Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Смотреть всё С 12 по 21 июня события прошлых Дягилевских фестивалей покажут онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Пока меломаны, затаив дыхание, ждут подтверждения того, что в августе в Перми пройдёт очередной Дягилевский фестиваль, Пермский театр оперы и балета решил напомнить, что изначально это событие планировалось провести с 12 по 21 июня. В эти дни они устраивают онлайн-эрзац-фестиваль: ретроспективу некоторых событий Дягилевских фестивалей прежних лет.

Программа создавалась очень непросто, была проделана огромная работа для получения авторских прав на все эти видео, но результат впечатляет. Если попытаться выбрать лучшее, то очень быстро приходишь к выводу: смотреть надо всё.

Трансляции будут идти по одной в день, так что их всего десять. Из всего разнообразия фестивальных событий, где было много театральных спектаклей, перформансов, выставок и прочего, выбраны только концерты, Лучше всего представлена сольная инструментальная музыка: пианисты Алексей Любимов, Люка Дебарг, Антон Батагов и виолончелист Брюно Коксе.

Повезло и стариной музыке: ретроспектива откроется большим концертом ансамбля Le Poème Harmonique под управлением Венсвана Дюместра (запись от 25 июня 2016 года); 14 июня можно будет посмотреть незабываемое выступление итальянского ансамбля Micrologus (запись от 15 мая 2017 года); а 19 июня — ещё более незабываемое выступление французского ансамбля La Tempête с театрализованной «перекличкой» двух немецких композиторов — Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна. Это было одно из самых необычных событий фестиваля прошлого, 2019 года.

Этническая музыка представлена выступлением ансамбля Алима Гасымова с классическими азербайджанскими мугамами (фестиваль 2017 года), а ансамблевая музыка — концертом постоянного участника фестиваля — квартета им. Давида Ойстраха.

Завершится онлайн-ретроспектива так же, как традиционно завершается сам фестиваль — концертом Фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса с произведениями Густава Малера — вокальным циклом «Волшебный рог мальчика» и Симфонией № 4.





Программа ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля

12 июня

Концерт ансамбля Le Poème Harmonique (Франция) с участием хора musicAeterna

В программе: произведения Клаудио Монтеверди, Андреа Фальконьери, Аннибале Грегори и Джованни Габриели

Дягилевский фестиваль — 2016

13 июня

Концерт Алексея Любимова (хаммерклавир)

В программе: произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Яна Ладислава Дюссека (Дусика), Михаила Глинки, Людвига ван Бетховена

Дягилевский фестиваль — 2019

14 июня

Концерт ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия)

«И у нас тоже карнавал»

В программе: вокальные пьесы XV—XVI вв. (фроттола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле)

Дягилевский фестиваль — 2017

15 июня

Концерт Брюно Коксе (виолончель, Франция)

В программе: произведения Иоганна Себастьяна Баха

Дягилевский фестиваль — 2017

16 июня

Концерт ансамбля Алима Гасымова (Азербайджан) и Квартета musicAeterna

Алим Гасымов — один из лучших исполнителей традиционной азербайджанской музыки — мугам. Это жанр предполагает импровизационный характер исполнения.

Дягилевский фестиваль — 2017

17 июня

Концерт квартета им. Давида Ойстраха

В программе: произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Никколо Паганини и Сезара Франка

Дягилевский фестиваль — 2015

18 июня

Концерт Антона Батагова (фортепиано)

«Где нас нет»

Письма игуменьи Серафимы. Фортепианный цикл с отрывками из писем игуменьи Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон)

Дягилевский фестиваль — 2017

19 июня

Концерт ансамбля старинной музыки La Tempête (Франция) «Слезы воскресения»

В программе: произведения Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна

Дягилевский фестиваль — 2019

20 июня

Концерт Люки Дебарга (фортепиано, Франция)

В программе: произведения Доменико Скарлатти, Мориса Равеля и Николая Метнера

Дягилевский фестиваль — 2016

21 июня

Концерт фестивального оркестра

В программе: фрагменты из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и Четвертая симфония Густава Малера

Дягилевский фестиваль — 2018

* * *

Все трансляции начинаются в 19:00. Показы доступны на сайте фестиваля и в его группе ВКонтакте, на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета.

Официальный сайт Дягилевского фестиваля предстанет перед посетителями в обновлённом виде. В ближайшее время на нём появится систематизированный архив фестиваля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.