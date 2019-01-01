Смотреть всё

Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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С 12 по 21 июня события прошлых Дягилевских фестивалей покажут онлайн
Пока меломаны, затаив дыхание, ждут подтверждения того, что в августе в Перми пройдёт очередной Дягилевский фестиваль, Пермский театр оперы и балета решил напомнить, что изначально это событие планировалось провести с 12 по 21 июня. В эти дни они устраивают онлайн-эрзац-фестиваль: ретроспективу некоторых событий Дягилевских фестивалей прежних лет.
Трансляции будут идти по одной в день, так что их всего десять. Из всего разнообразия фестивальных событий, где было много театральных спектаклей, перформансов, выставок и прочего, выбраны только концерты, Лучше всего представлена сольная инструментальная музыка: пианисты Алексей Любимов, Люка Дебарг, Антон Батагов и виолончелист Брюно Коксе.
Повезло и стариной музыке: ретроспектива откроется большим концертом ансамбля Le Poème Harmonique под управлением Венсвана Дюместра (запись от 25 июня 2016 года); 14 июня можно будет посмотреть незабываемое выступление итальянского ансамбля Micrologus (запись от 15 мая 2017 года); а 19 июня — ещё более незабываемое выступление французского ансамбля La Tempête с театрализованной «перекличкой» двух немецких композиторов — Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна. Это было одно из самых необычных событий фестиваля прошлого, 2019 года.
Этническая музыка представлена выступлением ансамбля Алима Гасымова с классическими азербайджанскими мугамами (фестиваль 2017 года), а ансамблевая музыка — концертом постоянного участника фестиваля — квартета им. Давида Ойстраха.
Завершится онлайн-ретроспектива так же, как традиционно завершается сам фестиваль — концертом Фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса с произведениями Густава Малера — вокальным циклом «Волшебный рог мальчика» и Симфонией № 4.
Программа ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля
12 июня
Концерт ансамбля Le Poème Harmonique (Франция) с участием хора musicAeterna
В программе: произведения Клаудио Монтеверди, Андреа Фальконьери, Аннибале Грегори и Джованни Габриели
Дягилевский фестиваль — 2016
13 июня
Концерт Алексея Любимова (хаммерклавир)
В программе: произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Яна Ладислава Дюссека (Дусика), Михаила Глинки, Людвига ван Бетховена
Дягилевский фестиваль — 2019
14 июня
Концерт ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия)
«И у нас тоже карнавал»
В программе: вокальные пьесы XV—XVI вв. (фроттола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле)
Дягилевский фестиваль — 2017
15 июня
Концерт Брюно Коксе (виолончель, Франция)
Дягилевский фестиваль — 2017
16 июня
Концерт ансамбля Алима Гасымова (Азербайджан) и Квартета musicAeterna
Алим Гасымов — один из лучших исполнителей традиционной азербайджанской музыки — мугам. Это жанр предполагает импровизационный характер исполнения.
Дягилевский фестиваль — 2017
17 июня
Концерт квартета им. Давида Ойстраха
В программе: произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Никколо Паганини и Сезара Франка
Дягилевский фестиваль — 2015
18 июня
Концерт Антона Батагова (фортепиано)
Письма игуменьи Серафимы. Фортепианный цикл с отрывками из писем игуменьи Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон)
Дягилевский фестиваль — 2017
19 июня
Концерт ансамбля старинной музыки La Tempête (Франция) «Слезы воскресения»
В программе: произведения Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна
Дягилевский фестиваль — 2019
20 июня
Концерт Люки Дебарга (фортепиано, Франция)
В программе: произведения Доменико Скарлатти, Мориса Равеля и Николая Метнера
Дягилевский фестиваль — 2016
21 июня
Концерт фестивального оркестра
В программе: фрагменты из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и Четвертая симфония Густава Малера
Дягилевский фестиваль — 2018
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Все трансляции начинаются в 19:00. Показы доступны на сайте фестиваля и в его группе ВКонтакте, на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета.
Официальный сайт Дягилевского фестиваля предстанет перед посетителями в обновлённом виде. В ближайшее время на нём появится систематизированный архив фестиваля.
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