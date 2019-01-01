Наталья Тимофеева журналист «Не распыляйтесь» КСП предложила краевым властям провести ревизию планов по строительству объектов общественной инфраструктуры Поделиться Поделиться Твитнуть

"Обезьянник"

Наталья Тимофеева

Правительство края внесло в Заксобрание годовой отчёт об исполнении краевого бюджета за 2019 год. Этот отчёт представят на комитетах и на пленарном заседании.

По данным правительства, в 2019 году исполнение расходов краевого бюджета составило 91,6%, так как расходы составили 144,2 млрд руб. вместо планируемых 157,4 млрд руб.

Скриншот слайда из презентации министерства финансов

Контрольно-счётная палата Пермского края составила своё заключение на этот отчёт. В частности, КСП отмечает, что наибольшая доля неисполненных расходов, как и в 2018 году, приходится на минстрой Пермского края (43,4% от всех неиспользованных средств, или 5,7 млрд руб.), на минсоц (10,3%, 1,3 млрд руб.) и на минтранс (11,3%, 1,4 млрд руб.).

Скриншот слайда из презентации КСП

Госпрограммы и нацпроекты

В 2019 году финансирование осуществлялось по 32 региональным проектам. На их реализацию за счёт всех источников финансирования было предусмотрено 14,4 млрд руб. (из них 10,3 млрд руб. из федерального бюджета, 3,1 млрд руб. из краевого бюджета и по 500 млн руб. из местных бюджетов и внебюджетных источников).

Самый низкий уровень исполнения (30,24%) сложился по нацпроекту «Цифровая экономика». Это объясняется тем, что соглашение с федеральными органами о финансировании проекта «Информационная инфраструктура» заключили лишь 22 ноября 2019 года. В результате контракты на поставку оборудования для модернизации и/или создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры общеобразовательных организаций заключили лишь в декабре 2019 года.

Скриншот слайда из презентации КСП

Исполнение по нацпроекту «Здравоохранение» составило 90,73%. При этом в рамках этого проекта наиболее низкий уровень исполнения сложился по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (69,71%). В рамках национального проекта «Экология» (общее исполнение 79,52%) региональный проект «Чистая вода» исполнен на 28,47%. По национальному проекту «Демография» (68,98%) наиболее низкий уровень исполнения зафиксировали по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (52,75%).

Капитальное строительство

На реализацию адресной инвестиционной программы Пермского края из краевого бюджета в 2019 году направили 9,1 млрд руб. Самое низкое исполнение сложилось по расходам на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения (28,9%).

Таблица из заключения КСП

Наибольший процент неисполнения расходов по строительству объектов проходит по госпрограмме. Успешнее реализация строительства шла в рамках госпрограмм «Образование и молодёжная политика» (35,9%), «Качественное здравоохранение» (26%) и «Экономическая политика и инновационное развитие» (25,3%).

Скриншот слайда из презентации КСП

При этом в КСП отмечают, что в течение 2019 года первоначальный объём средств на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в краевом бюджете был ещё больше и в течение года снизился на 1,2 млрд руб.

«Следовательно, изначально объём финансирования был запланирован больше, чем был необходим для строительства», — подчеркнули аудиторы в своём заключении.

Например, в бюджете края на 2019 год были заложены 514 млн руб. на строительство 13 объектов. Однако в прошлом году эти объекты вообще не финансировались.

Из 15 объектов общественной инфраструктуры регионального значения, которые планировалось достроить, 11 так и не ввели в эксплуатацию (73,3 % от всех планируемых к вводу объектов). В частности, это детские поликлиники в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах (на 1 января 2020 года готовность объектов составляла 39,2%, 54,2% и 56,2%) и первая очередь зоопарка (готовность — 51,4%).

скриншот слайда из презентации министерства финансов

В целом 43 из 61 объекта общественной инфраструктуры регионального значения, включённых в адресную инвестиционную программу, на 1 января 2020 года были готовы на 0—50%. То есть большинство инвестиционных проектов края находятся на начальной стадии реализации. В КСП считают, что деньги на строительство объектов остаются в бюджете из-за затягивания сроков строительства. А сроки, в свою очередь, затягиваются из-за необходимости исправлять ошибки, допущенные госзаказчиками объектов при составлении технического задания, и ошибки проектировщиков, которые выявляются в процессе возведения объектов строительства.

«Ежегодный перенос сроков строительства можно расценить как нерациональное использование бюджетных средств. Для повышения эффективности использования капитальных вложений необходимо предотвратить «распыление» средств бюджета по многочисленным объектам, ведущее к затягиванию сроков строительства и медленному вводу объектов в эксплуатацию. Считаем необходимым провести ревизию объектов инфраструктуры регионального значения, оптимизировать распределение средств краевого бюджета, определив приоритетные направления. Например, в условиях сложившейся ситуации в мире это социально значимые объекты и объекты здравоохранения», — сообщается в заключении Контрольно-счётной палаты.

Вопрос к муниципалитетам

Местным бюджетам из краевой казны направили субсидии на сумму 13,3 млрд руб. (исполнение составило 87,6% к утверждённому Закону о бюджете, или 81,1% — к уточнённому плану). Наименьший процент исполнения зафиксировали по субсидии на проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов (46,8%), а наибольшее — по субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (94,9%).

В КСП отмечают, что по сравнению с 2018 годом остаток неиспользованных субсидий в 2019 году увеличился в три раза. Согласно пояснительной записке, это произошло из-за нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями, длительного проведения конкурсных процедур муниципальными образованиями, отсутствия положительного заключения Госэкспертизы и экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

Полностью не использованы средства на приобретение объектов недвижимого имущества в Перми, на ул. Барамзиной, 31 (285 млн руб.), реконструкцию здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» в Березниках (59,4 млн руб.), капремонт многоквартирного дома в Добрянке (8,3 млн руб.), реконструкцию и строительство тепловых сетей левобережной части Нытвы (20 млн руб., в КСП отмечают, что эти средства не были использованы и в 2018 году).

На софинансирование объектов муниципального значения из краевого бюджета в 2019 году направили 3,8 млрд руб. Наименьшее исполнение сложилось по госпрограммам «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (56%), «Спортивное Прикамье» (60,9%) и «Образование и молодёжная политика» (69,4%). В частности, в прошлом году не ввели в эксплуатацию восемь объектов ЖКХ, пять объектов физкультуры и спорта и по одному объекту здравоохранения и образования. При этом четыре объекта со сроком окончания 2020 год ввели в эксплуатацию досрочно.

В качестве иных межбюджетных трансфертов местные бюджеты получили из краевой казны 5,9 млрд руб. По сравнению с 2018 годом объём иных межбюджетных трансфертов увеличился на 22,9%, или 1,1 млрд руб.

Остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфертов составил 755,6 млн руб. (для сравнения: в 2018 году — 51,8 млн руб). Наибольшие суммы остались от расходов на переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии (процент исполнения — 67%, остаток — 549,1 млн руб.). Средства освоены не в полном объёме из-за того, что не все жители подали заявления на предоставление социальной выплаты.

Субсидию на обеспечение жильём молодых семей муниципалитеты использовали на 73,4% (остаток — 103 млн руб.). Для сравнения: в 2018 году процент исполнения составлял 80%, а остаток — 44,6 млн руб.

Самый низкий процент исполнения — 4,8% — зафиксировали по расходам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды). В результате остаток средств составил 71,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.