Поддержи малых Власти Перми расширяют пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова состоялось очередное заседание рабочей группы по выработке и реализации мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии. Предметом обсуждения стали как сами меры поддержки, принятые на уровне муниципалитета, так и обеспечение информированности бизнес-сообщества о возможностях, которые дают льготы регионального, федерального и муниципального уровня. Глава Перми инициировал создание рабочей группы по бюджетному процессу.

Алексей Куденко

РИА Новости

Больше знаешь

Как доложил и. о. первого заместителя главы администрации Виктор Агеев, информация о существующих мерах поддержки размещена на доступных информационных ресурсах: сайте города Перми, МКУ «Пермский центр бизнеса» (городской бизнес-инкубатор), инвестиционном портале города Перми, а также в аккаунтах департамента экономики и промышленной политики и Пермского бизнес-инкубатора в соцсетях. В ближайшее время информация появится и на сайте Пермской ТПП. Кроме того, организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по телефонам горячей линии и через онлайн-мероприятия, которые в сумме посетили порядка 2,5 тыс. человек. Были организованы расширенные заседания советов директоров во всех районах города.

В результате подобной организации информирования существенно активизировалась подача заявлений на предоставление мер поддержки федерального и регионального уровня. Так, в Центр занятости населения Пермского края в период с 16 апреля по 19 мая поступили заявки от 92 работодателей на единовременную выплату материальной помощи 1028 работникам, с 20 мая по 1 июня — от 128 работодателей в отношении 1273 работников.

Муниципальные меры поддержки также позволили охватить значительное количество предпринимателей. Для получения отсрочки арендных платежей за пользование муниципальным имуществом субъекты малого бизнеса подали 56 заявлений. На сегодня заключено 15 соглашений, остальные находятся в работе и в ближайшее время также будут заключены. В части отсрочки годовой платы за право размещения нестационарных торговых объек­тов поступило 83 заявления, заключено 59 соглашений. Об отсрочке платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций подано уже 454 заявления, заключено 121 доп­соглашение, департамент земельных отношений подготовил 110 дополнительных соглашений о предоставлении отсрочки, 43 из них заключены.

Местная помощь

Общий пакет мер, принятых на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и краевым, составляет порядка 220 млн руб. за квартал.

В частности, речь идёт о поддержке арендаторов муниципального недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за школами и детскими садами. Как рассказала замглавы администрации города Людмила Гаджиева, согласно нормам этого постановления, во-первых, предусмотрено освобождение от арендных платежей за апрель, май, июнь в школах и детских садах. Во-вторых, с июля по октябрь им планируется предоставить скидку в размере 50%. «На сегодняшний день в этой сфере работает 59 предпринимателей. Общий размер арендной платы от организаций, обеспечивающих питание в школах и детских садах, запланированный к поступлению во втором квартале, составляет 28,4 млн руб. В школах это 17,8 млн руб., в детских садах — 10,5 млн руб.», — заключила она.

Кроме того, с целью поддержки стабильной работы перевозчиков утверждён порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение доходов, недополученных ими из-за ограничительных мер. Период предоставления субсидий — с 2 апреля по 8 июня. «Как известно, необходимость предоставления этих субсидий обусловлена тем, что количество часов работы автотранспорта в период действия повышенной готовности сократилось в меньшей степени, чем пассажиропоток. Это сделано для того, чтобы обеспечить комфортный график движения транспортных средств для пассажиров с учётом необходимой социальной дистанции в общественном транспорте», — пояснила Людмила Гаджиева.

Сейчас, по её словам, пассажиропоток составляет 340 тыс. человек в день. Это 50% от традиционного пассажиропотока. Пока на маршрутах работает 80% всего транспорта (на отдельных маршрутах — до 90%). По словам Гаджиевой, сумма компенсаций за апрель составит 40,7 млн руб., а за весь период предоставления субсидий — 86,6 млн руб.

На перспективу

Спикер Пермской городской думы Юрий Уткин предложил оценивать эффективность работы по информированию бизнеса не только по количеству уже обратившихся за мерами поддержки, но и исходя из их максимально возможного количества. «В условиях кризиса десятилетней давности мы считали потенциал возможных обратившихся и от этой цифры долю фактически обратившихся», — рассказал он.

Подводя итоги заседания рабочей группы, глава города Дмитрий Самойлов подчеркнул необходимость провести мониторинг опыта поддержки бизнеса в других городах, прежде всего в городах-миллионниках.

Дмитрий Самойлов также сообщил, что в ближайшее время планируется провести совещание с пермскими застройщиками, на котором будет обсуждаться комплекс мер, направленных на поддержку этого сектора. Глава Перми отметил необходимость работы над балансировкой бюджета в связи с выпадающими доходами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.