Шаги к прежней жизни Что Пермский край делает для поддержания экономики в кризисное время Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По словам экспертов, «коронакризис» ударил по Пермскому краю так же сильно, как по всей стране. Больше всего пострадал бизнес, причём вне зависимости от его размера.

Первый заместитель председателя краевого Законодательного собрания Игорь Папков отмечает, что падение цен на нефть, снижение экспортных поставок и приостановление деятельности многих субъектов МСП отрицательно сказались на доходной части краевого бюджета.

«Сейчас сложно сделать прогноз социально-экономического развития края в краткосрочном периоде. Надо дождаться итогов полугодия и хотя бы приблизительно оценить, когда мы выйдем на посткарантинный режим. Но уже сейчас понятно, что нам придётся пересматривать параметры краевого бюджета, несмотря на поступления из федерального центра, которые помогут снизить напряжение в экономике», — говорит депутат.

Несмотря на форс-мажор, Пермский край продемонстрировал слаженную работу и сознательность в непростых и новых для всего мира условиях, считает председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. Он отметил, что региональные и федеральные власти оперативно приняли меры по поддержке людей и бизнеса, которые позволили замедлить развитие эпидемии и снизить экономические риски для предпринимателей.

Третий пакет

В четверг, 11 июня, депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят несколько законопроектов, направленных на господдержку экономики региона.

Один из законопроектов касается расширения списка отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса.

Напомним, что в апреле и мае краевые законодатели приняли первые два пакета мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Помощь со стороны региона в течение всего 2020 года смогут получить организации, работающие в 27 сферах деятельности. В частности, это общественное питание, туризм, розничная торговля и другие. Отрасли, входящие в региональный список пострадавших, могут рассчитывать на льготы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, на пониженные ставки по УСН и ПСН. Также организации, имеющие право на вышеперечисленные льготы, получают отсрочку по уплате имущественных налогов, а их сотрудники, если у них зарплата упала ниже МРОТ, — единовременную выплату в размере 15 тыс. руб.

Ранее депутат Законодательного собрания Пермского края, вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Роман Водянов отмечал, что льготы положены также собственникам крупных торговых центров.

«Собственникам торговых центров площадью более 5 тыс. кв. м будет предоставлена скидка в размере 50% суммы налога на имущество за 2020 год в том случае, если права собственности зарегистрированы более чем на 99% площади здания», — пояснил депутат.

Законопроект, входящий в третий пакет поддержки бизнеса, нужен, чтобы внести в список пострадавших предприятий организации, работающие в сфере ЖКХ. В результате принятия третьего пакета мер поддержки выпадающие доходы регионального консолидированного бюджета составят не более 50 млн руб., а компании, работающие в сфере ЖКХ, смогут рассчитывать на помощь от региона.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова считает, что внесённый законопроект является очень своевременным и важным, так как у предприятий в сфере ЖКХ сейчас сложная ситуация, связанная со снижением собираемости платежей и необходимостью выплаты зарплаты сотрудникам.

Ещё два законопроекта должны простимулировать создание новых производств на территории Пермского края. После их принятия компании со статусом приоритетного инвестпроекта смогут уменьшить сумму налога на прибыль на часть затрат на закупку либо изготовление оборудования. Размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов будет составлять до 50% расходов. Минимальный размер налога, который надо уплатить в региональный бюджет, для таких предприятий будет зависеть от масштаба инвестпроекта. Кроме того, для участников региональных инвестиционных проектов предлагается снизить ставку по налогу на прибыль до 10%.

«Оба законопроекта будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности Пермского края. И я полагаю, что их надо было бы принять, даже если бы не было коронавируса», — говорит Татьяна Миролюбова.

Эффективность принятых и вновь вводимых мер поддержки ещё предстоит определить с помощью анкетирования представителей бизнеса. Полученные данные будут использовать для корректировки и введения новых мер государственной помощи. Однако уже можно говорить, что принятые в крае меры поддержки очень востребованы, отметил депутат заксобрания Сергей Ветошкин. «За ними обращаются и субъекты малого и среднего предпринимательства, и крупный бизнес. Это значит, что данные меры государственной помощи востребованы, выделение бюджетных средств поможет остаться на плаву предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших сферах деятельности», — заявил депутат.

Крупные налогоплательщики

Параллельно с этим меры поддержки вводятся для крупного бизнеса, от «самочувствия» которого больше всего зависит доходная часть краевого бюджета.

Например, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Александр Бойченко называет правильным и своевременным составление федеральным правительством списка системообразующих предприятий для оказания им государственной поддержки. В федеральный список вошли 17 пермских предприятий, ещё 150 компаний включили в список на получение региональных мер поддержки.

«На мой взгляд, одна из важных мер господдержки — это субсидирование процентной ставки. Компаниям выдадут кредиты под 3,5% на пополнение оборотных средств. Федеральные и региональные меры поддержки позволят предприятиям сохранить рабочие места, поддержать своих сотрудников, обеспечивая их работой и достойной зарплатой», — пояснил Александр Бойченко.

Кроме того, в Прикамье запускают новый механизм поддержки строительной отрасли, который позволит достроить почти готовые дома. Депутат Законодательного собрания, советник главы региона по вопросам строительства Павел Черепанов рассказал, что в крае есть 16 проблемных домов, которые не вошли в федеральную программу поддержки, так как их застройщики ещё не объявлены банкротами. И сейчас предприятиям, которые гипотетически не могут достроить свои дома самостоятельно, планируется помочь силами ПАИЖК.

«Если же мы будем ждать банкротства предприятия, то это приведёт к потере рабочих мест, социальной напряжённости, а потенциальные собственники квартир не смогут заехать в свои дома ещё три года. Конечно, очень не хочется, чтобы, несмотря на поддержку, застройщик не завершил строительство. Поэтому это будет адресная работа с каждым отдельным застройщиком. Если мы понимаем, что дом профицитный, а подрядчик реально может выполнить эти работы, то он сможет получить постепенное финансирование на достройку объекта под залог недостроенных и потенциально не проданных квартир», — пояснил Павел Черепанов.

Валерий Сухих уверен, что общими усилиями, шаг за шагом, Прикамье вернётся к привычной жизни. «Уверен, что предложенные меры поддержки граждан и бизнеса смогут минимизировать риски и сделать постепенный выход из самоизоляции более безболезненным», — подытожил председатель краевого парламента.

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