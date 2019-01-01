Евгения Пастухова журналист Задел на будущее Как бюджетная политика Перми позволит преодолеть кризис Поделиться Поделиться Твитнуть

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Виталий Кокшаров

Городские власти запустили процесс балансировки бюджета на 2020 год. Ещё в апреле появились данные о том, что поступления в городскую казну по НДФЛ сократились на 30%. Тогда же глава Перми Дмитрий Самойлов впервые заявил о необходимости работы над бюджетом.

«Экономика во всём мире будет сейчас диверсифицироваться, это не оставит в стороне ни страну, ни город. Мы должны понимать объём выпадающих доходов и меры поддержки бизнеса», — заявил мэр в апреле. По предложению Дмитрия Самойлова была создана рабочая группа с участием депутатов думы, представителей налоговой службы и экспертов, которая должна проанализировать последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, и спрогнозировать, как это отразится на доходной части бюджета города.

По словам главы Перми, общий пакет мер поддержки, принятых на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и краевым мерам, составляет порядка 220 млн руб. за квартал. «Департамент финансов мониторит поступления в бюджет и объём выпадающих доходов, что позволит принять взвешенное решение. Ни у кого нет сомнений, что в ближайшее время нам придётся принимать комплекс мер по балансировке бюджета, с учётом в том числе и бюджетных потребностей. Приглашаю депутатов и представителей налоговой службы присоединиться к этой работе», — сообщил Дмитрий Самойлов.

В сложившейся экономической ситуации депутаты поддерживают инициативу создания рабочей группы. Её основная задача — предварительное обсуждение бюджетной политики с учётом мнений экспертов и депутатского корпуса, говорит первый вице-спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

Чем раньше город запустит этот процесс и чем раньше подготовится, тем лучше, отмечает председатель комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский. «Скорость имеет значение, — говорит депутат. — Понятно, что фактические результаты по поступлениям в бюджет мы увидим после окончания второго квартала, но тенденции уже сформировались».

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Без долгов, но с инвестициями

Бюджет на 2020 год «выглядел привлекательно», отмечает доцент ВШЭ — Пермь Елена Зуева. Социальная направленность в нём была выражена очень чётко. По её признанию, она анализирует городской бюджет на протяжении многих лет дважды в год и может сказать, что в городе (и в крае) сформирован «очень сильный финансовый блок».

За последние годы серьёзно выросла инвестиционная составляющая бюджета. По словам Зуевой, она росла ежегодно «миллиардами». «Мы работали и понимали, что нам надо выйти из режима, в котором 95% расходной части мы тратим на текущие затраты», — добавляет председатель комитета гордумы по экономическому развитию Арсен Болквадзе. В этом году, отмечает Сергей Богуславский, бюджет развития составляет порядка 10 млрд руб.

Бюджетная политика администрации города в последние годы была правильной, соглашается Дмитрий Малютин. Да, был дефицит, но он технический. «В основе бюджета — программно-целевой принцип, — отмечает первый вице-спикер. — Все сферы жизни города «упакованы» в 19 муниципальных программ с конкретными показателями. Бюджет за последние годы вырос значительно, почти в два раза, до 40 млрд руб. Более того, в бюджете серьёзная составляющая приходится на межбюджетные трансферты. В 2020 году они составляют 22 млрд руб., то есть более половины. Оцениваю работу с бюджетом как качественную и положительную. И исполнение бюджета по годам — на высоком уровне».

Корреляция с нацпроектами была очень серьёзной, говорит Елена Зуева. По всем полномочиям, которые относятся к компетенции города, власти привлекали средства из федерального и регионального бюджетов в рамках реализации национальных проектов.

Что касается проблем, которые удалось решить за последние годы при участии бюджета, Зуева называет расселение аварийного жилья. «Да, проблемы остались, но ситуация точно сдвинулась с мёртвой точки, — говорит эксперт. — Затраты на это направление измерялись миллиардами, и цифра росла с каждым годом. Мы видим, что аварийное жильё ликвидируют, и люди переезжают в новые дома».

Другое видимое последствие правильной бюджетной политики — масштабы реконструкции дорог в городе (улицы Героев Хасана, Революции, Уральская, Крупской и т. д.). И сейчас работы продолжаются, несмотря на самоизоляцию и другие ограничения, которые внесла в повседневную жизнь эпидемия коронавируса. Также Елена Зуева отмечает масштабные планы по благоустройству и по строительству объектов социальной сферы. Кстати, большинство — в рамках нацпроектов. Плюс транспортная реформа. По словам Зуевой, город успел заменить старый подвижной состав.

При этом активные вложения города в инфраструктурные проекты решают и другую задачу. По сути, администрация Перми сегодня является основным заказчиком. И эта политика должна быть продолжена. «Мы не срезаем инвестиционные проекты, чтобы у людей была возможность зарабатывать, чтобы создавались и сохранялись рабочие места, чтобы сотрудники получали зарплату и кормили семьи, а бюджет получал НДФЛ, — говорит Арсен Болквадзе. — И сегодня мы ни один проект не отменили. Деньги на эти цели предусмотрены в бюджетах всех уровней, и мы продолжаем их реализацию».

Вместе с тем, несмотря на большой объём бюджета развития, всё это время город жил по средствам, добавляет Болквадзе. «Прямых займов администрация Перми не делала целенаправленно. Не было больших раздутых инвестпроектов. И, как показало время, это правильно, что мы не залезали в долги. Потому что в сложившейся ситуации, если бы кроме прямых полномочий на городе лежали обязательства по возврату долгов прошлых периодов, было бы очень тяжело», — отмечает депутат.

Новые вызовы

Елена Зуева прогнозирует, что по итогам года городской бюджет не досчитается нескольких миллиардов рублей доходов. По предварительной оценке, речь идёт о 3 млрд руб., но точные данные будут понятны позднее. Увеличить собственные доходы будет проблематично. Эта задача решается или повышением сборов, или лучшим администрированием. И то, и другое, по словам Зуевой, сейчас под вопросом.

Арсен Болквадзе добавляет, что на доходную часть повлияют и меры поддержки бизнеса, причём не исключено, что в долгосрочной перспективе. «Поддержка застройщиков, перевозчиков, отсрочки по арендной плате — это всё недополученные доходы», — говорит депутат.

Структура доходов и расходов зависит от сценария развития экономики. Есть разные прогнозы. Главный вопрос в том, когда полностью снимут все ограничения, говорит Сергей Богуславский: чем дольше они сохраняются, тем сложнее для бюджета.

Все собеседники единодушны: пересмотр расходной части неизбежен. Пермь придерживается «бездолговой» политики, и потому расходы не должны значительно превышать доходы, констатирует Елена Зуева.

При этом надо определиться, на чём экономить — на текущих или инвестиционных расходах, говорит Арсен Болквадзе. Пока решение не принято.

В администрации города считают, что львиная доля проектов сохранится. С таким подходом согласен и депутатский корпус. Проекты, которые пока находятся на стадии проектирования, могут притормозить, но отказываться от них точно никто не будет: на каждый из них, по словам Болквадзе, был запрос со стороны жителей. «Они же не на пустом месте возникли, — рассуждает Арсен Болквадзе. — От чего отказаться? От школ? Детских садов? Дорог? Мы же приводим среду в нормативное состояние, не перекладываем по два раза в год один и тот же бордюр».

Понятно, что все сегодня столкнулись с таким вызовом, каких в новейшей истории точно не было, говорит Дмитрий Малютин. Но стратегия социально-экономического развития города до 2030 года базируется на трёх китах: человеческий капитал, экономическая политика и комфортная городская среда. Эти три кита, по его словам, остаются. «Все инвестиционные проекты, которые были начаты, безусловно, будут закончены, это принципиальный вопрос, — подчёркивает Малютин. — Но отношение к неначатым проектам надо пересмотреть. По доходам и расход. Сегодня нельзя входить в проекты, не понимая, где взять деньги на их реализацию».

Нужно отложить масштабные и громкие проекты, говорит политтехнолог Алексей Чусовитин. В нынешней ситуации они нереализуемы. Он считает, что надо сконцентрироваться на социальной инфраструктуре, а также на наведении порядка в городе: «В театры ходят сотни людей, а в школы и детские сады — сотни тысяч. Пусть не будет великих пирамид, но зато город к 300-летию получил бы идеально отремонтированные школы и детсады. Люди бы это увидели, и это было бы правильно».

Кто поможет

У муниципалитета есть два способа поддерживать доходную часть бюджета, говорят собеседники «Нового компаньона». Во-первых, федеральный бюджет. Поскольку сегодня бюджетные потоки централизованы на уровне Федерации, по словам Елены Зуевой, «мы ждём и имеем право ждать» серьёзных федеральных трансфертов.

Нужно «сильно синхронизироваться» с тем, что делает Федерация в рамках нацпроектов, говорит Сергей Богуславский. Надо выявить те сферы, которые пока не попали в нацпроекты, и посмотреть, что можно сделать. «Федеральные меры — серьёзные, как сами направления нацпроектов, — отмечает депутат. — Цепочка «Федерация — регион — муниципалитет» должна работать на полную».

Дмитрий Малютин считает, что город сегодня принимает самое активное участие в реализации нацпроектов. И все деньги, полученные из федерального бюджета в рамках национальных проектов по дорогам, по благоустройству и т. д., — хорошее подспорье. Но всегда есть куда стремиться. «Сегодня надо говорить уже не про объёмы. Да, был период, когда самой большой проблемой было найти деньги. Сейчас другие задачи: качественно и в срок инвестировать их в развитие города, повысить качество выполнения работ», — говорит первый вице-спикер гордумы.

Во-вторых, подспорьем станет муниципально-частное партнёрство. «Можно помочь не только деньгами, но и предоставлением каких-то льготных условий по аренде, по решению инфраструктурных вопросов. Есть масса вариантов. И если бизнес увидит помощь от муниципалитета, он откликнется. Сейчас самое время подумать об этом, потому что, помимо всего прочего, речь идёт и о помощи самому бизнесу», — советует Зуева.

Работа с частным инвестором сегодня важна как никогда, соглашается Дмитрий Малютин. Но надо создать такие условия, чтобы ему было выгодно вместе с муниципалитетом реализовывать важные для города проекты. «В рамках МЧП можно привлекать инвестиции, которые пошли бы на благо городу и горожанам, и сейчас надо активизировать эту работу», — говорит первый вице-спикер.

В целом бюджет Перми всегда планировался достаточно корректно, взвешенно и объективно, полагает Чусовитин. Процесс корректировки бюджета запущен, но, как бы его ни корректировала администрация города, должна быть предоставлена помощь «от края и особенно Москвы». По его словам, все города-миллионники сегодня испытывают трудности, потому что от кризиса пострадают именно они.

Поскольку бюджет уже несколько лет шёл по «чёткой траектории наращивания инвестиционной составляющей», сделано много, отмечает Елена Зуева. Но, конечно, не всё. И сейчас нужно будет жить, по её словам, «гораздо более сдержанно». «Мы все сегодня в одной команде: и власть, и бизнес, и общество, — говорит эксперт. — Любые противостояния непродуктивны, потому что нам вместе предстоит выбираться из этой непростой ситуации. Может быть, затянув пояса».

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