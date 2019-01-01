Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» В поисках утраченной повседневности Как мы приспосабливаемся к новой реальности Поделиться Поделиться Твитнуть

Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 15 июня. Минимум. Когда в конце марта нам объявили о нерабочей неделе, мы и представить не могли, что всё это затянется так надолго. При этом с каждым новым продлением режима появляются и новые послабления — вот и политическим партиям разрешили выдвигать своих кандидатов на выборах. А значит, единый день голосования, скорее всего, состоится всё же в сентябре.

Алексей Кивокурцев

Правильно говорят, что люди могут приспособиться почти ко всему. Но интересно то, что каждый приспособился по-своему. В каком-то смысле общество раскололось на две части: тех, кто вернулся к обычной жизни и уже не соблюдает никаких мер защиты, и тех, кто по-прежнему сидит дома и выходит на улицу в полной экипировке. Часто между этими людьми возникают очень даже острые конфликты. Но по численности первая группа явно преобладает.

Алексей Кивокурцев

В любом случае чувствуется, что за несколько месяцев люди выстроили для себя новую жизнь, вышли из состояния внутреннего форс-мажора и пришли к постобыденности. Мы достаточно быстро смирились с новыми странными обстоятельствами. Перестали резко реагировать на противоречащие друг другу решения и заявления властей, перестали находиться в состоянии перманентного стресса. Это и есть наша пост­обыденность, когда некоторые люди ходят, как космонавты по новой планете, а другие — как будто и не было этих месяцев самоизоляции.

Алексей Кивокурцев

При всём этом статистика заболеваемости рас­тёт. Но даже тот факт, что за сутки на минувшей неделе заразились 72 человека (вообще-то антирекорд), уже не вызывает не то что паники, но и особого интереса. Об этом можно судить даже по поведению аудитории СМИ. В первые недели самоизоляции трафики всех новостных сайтов росли как на дрожжах, сейчас же показатели возвращаются к докарантинным. И люди вновь готовы читать статьи, не связанные с ковидом.

Алексей Кивокурцев

Жажда свободной жизни оказалась сильнее страха. Количество гуляющих людей на улице в солнечный день — яркое тому подтверждение. Жить хочет и бизнес. Правда, кто-то оказался в лучших условиях и в той или иной форме работает, а кто-то задвинут в дальний угол. Когда оживёт сфера развлечений — театры, кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие прекрасные места, до сих пор неясно. Зато понятно, что бизнес всё равно будет изобретать велосипед, чтобы не стоять на месте (как минимум не умереть). Другой вопрос, что нас может ждать расцвет серого нелегального рынка. Подпольные рестораны и салоны красоты уже появились, так дойдём и до закрытых кинотеатров (а может, надо вернуть кинодром? Бизнес-идея на заметку).

СМИ в этом смысле повезло: все эти месяцы мы активно работали в онлайне. Но сейчас хочется дать более серьёзный отпор коронавирусу, поэтому мы приняли решение возобновить выпуск печатной газеты. Вирус вирусом, а печатная пресса по расписанию.

А чтобы хоть как-то нивелировать негатив в информационном пространстве, публикуем для вас немного весёлых картинок.

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