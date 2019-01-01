«Искра» показала рост Предприятие второй год подряд наращивает объёмы производства и прибыли Поделиться Поделиться Твитнуть

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ПАО «НПО «Искра» по итогам первого квартала текущего года получило выручку в размере 3,97 млрд руб., что на 545% выше аналогичного периода предыдущего года. Прибыль от продаж за три месяца составила 341 млн руб., а чистая прибыль 261 млн руб. (в 2019 году 78 млн руб.), — сообщает пресс-служба производственного объединения.

Улучшение финансовых показателей, как поясняют на предприятии, стало заметным уже по итогам 2019 года, когда «Искра» удвоила чистую прибыль по РСБУ: 1,202 млн руб. чистой прибыли в 2,1 раза превысило этот показатель за 2018 год. Выручка ПАО выросла на 3,4% и составила более 6 млрд руб.

Эксперты связывают перемены с приходом на предприятие год назад новой команды и сменой структуры управления. В мае 2019 года функции единоличного исполнительного органа общества были переданы собственнику 55% акций НПО — «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК), входящей, в свою очередь, в корпорацию «Роскосмос». Исполнительным директором «Искры» был назначен Дмитрий Сыров, имеющий большой опыт работы в проектах ОРКК, которому удалось оперативно провести на пермском заводе ревизию и наладить бизнес-процессы. И что немаловажно — установить хорошие контакты с руководством региона и краевым правительством.

Базой для роста производственных и финансовых показателей стало участие «Искры» сразу в нескольких крупных инфраструктурных проектах, где среди заказчиков были, в том числе, «Сила Сибири» (производство и поставка шести энергоблоков ЭГЭС-12С собственной разработки), «Турецкий поток» (комплектация газоперекачивающего агрегата мощностью 32 МВт), Амурский ГПЗ, Ямбургское нефтегазовое месторождение.

Объединение выполняет также поставку основного и вспомогательного оборудования для «Южного ГПЗ», покупатель — International pipeline construction FZE (UAE). Основное оборудование — это четыре газоперекачивающие установки ГКУ-10КС производства НПО «Искра».

За полтора месяца работы годовой план по гособоронзаказу 2020 года выполнен на 80%, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, следует из отчёта объединения.

Кроме того, в апреле текущего года «Искра» поставила на дожимную компрессорную станцию Стерховского месторождения комплект ГПА «Урал». В марте предприятие поставило партию центробежных компрессоров на Южно-Русское нефтегазовое месторождение. Специалисты компании работают над увеличением гарантийных сроков эксплуатации разрабатываемых изделий и агрегатов (технология высокоскоростного напыления алюминия на системе выхлопа ГПА, инновационная система защиты магистральных газопроводов для ПАО «Газпром).

На предприятии подчеркивают, что портфель заказов на 2020 год сформирован и реализуется, изготовление оборудования идет в соответствии с производственным графиком, качественно и в полном объёме, с соблюдением всех сроков отгрузки продукции. На 2021 год продолжается плановая работа по получению заказов.

ПАО «НПО «Искра» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш, почтовый ящик 1504), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Сегодня НПО имеет статус федерального научно-производственного центра, является одним из крупнейших промышленных предприятий России по направлениям ракетно-космической техники и топливно-энергетического комплекса. 55% акций контролирует АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

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