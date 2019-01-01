Вера Гиренко «От меня шарахались как от прокажённого» Через что пришлось пройти туристу, чтобы вернуться в Пермь из Индии Поделиться Поделиться Твитнуть

C 4 апреля российские власти полностью прекратили вывоз граждан из-за рубежа в связи с распространением коронавируса. Все авиарейсы отменены. По неофициальным оценкам, за границей заблокировано минимум 30 тыс. россиян. Значительная часть российских туристов оказалась в Индии, где к тому же столкнулась с травлей со стороны местных. Мы поговорили с туристом Владиславом Маковским, которому в последний момент удалось вернуться из Индии в Пермь.

Аэропорт Дели

— Владислав, это правда, что в Индии выгоняют из отелей, грубо избавляются от приезжих?

— Всё зависит от района. Например, моего друга Андрея из Варанаси действительно в грубой форме выставили из отеля. За день до повсеместного карантина в Индии (он начался 22 марта) его просто поставили перед фактом, что он здесь больше не живёт. Он на последнем поезде доехал до Хардвара и вынужден был пешком с тяжёлыми сумками идти 26 километров, обходя блокпосты, на которых полицейские не пропускали людей в город. В итоге он спал на пляже возле Ганга в горах. За ночь он промёрз, было очень холодно.

Я сам тоже был вынужден искать себе жильё. Перед выездом я нашёл такси, водитель которого согласился довезти меня из Ришикеша до Дели. 24 марта я выписался из отеля. Но водитель не приехал, я попытался вернуться, но меня не впустили. Мне объяснили, что есть постановление городской администрации о том, чтобы не заселять никого нового в гостиницы.

Через какое-то время после этого индийского постановления последовали письма российского посольства в Индии в администрации штатов с просьбой всё же заселить туристов в гостиницы. Благодаря этому стало возможным через местную городскую районную администрацию сделать разрешение на заселение. Теоретически с этой бумагой уже можно было найти жильё: отель или гестхаус.

Но на момент выселения меня из отеля ситуация была жёсткой. В итоге я заселился у Бабы — это садху, который не работает, занимается духовными практиками и живёт на подаяния. Мы с друзьями жили у него в коровнике три дня. Благо, там было тепло. И нужно было оставаться в этом месте практически весь день. Потому что, согласно комендантскому часу, выходить на улицу, чтобы купить еду, можно было только в промежуток с семи до десяти утра. В остальное время всё было закрыто. Ходили полицейские патрули с палками, ими они со всей силы били индусов и легонько —туристов, если встречали их в запрещённое время.

— Как относятся к туристам в Индии после объявления пандемии коронавируса?

— В целом, негативное отношение. К тому же, подогретое СМИ. Везде говорилось, что именно туристы завезли коронавирус в страну. В Дели в нескольких магазинах мне ничего не продали. От меня шарахались как от прокажённого, прогоняли прочь.

— А травли со стороны россиян не было? В соцсетях многим туристам пишут негативные комментарии.

— Никакой травли не было, только поддержка. В фэйсбуке был только один негативный комментарий под одним из моих постов: мол, сам виноват, что застрял в Индии.

Аэропорт Перми

— Какая противовирусная защита действует в Индии?

— Обратно в Россию я летел с девушкой, которая 14 лет прожила в Индии и знает хинди. Она жила не в туристических районах, а с местными. С её слов, многие ходят в защитных масках, но без перчаток, везде немытыми руками себя трогают, здороваются с другими через рукопожатие, гладят собак и коров. Так что маска в Индии вряд ли от чего-то спасает.

Паника в стране довольно сильная. Я почувствовал её в Дели, хотя в том районе где мы проживали, по официальным данным, заболело всего четыре человека.

Самое печальное, на мой взгляд, состоит в том, что туристам из страны выбраться практически невозможно. Полиция даже своих граждан не пропускает через городские границы. В Дели есть примерно две тысячи чернорабочих, которые работают за еду. Из-за пандемии они остались без работы, и пешком пошли до своих домов, расположенных в различных штатах.

Нам же с Андреем и ещё двумя туристами Дмитрием и Златой удалось прорваться ночью на машине, за рулём которой был полицейский в штатском. Только полицейский мог договориться на блокпостах и вернуться домой. Обычные таксисты даже если и доезжают до Дели, то вернуться домой не могут. Мы ехали из Ришикеша в Дели. Нам повезло, половина постов между городами были пустыми, а в другой половине был рядовой состав, к которым можно было договориться при помощи взяток. У нас был пропуск от местной полиции и администрации, который разрешал проезд до Дели. Это спасительное такси обошлось нам в 15000 рупий, при обычной стоимости 4000.

Посты между городами — это директива государственных властей. Действуют на кордонах и бригады дружинников.

— Откуда в Индии можно было вылететь в Россию?

— Из Дели. Был ещё вариант из Гоа, но цены на перелёт достаточно высокие. Люди платили по 1000 долларов за рейс «Дели-Москва». У меня билет обошёлся в 34000 руб., раньше он стоил не более 15000 руб. Сейчас ситуация усугубляется тем, что не у всех остались деньги на то, чтобы оплатить себе рейс. Кто-то покупает билет, но рейс отменяется, деньги за него не возвращаются сразу, а на новый билет у туриста денег может и не быть. В этом случае становишься заложником ситуации. (С 4 апреля все рейсы были отменены — ред.)

У меня было два рейса, которые отменились. Благо был денежный запас, который и позволил вылететь из страны на третьем рейсе.

Ситуация для туристов в Индии усложняется ещё и тем, что практически невозможно обменять доллары. Менялы-частники куда-то пропали, остались только банкоматы. И такое чувство, что и они вот-вот перестанут работать.

— Есть ли медицинские и защитные маски в индийских аптеках?

— В аптеках они есть. Одноразовая медицинская маска стоит 50 рупий. Маска поплотнее стоит 300 рупий. Цены взлетели на дезинфицирующие средства: они в Индии теперь по 300 рупий примерно.

— Какие впечатления у вас остались от поездки в Индию?

— В Индии я был около четырёх месяцев и видел, как всё поменялось. Всё было очень дружелюбно до эпидемии. Всё поменялось буквально в течение нескольких дней. Социальная температура повысилась, стали проявляться негативные стороны людских характеров. Меня поразило, что даже люди, которые считают себя очень духовными, могут вести себя как последние сволочи в ситуациях, связанных с угрозой собственной жизни.

— Какое впечатление на вас произвела ситуация в Перми?

— Пустынные улицы, многие люди в панике, включая моих близких. Таксист, пока вёз меня до дома, несколько раз спрашивал, проверяли ли меня на коронавирус. Я сказал, что у меня ничего не обнаружили.

— Как вас проверяли на коронавирус по прибытии в Россию?

— В аэропорту в Москве встретила целая команда людей в спецхалатах. Они измерили нам температуру и попросили заполнить несколько бумаг. И всё. То же самое произошло и пермском аэропорту, только в малочисленном составе: всего два человека.

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