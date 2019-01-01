Дмитрий Енцов журналист «Я смогу платить зарплату ещё месяц» Операторы наружной рекламы Перми просят освободить их на год от платы из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ситуация с коронавирусом, режим самоизоляции и последовавшие из-за этого экономические проблемы у многих отраслей бизнеса ударили и по рынку наружной рекламы. Операторы рекламных конструкций жалуются, что клиенты отказываются размещаться, соответственно, начинают массово приостанавливать действия своих договоров. В первую очередь, те компании, деятельность которых попала под запрет, — афиши концертов, реклама общепита, автосалонов, турфирм, авиакомпаний.

«За март мы получили платежи, но уже по поводу размещения в апреле мы получаем отказные письма от клиентов», — рассказал «Новому компаньону» директор пермского филиала ООО «Гэллэри Сервис» Павел Иванов.

По словам оператора конструкций предпринимателя Александра Перешеина, перечисления в его адрес закончились ещё раньше и клиенты также отказываются размещаться.

«Они говорят, что раз нет людей на улицах, то нет смысла в размещении рекламы. За март прибыль составила всего 10% относительно февраля», — сообщил Александр Перешеин.

Операторы говорят, что у них в запасе почти не осталось средств, и если ситуация не изменится, что содержать сотрудников скоро будет не на что.

«У меня 12 сотрудников, и максимум я смогу платить зарплату ещё месяц», — посетовал Александр Перешеин.

С месячным сроком согласны и другие операторы. По их подсчётам, штат всех операторов наружной рекламы Перми составляет примерно 200 чел., и они все на грани потери работы. Это не считая смежных профессий, которые тесно работают на наружную рекламу — дизайнеров, «печатников», маркетологов.

По словам Павла Иванова, выходом может стать включение отрасль в список тех сфер, которым государство или региональные власти могут объявить финансовую поддержку или налоговые льготы.

Операторы считают, что их отрасль заслуживает это ничем не меньше, чем ряд уже включённых.

«Почему, например, бани, сауны, включены в список, а мы нет?», — задаётся вопросом Александр Перешеин.

«Мы призываем власти освободить нас от платы за эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года, аналогично освобождению от платы за аренду государственного и муниципального имущества, принятыми президентом и правительством России. Эта сумма на всех операторов Перми составляет 6,5 млн руб. в месяц», — поясняет Павел Иванов.

В качестве альтернативы операторы видят уже зачисление в качестве трат обеспечительного платежа, который операторы-победители аукционов уже перечислили в качестве аванса на 2027 год (в Перми заключаются восьмилетние контракты и победители авансово оплачивают «последний» по контракту год, — Ред.).

Представители отрасли в разговоре с «Новым компаньоном» отметили, что уже неоднократно во второй половине марта обращались и писали коллективные письма в адрес главы региона, города и департамента экономики и промышленной политики.

«Но пока никаких результатов пока нет, после каждого обсуждения нас не включали в список тех отраслей, которым будет оказана помощь», — пояснил Александр Перешеин.

При этом операторы приводят пример поддержки региональных властей — в Казани. Там, по их словам, руководства республики поручило перенести с 31 марта этого года на 31 марта 2021 года платежи рекламных компаний на общую сумму 78 млн руб., плюс обещали разместить на конструкциях социальную рекламу.

Отметим, что если месячная сумма на эксплуатацию пермской «наружки» в месяц составляет 6,5 млн руб., то годовое обслуживание (льготы на которую и просят предприниматели) составит точно такую же сумму — 78 млн руб.

Напомним, в Перми рынок наружной рекламы был полностью «обнулён» в прошлом году. На прошлогодних аукционах, которые прошли с января по май 2019 года, было выставлено 826 мест под наружную рекламу, из которых хозяев обрели 560. То есть немногим более половины. Характерной особенностью тех аукционов стало то, что игроков, подававших заявки, набралось не более пары десятков. А почти все разыгранные лоты отошли нескольким юрлицам — казанским ООО «Инсайт Медиа» и ООО «Билбордс», московскому ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермским ИП Демиду Кузьмичёву, Борису Галкину, Александру Перешеину, ООО «Автографъ» и общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом».

Аукционы начала 2020 года (на них выставлено 183 лота, по которым не нашлось желающих в прошлом году) прошли в ещё более вялой обстановке — из них победители определены лишь по 22. Почти по всем разыгранным лотам было подано по одной заявке.

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