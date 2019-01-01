«Работодатель становится потенциальным преступником» Как пермские предприниматели будут выполнять обязательства по выплате зарплат в условиях вынужденного простоя Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин вчера, 2 апреля, подписал указ, которым продлил нерабочие дни до 30 апреля 2020 года включительно. Он подчеркнул, что работодатели должны продолжить выплату заработной платы сотрудникам.

Мы поговорили с предпринимателями, а также с представителями структур, которые призваны защищать их интересы, о том, как они намерены выживать в это время. По прогнозам экспертов, до половины всех предпринимателей будут вынуждены принять решение о закрытии бизнеса.

Без учета антикризисных мер прямой мгновенный эффект от режима самоизоляции — потери в 20% ВВП, или почти 18 трлн руб. в ценах 2018 г., подсчитали аналитики ЦМАКПа. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказываются не менее 15 млн работников.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— У тех, у кого нет финансового запаса, ситуация сейчас очень сложная. И тут остаётся либо идти в банк за кредитом с нулевой ставкой, либо сворачивать предприятие. Каждый предприниматель должен будет решать эту задачу самостоятельно. Сейчас на федеральном уровне обсуждается предложение о возмещении работодателям за выплату заработной платы в размере МРОТ весь период нерабочих дней. Оно вполне может быть принято. Всем предпринимателям рекомендую платить за нерабочие дни работникам заработную плату, сохранять бизнес и рабочие места. Будем надеяться, что государство нам поможет.

Олег Жданов, президент Торгово-промышленной палаты Пермского края:

—У нас Трудовой кодекс стоит на защите интересов работника и устроен так, что работодатель не имеет возможности просто так прекратить выплату заработной платы. Он должен делать это через соответствующую процедуру с выплатой заработной платы за два месяца. Отпуск без содержания законен только, если работник сам с этим согласится.

При отсутствии выручки работодатель становится потенциальным преступником. Потому что за невыплату заработной платы сначала он попадает под деятельность трудовой инспекции, а потом — прокуратуры. И ситуация в Усть-Качке подтвердила то, что карательная функция у государства вся сохранилась.

Пока единственный механизм, который предлагает федеральное правительство — это идти в банк и получать кредит по 0%. Но там тоже не так всё просто. Банк выдаёт кредит только тем, у кого в этом банке есть зарплатный проект. Также всегда стоит вопрос обеспечения кредита. При этом сумма кредита считается как сумма минимальной заработной платы, налогов, выплат в социальные фонды и не более того. Работодатель не может в одностороннем порядке изменить трудовой договор. И, если у работника зарплата больше чем «минималка», то разницу работодатель всё равно должен где-то взять.

Есть и другие формы помощи, например, по налогам, но она подходит только тем, у кого упали обороты, но они работают. Для тех, кто полностью остановил рабочий процесс, эти формы, недостаточны.

Я считаю, что надо срочно вводить статус «вынужденного безработного», чтобы работник мог встать на учёт в службы занятости для получения минимального размера, а работодатель освобождался от обязанности начислять заработную плату. В этом случае работника можно привлекать к каким-то общественным работам, например, разносить продукты питания и лекарства. Но такая норма у нас сейчас законодательством не предусмотрена.

Понимаю, что цена вопроса крайне велика и есть определенные риски. Но пока получается, что в выигрыше лишь те предприниматели, которые не оформляют трудовые отношения со своими работниками и выдают зарплату в конвертах, так как у них нет обязанности продолжать им платить.

Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ»:

— Предприниматель не может не выполнить закон, поэтому заработную плату сотрудникам нужно будет выплатить. Средства на это можно взять из оборота или в кредит у банка. При этом кредитные организации выдают беспроцентные кредиты только в пределах МРОТ и на полгода, после этого срока нужно будет платить за него 4% годовых. У многих размер зарплат выше, чем размер МРОТ.

Нужно понимать, что предпринимателям эти денежные средства не вернутся. Рабочий выйдет на предприятие из отпуска и не сделает за следующий месяц в два раза больше продукции. Поэтому сейчас многие относятся к этому решению как к обязательному платежу для бизнеса. Спасибо, что снизили размер страховых взносов до 15% на период в сорок дней. Но в любом случае, это будут выплаты людям за то, что они никогда не заработают. И плюс к этому надо будет заплатить государству налоги. Поэтому многие предприниматели и собственники бизнеса после выплаты этих средств будут принимать меры по сокращению числа рабочих мест. Тем более, что сейчас в ситуации быстрой смены законодательства многие боятся введения запрета на увольнение или сокращения работников.

Если арендатор закрыт и не работает, то аренду он не заплатит. А содержать торговый центр нужно. Даже если не учитывать кредиты, то нужно платить налоги и содержать здание. Налоги на имущество и землю никто не отменил. Упало только потребление электричества на 70%. Остальные расходы на содержание остались на прежнем уровне.

Нужно понимать, что в первую очередь пострадают те, кто напрямую работает с конечным потребителем, потом — остальные. Но в конечном итоге пострадают все. И поэтому ранжирование бизнеса по принципу, кто больше пострадает, бессмысленно. Помощь должна оказываться в комплексе, и, прежде всего, потребителю.

Если федеральное и краевое правительства не задумается, и не предпримет какие-то более действенные меры, то до половины всех предпринимателей будут вынуждены принять решение о закрытии бизнеса.

Как поддерживают бизнес и население в других странах Великобритания Власти предоставят компаниям гранты для выплаты оклада сотрудникам, которые временно остались без работы из-за вспышки коронавируса. Эти гранты будут покрывать до 80% заработной платы (до 2500 фунтов стерлингов в месяц, или $2900). Эта сумма чуть выше уровня среднего дохода в стране. Дания Правительство Дании пообещало частным компаниям, которые пострадали от ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, покрыть три четверти фонда заработной платы, если они не будут сокращать рабочие места. В течение трёх месяцев, до 9 июня, государство будет компенсировать 75% зарплаты в размере максимум 23 тыс. датских крон ($3418) ежемесячно, остальные 25% компании будут оплачивать самостоятельно. Литва Государство будет помогать сохранять рабочие места, выделяя работодателям субсидию, покрывающую 70% или 90% от начисленной заработной платы работника, вынужденного сидеть дома. Польша Микрофирмам и представителям малого и среднего бизнеса, пытающимся избежать увольнений сотрудников, государство будет покрывать 40% от суммы минимальной заработной платы. Самозанятые, а также обладатели договоров подряда могут рассчитывать на выплату от государства в размере 80% от минимальной зарплаты — 2080 злотых ($490). США Большинство взрослых американцев получат разовую выплату по $1200. За каждого ребенка в возрасте до 16 лет положено дополнительно $500. Чтобы получить деньги в полном объёме, доход одного американца не должен превышать $75 тыс. в год. Чехия Власти компенсируют фирмам деньги на зарплату сотрудников, чтобы люди могли получать 80% своей зарплаты, оставаясь дома. Индивидуальные предприниматели получат единовременную компенсацию в размере 30 000 крон ($1177). Япония Правительство Японии намерено выделять по 200 тыс. иен ($1850) на одно домохозяйство. Претендовать на помощь смогут семьи с низким доходом или те, чей доход в последние месяцы резко упал на фоне распространения вируса.

Вадим Яхнин, директор ресторанной группы «Фо-Рест» (LesMarches, «Монтенегро», «Другое место», «Дунай», Mekong)

— Продление нерабочей недели не было для меня неожиданностью, но всё-таки после обращения ко врачам, хотелось слов в адрес предпринимателей. Хотя бы о том, что мы обязаны платить и содержать, что нужно потерпеть, что нас прокредитуют и что ситуацию понимают. Но этого не было.

При этом государству придется помогать людям, оставшимся не на государственном финансировании. А предпринимателям, которые смогут остаться на плаву, — выходить из взятых на себя сейчас обязательств два-три, а то и пять лет.

Мы должны понимать, что государство будет что-то решать. Отсрочка по налогам — это не выход, когда речь идёт более чем о месяце простоя с тратами при нулевой выручке.

Лев Ким, владелец «китайского рынка»:

— Надеемся на уменьшение налоговой нагрузки или объявления налоговых каникул. Ещё есть надежда на беспроцентные ссуды от банков, тогда будет реальная возможность не сокращать людей. Сейчас мы выдали зарплату за март. Для того, чтобы выдать за апрель нужен или кредит, или отсрочка от уплаты налогов. Если выплатить налоги, зарплату уже заплатить будет нечем. Ведь если нельзя работать, то откуда возьмутся доходы? Сейчас многие предприниматели находятся в ожидании. У многих, кто у нас работает, есть кредиты. Им сейчас тоже очень нужна отсрочка по их выплате.

Как только работать разрешат, то потихоньку все должно наладиться. Заработаем, вернём, всё, что взяли. Но для того, чтобы сейчас не лишать людей работы, нужна реальная помощь. И нужна быстро.

Екатерина Михалева, владелица кофейни Фрай:

— Кредит, который предлагают банки, сферу общепита не сильно поддержит. Ни для кого не секрет, что здесь даже официальное трудоустройство есть далеко не у всех сотрудников.

У микробизнеса нет никакой подушки безопасности, все заработанные деньги уходят на поддержание деятельности и развитие. Планы такие. Ждём решение губернатора, поскольку сроки по строгой изоляции, как и решения по способах помощи исходят от региональных властей. Деньги на зарплату искать надо, потому что своих сотрудников оставлять без оплаты не будешь. Когда у людей спадёт паника, все успокоятся, мы снова откроемся с доставкой кофе. Без сотрудников, своими силами. Много не заработаем, но клиентов порадуем, частично закроем долги перед поставщиками.

Андрей Кукаркин, генеральный директор оценочной компании «Кси-Консалтинг»:

— В соответствии с законодательством мы должны осматривать объект оценки, а сделать это в условиях самоизоляции невозможно. Но самое главное — у нас нет работы, нет обращений, все офисные телефоны переведены на мой сотовый, последний звонок был во вторник. Думаю, что обращений не будет весь месяц потому что наши потенциальные клиенты заняты решением собственных проблем.

Если бы государство дотировало хотя бы производственные предприятия, сработал бы эффект домино, и заработали бы и другие отрасли, например, нам бы заказывали оценку. При этом сфера услуг не попала в число дотируемых отраслей, мы не имеем возможности взять льготный кредит на выплату зарплаты. В марте у нас выручка уже упала в два раза, в апреле её не будет вообще, и такая ситуация и в других оценочных компаниях. И единственный источник выплаты зарплаты моим сотрудникам — это мои личные сбережения, видимо, придется оформлять договор займа между мной и компанией. Когда компания сможет их отдать, непонятно, не исключено, что эти деньги я просто подарю. Я считаю, что государство в этой ситуации переложило все проблемы на плечи собственников бизнеса, это недопустимо. При этом если я отправлю всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск, меня ждет что-то аналогичное Усть-Качке. И вот я должен выбрать между этим вариантом и тем, чтобы подарить компании свои деньги.

Наталья Окулова, владелец груминг-студии для животных Dog is Dog:

— Речи о закрытии бизнеса точно не идёт. С арендодателем договорились об арендных каникулах, в местную «Опору России» и министру экономического развития отправлены предложения о включении нашего вида деятельности во второй пакет мер поддержки наряду с парикмахерскими для людей. На зарплату деньги найдём, хотя и рассчитывали, что нерабочий период не превысит пары недель.

Пока деятельность груминг-студий под запретом, но, благодаря усилиям наших коллег и поддержке «Опоры России», зоотовары были внесены правительством в список жизненно необходимых. Поэтому с 6 апреля мы начнём работать в формате онлайн-зоомагазина. В рамках груминг-направления запускаем бесплатную видео-поддержку наших клиентов: видеоконсультации с грумерами, лайф-трансляции с ветеринарами. Мало кто успел подготовить питомца к весне, а гигиена обязательно нужна.

Моя задача сейчас — подготовить почву для возобновления работы в максимально короткие сроки, которые возможны в данной ситуации. Мы — та отрасль, которая готова стартовать одной из первых, как только это станет возможным.

Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ:

— Предприниматели ожидали второго обращения президента, рассчитывая, что он объявит режим чрезвычайного положения, и тем самым государство возьмёт на себя обязательства. Однако то, что происходит сейчас, означает перекладывание материальной и социальной ответственности с плеч государства на бизнес.

По моим оценкам, вчерашним выступлением государство подписало приговор не только порядка 40% субъектов МСБ, но и себе. Нас ожидает колоссальный откат в 90-е годы в части перехода экономики в теневой сектор: нелегальный бизнес, возвращение к зарплатам в конверте, уход от налогов. Потеряв существенный сегмент бизнеса, который уйдет в тень, бюджет лишится части поступлений по налогу на прибыль, налогов на заработную плату. Не хватило расчётов грамотного экономиста, который оценил бы, что правильнее: потратить сейчас на поддержку бизнеса большие деньги, как это сделано в других странах, или сэкономить сейчас, но в будущем недополучить огромные суммы налоговых поступлений.

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