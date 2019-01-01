Полина Путякова журналист Экспорт ногу сломит Как глобальный кризис повлияет на бизнес крупных экспортёров Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Специфика текущего мирового кризиса заключается в том, что он чреват разрывом глобальных экономических связей. Последствия ощутит на себе и Пермский край, регион с выраженной экспортной ориентацией экономики. Причём это коснётся не только крупных компаний, но также сектора МСП и бюджета региона. В результате ряд социальных обязательств и инфраструктурных проектов край вынужден будет, скорее всего, приостановить.

На протяжении последних месяцев процесс деглобализации уже набирал обороты, но даже сейчас никто достоверно не может утверждать, насколько далеко он зайдёт, отмечает к.э.н, доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Надежда Толстоброва. Из-за пандемии страны переходят к экономической самоизоляции — в противоположность главенствовавшей до сих пор идеологии открытых экономик.

В краевом министерстве экономического развития ссылаются на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост мировой экономики в 2020 году может замедлиться в два раза в случае действительно глобального распространения коронавируса. При этом в 2020 году оборот мировой торговли может сократиться на 3,75% из-за нарушения регулярных цепочек поставок товаров между Китаем и США, странами ЕС, Японией и другими государствами.

Нефть и удобрения

Товарная структура экспорта Пермского края весьма концентрированна: в 2019 году на долю только двух товарных групп — «Нефть и нефтепродукты» и «Удобрения» —приходилось 75% его общего объёма. И именно предприятия этих отраслей ощутят на себе последствия пандемии весьма существенно.

Опыт прежних лет показывает, что происходит с экспортоориентированными отраслями в условиях вынужденной локализации российской экономики, рассуждает Надежда Толстоброва. Например, производство минеральных продуктов в 2015 году под действием санкций сократилось на 48,5%, а незначительный восстановительный рост начался только в 2017 году. Это позволяет применить метод экстраполяции на текущую ситуацию. По всей видимости, сокращение объёмов экспорта в стоимостном выражении по основным товарным позициям в условиях ограничительной торговли происходит быстро, а вот времени для восстановления потребуется значительно больше.

Дополнительными рисками для производителей минеральных удобрений станут ценовые колебания, которые в большей мере обусловлены политическими факторами и проявятся неустойчивостью динамики объёмов экспорта.

В то же время, по свидетельству Станислава Войцехова, директора юридического департамента Пермской торгово-промышленной палаты, сложность ситуации ощутили на себе и импортёры. «К нам стали обращаться с опасениями, связанными с вероятностью невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств иностранными контрагентами. Примерно 60% таких вопросов касаются импорта, а меньшая часть — экспорта. Продукция самая разная, в основном — различные товарные группы. Уже сейчас понятно, что поставка товаров пострадает сильнее всего, причём это касается и b2b и b2c рынков», — говорит он. Такие обращения начали поступать примерно три недели назад, и сейчас их достаточно много: в среднем в час поступает два-три обращения. Основные страны, взаимодействие с которыми волнуют пермский бизнес, — это Китай, Франция и Германия. Вместе с тем пока нельзя говорить о выделении проблем по какому-то отраслевому признаку, обращения идут от разного бизнеса.

Большой и малый



ПАО «Уралкалий», «ОХК «Уралхим», АО «Инкаб», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ряд других крупнейших экспортёров Прикамья пока отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на неопределённость и слабую прогнозируемость ситуации либо на коммерческую тайну.

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян оценивает ситуацию как весьма непростую, несмотря на то что экспортные отгрузки метанола в портах Котка и Хамина идут в штатном режиме. «Тяжёлая ситуация складывается на рынке потребления. Критическая ситуация — у наших потребителей с их поставками производителям каучука, автомобильных шин, ДВП, ДСП, теплоизоляции, строительной отрасли. Мировые цены на нашу продукцию падают с каждым днём. Снижаются объёмы потребления», — говорит он. С другой стороны, растёт нагрузка на себестоимость всей линейки продукции: поступление импортного сырья и материалов, необходимых предприятию, столкнулось с введёнными в России и странах отправления ограничениями по транспортировке.

На «Метафраксе» принято решение временно приостановить инвестиционные проекты, реализация которых ещё не началась. При этом компания продолжает реализацию текущих проектов по строительству новых промышленных комплексов и установок, жёстко следуя рекомендациям министерства строительства Пермского края. «Топ-менеджмент компании осуществляет постоянный мониторинг ситуации и просчитывает даже самые пессимистичные сценарии развития событий», — говорят в компании.

Как отмечает руководитель «Центра поддержки экспорта Пермского края» Сергей Сарапульцев, изменение мировой конъюнктуры почувствовали на себе не только крупнейшие экспортёры региона, но и представители МСБ. «Практически на всех отраслях сейчас сказывается ситуация с развитием пандемии. Пусть МСБ не присутствует непосредственно в нефтяном секторе, но у нас много МСП из числа производителей нефтегазового оборудования. Соответственно, влияние мировой ситуации на их бизнес ощутимо», — говорит он.

В то же время Михаил Городилов, декан экономического факультета ПГНИУ, считает, что специальные государственные меры не нужны, поскольку этот вопрос уже решён — на уровне действующего законодательства РФ. Оно предусматривает ряд мер, направленных на защиту юридических и физических лиц в результате наступления форс-мажорных обстоятельств и (или) существенного изменения обстоятельств. При доказанности влияния чрезвычайных обстоятельств закон разрешает обязательства не исполнять в одностороннем порядке — этом случае санкции не последуют. «Вопрос в правовом поле решён, и нужно научиться пользоваться этим инструментом. Принимать искусственные меры государственной поддержки — значит, отходить от «презумпции» рыночной экономики и возврата к государственным мерам, которые не всегда эффективны», — уверен Михаил Городилов.

Китай и Европа

В министерстве экономики Пермского края признают, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на конъюнктуру мировых рынков. Острее всего в совокупности с прочими факторами на данную ситуацию отреагировала нефть — цена марки Brent снизилась уже более чем на 50% относительно уровня цен января 2020 года. Среди цветных металлов, по данным на 2 апреля, отмечается снижение стоимости меди и никеля более чем на 20%, алюминия на 17% относительно уровня цен на начало 2020 года.

Надежда Толстоброва напоминает, что мир уже начал двигаться в сторону экономической самоизоляции. С 17 марта на 30 дней было принято соответствующее решение во Франции, а потом и в ЕС: страны закрывают границы в целях контроля за распространением эпидемии коронавируса. «Несмотря на то,что это в первую очередь касается свободы передвижения граждан, не исключается вариант роста безработицы, массовых банкротств и фронтальной национализации в Европе, так как доля торговли для стран Европейского союза значительно выше в создании ВВП, чем в США и КНР, Российской Федерации», — говорит Надежда Толстоброва.

Именно страны Европы являются основными торговыми партнёрами Пермского края: на их долю приходится порядка 45% экспорта и 50% импорта. И с учётом напряжённой ситуации в Европе, нельзя исключать шокового снижения спроса на продукцию экспортоориентированных предприятий Пермского края.

Также коронавирус значительным образом повлиял на экономику Китая, отмечают в региональном минэке. По данным Национального бюро статистики Китая, в январе-феврале основные макропоказатели китайской экономики снизились на 13—25%. Промышленное производство Китая в январе-феврале снизилось на 13,5% в годовом выражении, в сфере услуг спад составил 13%. Розничные продажи в Китае на фоне действия карантинов просели на 20,5%.

По словам доцента кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Екатерины Чучулиной, Китай является одним из основных наших внешнеторговых партнёров: на эту страну приходится 12% всего экспорта и 21% импорта Пермского края. Внешнеторговый оборот региона с Китаем за прошлый год измеряется без малого одним миллиардом долларов. В краевом минэке отмечают, что Китай занимает второе место по объёму несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из Пермского края — $542,6 млн,или 14% от ННЭ Пермского края. Основная продукция — удобрения, пиломатериалы и газетная бумага.

Вопрос санкций

В то же время в текущей ситуации есть и положительная сторона: из-за пандемии среди европейских стран стали звучать требования о снятии санкций против России, отмечает Надежда Толстоброва. В свою очередь Екатерина Чучулина, не исключает, что новая экономическая реальность может иметь и положительные для страны последствия.

«Вероятность того, что санкции против России будут отменены, действительно существует. Смягчение европейских санкций на протяжении 2020 года возможно, поскольку важность движения в этом направлении ни одна из сторон не отрицает. Могут быть достигнуты договорённости между странами Евросоюза и Россией в 2020 году для совместной борьбы с пандемией. Но экономические рычаги США и их санкции останутся, несмотря ни на что, ожидать смягчения с их стороны санкций нельзя. Более того, они будут ужесточаться на фоне конфликта в отношении объёмов поставок нефти на мировом рынке», — уверена Екатерина Чучулина.

Минус налоги

Нефтяная промышленность играет ведущую роль в формировании доходов бюджета Пермского края, констатирует Екатерина Чучулина. По данным регионального минфина, доля добывающей отрасли в общем объёме налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составляет около 27%.

В доходной части бюджета Пермского края значительную роль играют поступления налога на добычу полезных ископаемых, отмечает Надежда Толстоброва. Кроме того, данные за последние годы свидетельствуют, что в региональном бюджете произошло сокращение доли НДФЛ и налога на имущество, но произошёл рост поступлений налога на прибыль крупных налогоплательщиков, среди которых вновь оказываются предприятия-экспортёры. Соответственно, сокращение объёмов производства и продаж в основных отраслях региона из-за закрытия границ ощутимо скажется на бюджете края.

Эксперт отмечает, что сокращение налоговых поступлений будет весьма чувствительным, поскольку бюджет Пермского края на 2020 год уже изначально принят с дефицитом в 10,5 млрд руб. Как результат, не исключено, что региону придётся снизить социальные расходы или использовать резервные средства для выполнения своих обязательств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.