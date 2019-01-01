Валерий Мазанов Страна заходящего короновируса Почему в Японии сейчас безопаснее, чем в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Любое, даже самое бытовое событие или действие сегодня так или иначе рассматривается с учётом «фактора COVID-19». В России в силу ряда причин, останавливаться на которых нет ни желания, ни компетенций, какие-то связанные с вирусом масштабные действия власти начали предпринимать лишь в последние дни. На фоне этих действий, часто недоступных обывательскому пониманию и порой кажущихся абсурдными, всё чаще вспоминается Япония «эпохи короновируса» — благо воспоминания совсем ещё свежи. Парадоксальным образом эта азиатская страна, одной из первых столкнувшаяся с вирусом вместе с Китаем и Южной Кореей, является, пожалуй, одним из наиболее спокойных в этом смысле мест на планете. При том что жизнь там особо не прекращалась.

Апокалипсис по-японски

Ежегодно Японию посещает в среднем около 30 млн туристов. При 125-миллионном населении, живущем на весьма ограниченной территории, такой наплыв, мягко говоря, сложно не заметить. По очень грубым подсчётам, примерно половину турпотока обеспечивает Китай, ещё около 25% — жители Южной Кореи, которая находится от Японии буквально «через дорогу».

К началу марта въезд из обеих этих стран, первыми принявших на себе удар короновируса, был закрыт. В совокупности с развернувшимися в самой Японии мероприятиями по закрытию массовых мероприятий, ряда популярных центров развлечений это привело к восхитительному эффекту.

Свободные магазины и транспорт (конечно, по японским меркам — то есть почти нет очередей и почти всегда есть свободные сидячие места). Относительно пустынные парки, скверы, территории храмов и улицы (опять же по японским меркам — это значит, у вас есть шанс сделать селфи без присутствия в кадре маленькой группы китайских туристов человек этак в 500).

Да-да, прогулочные зоны и храмы, супермаркеты и гигантские торговые центры, кафе, рестораны, бани и бассейны — всё работает в обычном режиме. Открыты вокзалы, аэропорты, автостанции и там традиционно много народа.

О том, что существует угроза заражения, напоминают лишь некоторые неуловимые, но важные детали.

Пусть не все, но подавляющее большинство японцев ходят в масках. Среди приезжих таких гораздо меньше. На каждом углу, будь то вход в помещение, уличная палатка с едой, туалет или метро, стоят санитайзеры, и они всегда наполнены обеззараживающей жидкостью. В населённых пунктах нет-нет, да и пахнёт чем-то химическим — это обрабатывают дорогу и тротуар.

Ну и, конечно, отдельная тема — знаменитые японские туалеты.

Ничто так не говорит об уровне развития общества, как эта мелкая, но жизненно необходимая часть быта. В любом городе, большом как Токио, Осака, Киото или маленьком вроде Никко, Нары или Камакуры, вам не удастся пройти и 10 минут, чтобы не представилась возможность справить нужду в максимально комфортных условиях, которые, помимо стандартного мыла и упомянутых уже санитайзеров, включают в себя столики для пеленания и приспособлений для удобного размещения младенцев, пока родители заняты неотложным делом (в мужских туалетах тоже). Кнопки вызова соответствующих служб, если вам вдруг стало нехорошо.

Наконец, собственно унитазы, неизменно поражающие воображение любого российского туриста: сиденья с подогревом, два-три режима омовения тёплой водой самых деликатных частей тела, а в наиболее продвинутых моделях — ещё и обдувание оных теплым воздухом под музыкальное сопровождение. Посещая эти замечательные учреждения японской культуры, невозможно отделаться от мысли: «На хрена при этом вам ещё и туалетная бумага?» (Японию тоже не обошла стороной её массовая паническая скупка).

Ответ, кажется, нашёлся. При том, что кругом — стерильная чистота и отсутствие даже намёка на неприятный запах, в каждой кабинке висит дополнительная ёмкость со специальной обеззараживающей жидкостью, а на ней — инструкция по применению. Мол, оторвите кусок бумаги от рулона, смочите её этой жидкостью и протрите те места, с которыми вы собираетесь чем-нибудь соприкасаться.

Да, всё это есть там и в «мирное» время. Отличие — в том, что сушилки для рук не работают. Опечатаны специальной плёнкой. Руки можно высушить бумажными полотенцами, той же туалетной бумагой либо просто помахать руками.

Впрочем, чем дальше — тем чаще встречались уже работающие сушилки. Возобновление их работы совпало по времени с новостями об открытии детских спортивных секций, других учреждений дополнительного образования. То есть ограничительные меры, и без того не казавшиеся драконовскими, постепенно снимаются.

Эпидемия здорового человека

Теперь собственно о сравнениях. По данным сайта coronavirus-monitor.info, на 31 марта статистика заражения была такой.

Япония. Подтверждённое число заразившихся — 1953 (с учётом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое находилось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме). Выздоровели — 424. В критическом состоянии находятся 56. Умерло 56 человек. Основные эпицентры — Токио (более 200 случаев), Осака (более 170 случаев) и самый север страны — остров Хоккайдо.

Россия. Соответственно 2 337 (плюс 500 случаев за сутки 30-31 марта), 121 человек вылечился, 17 умерли. Главный «рассадник заразы» — естественно, Москва: 1613 случаев, 11 из 17 погибших тоже здесь.

Население двух стран более-менее сопоставимо — 146,7 млн чел в России и 124,7 млн в Японии. С учётом того, что в Японии короновирус обнаружили и начали диагностировать и лечить раньше, понятны и другие цифры. Скорее всего, с усилением диагностики случаи выявления болезни и, увы, смертности, в России также будут расти.

Нельзя сказать, что и в Японии болезнь побеждена. Только за два дня 29 и 30 марта зафиксировано 367 новых случаев заражения.

Но анализировать медицинский, политический и экономический аспекты приведённой статистики оставим профессионалам. Наше дело — травить байки, поэтому — парочка историй из серии «особенности национального менталитета». Они лучше всего проиллюстрируют указанные цифры.

Широко известна вежливость и сдержанность японцев. Как-то в начале массовой паники некий мужик в переполненном метро чихнул, не прикрыв рукой рот, а на замечание окружающих отреагировал пренебрежительно. После чего его повалили на пол и отметелили всем вагоном — случай для Японии абсолютно немыслимый.

Второй «немыслимый» случай был даже описан в российских СМИ. Мужик заразился короновирусом. Ему был поставлен соответствующий диагноз, но поскольку болезнь протекала в лёгкой форме, отправили долечиваться домой, настоятельно рекомендовав никуда оттуда не выходить. Япония — очень чётко регламентированная страна, а её граждане — едва ли не самые законопослушные люди в мире. Но у этой медали обнаружилась и другая сторона: действующее законодательство напрямую не запрещает больным выходить из дома, а что не запрещено — то разрешено. Рекомендации же — это просто рекомендации. В результате мужик, устав сидеть дома, отправился в бар, где выпивал в своё удовольствие, нисколько не скрывая своего диагноза. На звонки возмущённых посетителей в полицию стражи порядка только разводили руками: имеет полное право, ничего сделать не можем, если боитесь заразиться — смените бар, ведь их тут на каждом шагу.

Чем закончился увеселительный поход для этого товарища, история умалчивает. Но этот, как модно говорить, «кейс» для нас — хороший повод задуматься о примате Конституции и федеральных законов над «карантинными» распоряжениями губернаторов и мэров городов. Но это так, к слову.

Описанные истории — конечно, вопиющие исключения, которые обсуждала вся страна. В целом же, конечно, японцы исключительно дисциплинированы. Как показывает статистика, этой дисциплинированности, соблюдения элементарных санитарных норм, а также адекватной реакции властей и здравоохранения вполне хватает, чтобы не устраивать истерики и апокалипсиса, а поддерживать более-менее нормальное течение жизни в стране.

Конечно, правительство Японии и руководство крупнейших городов по-прежнему выражают по поводу короновируса «глубокую озабоченность» и призывают граждан без необходимости не шляться по улицам. Но под такой «необходимостью» подразумевается возможность спокойно ходить в любые магазины (а не только в продуктовые возле дома), гулять по паркам, скверам и набережным, ходить в гости, посещать храмы, весёлой компанией друзей купаться в общественных банях, путешествовать по стране. И уж конечно, необходимо регулярно ездить на работу, хотя руководство компаний и предписывает находиться там в медицинских масках.

Иными словами, опасность никто не отрицает, но всё же главное — здравый смысл.

Посмотрите на карту Японии в Google Maps. Увеличьте масштаб. Теперь ещё пару раз. Видите? Почти всё 125-миллионное население страны зажато в узкой и тесной полоске между морем и горами. Им особо некуда друг от друга деться, в отличие от нас. При этом японцы ежегодно переживают сразу несколько апокалипсисов: тайфуны, ураганы, землетрясения, цунами. С буддийско-синтоистским спокойствием и стоицизмом переживают они и короновирус.

Хоббиты туда и обратно

Поездка в Японию, запланированная и оплаченная ещё в прошлом году, выпадала на 10-20 марта. Чем ближе было «время Х», тем чаще мы читали тревожные сводки. Закрыли музеи, зоопарк, Диснейленд. Закрыли Sky Tree — самую знаменитую смотровую площадку в Токио. Отменили концерты. Детей распустили из школ по домам.

Одновременно почти все друзья, родственники и знакомые, узнав, что мы едем в Японию, задавали один и тот же изрядно бесивший уже вопрос: «Короновируса не боитесь?» Тут у кого хочешь истерика начнётся.

Примерно за неделю до поездки и впрямь поселился червь малодушия: может, и впрямь перенести — от греха? Но в конце концов победил дух авантюризма и элементарная жадность: билеты куплены давно и очень дёшево, валюта — тоже ещё по «старому» курсу, в самой стране оплачена часть внутренних поездок и жильё. Потери неизбежны, а в условиях тотальной непредсказуемости всего и вся «перенести» может запросто означать «забыть на долгие годы, если не навсегда».

Поэтому мы поехали. Как позже выяснилось, запрыгнув в стремительно захлопывающуюся дверь «последнего уходящего вагона»: международные рейсы начали отменять, а затем Россия и вовсе закрыла границы.

В решении лететь даже в сложившейся обстановке оказалось немало плюсов. Их было видно сразу. Зал международных вылетов аэропорта Домодедово был почти пуст. То же самое — в аэропорту прибытия Нарита. Никаких очередей на досмотр и прохождение границы. Вся процедура заняла минуты три.

В самолёте Москва — Токио пассажиров было от силы человек 40, на обратном пути — 25, специально посчитали. Соответственно, вся мощь японской вежливости и заботы стюардесс сконцентрировалась на этой ничтожной кучке пассажиров, которые ни в чём себе ни отказывали. И спали, конечно, лёжа в полном комфорте: весь средний ряд кресел огромного «Боинга» оказался в распоряжении пассажиров эконом-класса.

Примерно через 15 минут после приземления в Москве в самолёт зашла женщина в красном, но в отличие от героини бессмертного хита Криса де Бурга она оказалась менее романтичной, зато более деловитой: очень оперативно осмотрела весь небольшой состав пассажиров тепловизорами. Результат её, видимо, удовлетворил, поскольку на этом все процедуры были окончены. Ещё пять минут на получение багажа и очень быстрое прохождение границы — и мы снова оказались в здании аэропорта Домодедово.

И вот это как раз был шок — особенно на фоне стерильной Японии. Толпы народа без масок, скученность пассажиров жуткая, в туалетах грязь и вонь. Санитайрезов в аэропорту не было обнаружено ни одного. Впрочем, описывать всё это лишнее — каждый и так всё видел собственными глазами. Вот эта картина — лучшее объяснение приведённой выше статистики короновируса, львиную долю которой обеспечивает Москва.

Никто ни в какой карантин нас по приезду не отправлял, ни из больницы, ни из Роспотребнадзора никто нами не интересовался. Но первый же звонок я сделал на работу, и мы с директором договорились, что стоит посидеть на карантине. Не потому, конечно же, что я был в Японии, а потому что провёл несколько часов в Домодедово и некоторое время потом — в Большом Савино. Это куда опаснее.

Только 26 марта, спустя пять дней после нашего возвращения позвонили из райотдела полиции. Оказывается, бедных полицейских стали выгонять на службу и обязали обзванивать поздним вечером прибывших из-за рубежа. Интересовались здоровьем и почему-то с кем контактировали в Японии. Понятное дело, с японцами, с кем же ещё? Также 27 марта пришло СМС-сообщение от МЧС о том, что мы обязаны сообщить на горячую линию о прибытии из-за рубежа и пройти 14 дней карантина. Позвонили, они записали наши данные. А на карантине мы и так сидим.

Словом, сущие формальности. Сложно сказать, какое отношение они имеют к борьбе с эпидемией. Как, впрочем, и многие другие «решительные меры», предпринимаемые нашим начальством.

Отправить бы их всех скопом в Японию за опытом, да нельзя. Пандемия ж.