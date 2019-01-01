За 10 минут до закрытия

Как выглядит Пермь во время исполнения рекомендации о самоизоляции

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Краевые власти в целях противодействия распространению коронавируса ограничили работу мест скопления людей, ресторанов и баров. Параллельно с этим ряд субъектов РФ уже ввёл режим самоизоляции граждан. Таких в стране более 20, и их список растёт. 

Как выглядит Пермь, когда её жители остались дома, а кафе закрыли двери для посетителей, — в нашем фоторепортаже.

  Константин Долгановский

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