Вера Гиренко Бес контакта Как малый бизнес Перми переформатирует работу во время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Несмотря на коронавирус и карантин до 5 апреля, малый бизнес в Перми не сдаётся и адаптируется к новым условиям. Напомним, в Пермском крае 13 заражённых коронавирусом. В регионе закрыты кафе, рестораны, салоны красоты, торговые центры и другие места скопления людей.

Главной опцией в сложившихся условиях стали доставка и дистанционный сервис. Так, например, книжный магазин «Пиотровский» в эти дни будет работать как точка самовывоза. Заказ, сделанный через социальные сети, можно будет забрать самостоятельно на входе в аптеку Бартминского. Или — дождаться его доставки на дом: её стоимость составит 150 руб. Оплата наличными отменяется, только — онлайн-перевод с карты на карту.

Массово переформатируют работу кафе и бары. Так, караоке MusicBar22 стал работать как доставка обедов и ужинов, создав для этого отдельный инстаграм-аккаунт @edabar.prm. Ресторанная группа «ФоРест» также запустила доставку блюд и тортов.

Бар Gatsby’s предложил помимо доставки еды услуги выездного бармена и кальянщика.

Аналогичной стратегии придерживаются и пермские магазины одежды. В Dress code и Inspire организованы онлайн-консультации стилистов через социальные сети, сбор заказа и бесплатная его доставка с примеркой.

Центр для взрослых LoveBox также запустил онлайн-мастер-классы со скидкой. Кроме того, центр использует бесконтактную доставку товаров с дезинфекцией и предлагает маски из хлопка и неопрена от пермского производителя. Кроме того, маски в подарок к заказу предлагают магазины одежды Angel-A и Gang. Первый отшивает их самостоятельно в своём ателье.

Большинство салонов красоты ушли на карантин, не предлагая услуг взамен. Однако здесь есть исключения. Например, маникюрный салон Aiva в последние дни перед карантином продавал для клиентов наборы для домашнего ухода за ногтями (позже была запущена доставка). Уточняется, что в наборе собраны средства, которые позволяют снять искусственное покрытие. Специалисты салона обязались давать консультации по телефону относительно того, как использовать этот набор.

Опустели на время карантина фитнес- и йога-центры. Йога-студия «Дышать» переходит на время карантина в формат онлайн-занятий. Присоединиться к ним можно по обычной цене класса. А пространство «Кора» не только переходит в онлайн, но и продаёт абонементы со скидкой, а также даёт возможность внести деньги за занятия на депозит, чтобы воспользоваться ими в будущем. Как следует из информации, опубликованной в соцсетях, эти меры необходимы, чтобы защитить проект от закрытия.

Фитнес-студия «Друзья» проводит тренировки онлайн.

Частные психологические центры также перешли в сеть. Специалисты «Психологического центра доктора Вагина» ведут со своими клиентами скайп-консультации.

В онлайн перешли и автосалоны. Так, холдинг Verra (дилер Toyota, Lexus и Porsche, салон иномарок с пробегом «Эврикар») предлагает онлайн-консультацию менеджеров по ремонту, техобслуживанию и покупке автомобиля. Также сервисы позволяют оформить страховку. Ещё одно предложение — видеообзоры автомобилей на канале Youtube и бесплатное онлайн-обучение от корпоративного университета VERRA. В социальных сетях холдинга будут доступны прямые эфиры с руководителями направлений: лайфхаки и секреты обслуживания автомобилей.

Ещё один «противовирусный» пример — компания, занимающаяся обработкой помещений от насекомых, ввела в прейскурант «дезинфекцию помещений, поверхностей и транспорта».