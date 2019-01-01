Наталья Тимофеева журналист Дорогие «картинки» За 15 лет на проекты по строительству зоопарка, художественной галереи и новой сцены оперного театра потратили 6,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Впервые о планах по переезду зоопарка, галереи и оперного театра в новые здания начали говорить ещё в середине прошлого века. Но все предложенные варианты были дороже проведения реконструкции действующих зданий и строений, поэтому вопрос переезда откладывался на десятилетия. Самые известные планы по переезду были инициированы после 2005 года, когда образовался Пермский край.

«Новый компаньон» посчитал, сколько денег за 15 лет власти и спонсоры потратили на попытки переездов зоопарка, художественной галереи и оперного театра. Получилось больше 6 млрд руб. При том, что ни один из проектов так и не реализован — от слова совсем.

Проект зоопарка на ул. Братской

Проект зоопарка в Черняевском лесу

Проект зоопарка в Черняевском лесу

Проект зоопарка на Нагорном

Проект зоопарка на Нагорном

Важно понимать, что за это время экономические реалии сильно изменились, и инфляция за 15 лет составила 191,66%. Но даже без учёта инфляции на попытки переезда зоопарка уже потратили 4,4 млрд руб., галереи — 1,1 млрд руб., и 747 млн — на проекты по увеличению площадей оперного театра.

Проект пристроя к оперному театру

Проект оперного театра в Разгуляе

Впрочем, есть и хорошие новости. Почти половина из этих 6,3 млрд руб. — это не бюджетные деньги, а вложения спонсоров. Бюджеты Перми и края потратили 3,4 млрд руб. на три объекта, а спонсоры — 2,9 млрд руб. Другое дело, что по самым минимальным подсчётам (данные из открытых источников) 2,68 млрд руб. из 2,9 млрд руб. вложил фонд «Содействие. ХХI век», который считается близким к краевым властям (формально его учредителем является гендиректор КГАУК «Пермкино» Павел Печёнкин). На счетах фонда аккумулируются добровольные пожертвования от крупнейших предприятий края.

Проект размещения художественной галереи в бывшем здании ВКИУ

Проект размещения художественной галереи в бывшем здании ДК Телта (конкурсный проект Бориса Бернаскони)

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Данные о заплаченных подрядчикам суммах и гонорарах архитекторов взяты из открытых источников, в том числе с сайта госзакупок. Расчёты в валюте мы перевели в рубли по курсу того времени. К сожалению, не все цифры удалось найти. В первую очередь, это спонсорские деньги, которые получили архитектурное бюро Сергея Чобана SPEECH за эскизный проект галереи на заводе им. Шпагина, и бюро wHY и архитектор Андрейа Стойич — за эскизный проект театра оперы и балета на Разгуляе.

Интересно, что поводом для новых проектов всегда был отказ от площадки. По разным причинам. И с этого момента начинался новый виток: место, выкуп участка, дизайн-проект, изыскания и так по кругу.

Геннадий Тушнолобов, председатель КСП по Пермскому краю:

— Нельзя сказать, что во всех случаях причина отказа от площадки была одна и та же — у каждой индивидуальная проблема.

Проектной документации, прошедшей экспертизу, не было ни по одному участку. Были только «картинки» или технико-экономические обоснования строительства. На галерею и театр до сих пор нет проекта. По зоопарку сейчас есть площадка, был сделан проект, объект строится. Но как он строится, это уже другой разговор. Вообще у меня скептическое отношение к уровню квалификации строителей, которые работают в органах власти Пермского края. Есть процедура, которую надо выполнять в полном объеме, а у нас она никогда в полном объеме не выполнялась.

Что касается денег спонсоров, то направление их куда-либо — это, как правило, решение губернатора, согласованное со спонсорами. Я когда работал председателем правительства, этих решений не принимал, и со мной даже не советовались. Все направления средств всегда были за двумя подписями — главы региона и спонсора. Насколько я помню, при Олеге Чиркунове и Викторе Басаргине по расходам фонда «Содействие. ХХI век» вообще не было закрытой информации. Если что-что куда-то тратили, то всегда это было известно. Но потом при Максиме Решетникове изменили положение, и тот стал принимать решение единолично.

Светлана Максимова, заведующая кафедрой архитектуры и урбанистики ПНИПУ:

— В регионе нет ответственности и преемственности. И это основная причина того, что каждый раз при смене исполнительной власти меняются концепции. Никто не хочет брать на себя ответственность за решение предыдущего руководства и, соответственно, нет долгосрочного планирования. Но я бы не стала винить в этом тех, кто в момент разработки концепций находится у власти, они сами являются заложниками созданной системы.

Считаю, что необходимо просто взять на себя ответственность и уже строить. Пример — аэропорт. О том, что нужен новый аэропорт говорили много лет, но кто-то принял решение и его начали строить. Никто же не требует от зоопарка, театра и галереи чего-то выдающегося. Никто не требует, чтобы проекты готовил Сантьяго Калатрава (испанский архитектор, лауреат десятков престижных премий, — Ред.). При этом, отмечу, что все проекты по ключевым объектам Перми были созданы «не на коленке», их делали действительно большие профессионалы. Но приходит новое руководство и начинается всё с начала, начинают искать [надуманные] причины, почему не может быть реализована прошлая концепция, чтобы начать готовить новую.

Ситуация идентична тому, что происходит на градостроительном совете, когда мы рассматриваем концепцию или проект, утверждаем, а на деле всё отличается от показанного. При этом часто критика с нашей стороны не воспринимается. В идеале всё должно происходить как при защите диссертации, когда есть оппонент и нужно аргументировано бороться за свою работу. Такого уровня защит работы на градостроительном совете нет. Считаю, что при смене концепций главных городских объектов нужно приглашать авторов прошлых проектов и дать им возможность аргументировано защитить их труд.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (интервью Properm): — Те проекты, которые начаты, прежде всего по развитию городской и социальной инфраструктуры, надо будет продолжать, так или иначе. Каждый второй человек, с которым я разговариваю, озвучивает видение того, что нужно делать. Строить галерею — не строить, театр строить — не строить, а может возродить там проект Чепперфильда? Так, давайте… Есть же шутка: «В Перми ничего не меняется, вечно строятся оперный театр и галерея». Надо уже начать строить. Единственное, что нужно сделать до начала — дополнительно проверить относительно бюджетных трат. Например, по тому же театру я попросил институт «Галургия» проверить: грунты в сквере Татищева способны вынести нагрузку под зданием? Если да — супер. Если требуются средства на укрепление, то сколько? Если это дорого — тогда нет, надо думать другие варианты. Деньги не безграничны, а проблем очень много. Проблема с театром в Перми самая «кричащая»? Нет. Нужно ли театр строить? Считаю, что нужно, потому что ожидания общества уже годами раскачаны. Мы больше не имеем права промахнуться. Мы будем досконально выбирать строительные организации, чтобы все было по закону и с гарантиями.