Евгения Пастухова выпускающий редактор Григорий Серёдкин Музыка нас связала Какие концерты можно посмотреть онлайн в каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

Музыканты по всему миру выходят в онлайн. Концерт группы «Би-2» 22 марта, которым она заменила свой гастрольный тур, собрал 2,5 млн просмотров.

«Новое Радио» и «ВКонтакте» запустили двухнедельный проект (стартовал 20 марта) «Музыка на дом. Концерты с доставкой». Уже выступили группы PIZZA, Filatov & Karas feat. Лигалайз feat. группа Burito, 5sta Family, Zivert, «Братья Грим», IOWA. Концерты доступны в записи.

Сегодня, 27 марта, вечером в онлайн-трансляции можно увидеть выступление Ёлки и Burito.

«Одноклассники» с 20 марта и до конца апреля покажут серию концертов «Музыка в OK Live». Аналогичный проект под названием «Шоу On!» запускает Okko.

«Новый компаньон» собрал для вас информацию о предстоящих онлайн-концертах. Время начала всех концертов — пермское.

27 марта — Ёлка и Burito в 20:00

27 марта — Гарик Сукачёв в 21:00

27 марта — Полина Гагарина в 22:30 в ВКонтакте и Одноклассниках

27 марта — Димаш Кудайберген в 20:00

27 марта — Даниил Крамер в 21:00

28 марта — группа «Scooter» в 00:55

28 марта — Валерия в 19:00

28 марта — Большой онлайн‑концерт звёзд российской эстрады в 17:00 (Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, ST, SOPRANO Турецкого, Маша Вебер, Emin, Queens, «Земляне», Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Dенис Клявер, Filatov & Karas, «Те100стерон», Анна Плетнева, Reflex, Звонкий, Burito, Стас Костюшкин, Zivert, Мохито, Ханна, Anivar, Tsoy, ВладиМир, ЮрКисс, «Дискотека Авария»). — просмотр на сайте «Русского радио» и канала RU.TV

29 марта — Zivert в 20:00 (бесплатно для зарегистрированных пользователей онлайн-платформы PREMIER)

29 марта — «Чайф" в 20:00

30 марта и далее каждый понедельник — Группа «Metallica» в 05:00. Концерты будут доступны в записи.

3 апреля - "Сплин" в 21:00

4 апреля — «Тараканы!» в 16:04.