Антон Любич экономист Ещё раз об НТО, и причём здесь Конституция? Поделиться Поделиться Твитнуть

Россия готовится к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. Многим это кажется какой-то далёкой темой, не имеющей отношения к жизни. Как федерализм, разделение властей, организация местного самоуправления или прокурорского надзора влияет на жизнь рядового гражданина? Что в жизни человека значат «конституционные права и свободы человека и гражданина»?

Часть пермяков — предприниматели и члены товариществ собственников жилья (ТСЖ) многоквартирных домов — уже более двух лет ощущают значимость этих вопросов. Они проходят суд за судом, отстаивая свои конституционные права: одни на право размещать в городе нестационарные торговые объекты (НТО), другие — на право сдавать земельные участки, принадлежащие им на праве собственности, в аренду.

В 2018 году Пермская городская дума приняла поправки в правила благоустройства, запретив размещение НТО на землях ТСЖ. Депутаты говорили, что «уже в 2019 году содержание территории города выйдет на новый уровень. Мол, пермяки сами увидят и оценят положительно».

Оценили. Судебными исками в адрес гордумы и краевого Законодательного собрания, поддержавшего муниципальных депутатов введением драконовских штрафов за нарушения правил благоустройства.

И это был не спор о том, кому что нравится, как это пытались представить краевые и городские власти. Дескать, они-то борются за «эстетическую красоту», а их оппоненты, «превращают город в базар 90-х». Нет! Он был и остаётся спором о конституционных правах широкого круга граждан.

О праве на свободу предпринимательства и праве свободно использовать для этого своё имущество (статья 34 Конституции). Из-за ограничений тысячи пермяков моментально лишились собственного дела, которое кормило не только их самих и их семьи, но и ещё тысячи их работников.

О праве собственности в целом (статья 35) и праве собственности на землю в частности (статья 36). Если собственник не может распоряжаться своим правом, то чего такое право стоит?

О гарантиях свободы конкуренции (статья 8). Что это за «равная конкуренция» и «равенство форм собственности», если муниципальную землю можно сдавать в аренду под НТО, а частная земля дискриминационно исключена из арендных правоотношений?

Но это был ещё и спор о конституционных правах огромного количества рядовых горожан.

Во-первых, об их праве на жилище и достойные условия жизни (статья 40). Деньги, которые ТСЖ получали от сдачи земельных участков в аренду, шли на ремонт ветшающих домов, на уборку снега в зимний период, на поддержание в домах требований противопожарной безопасности.

Во-вторых, от ограничения конституционной гарантии на свободу конкуренции граждане страдают через цены. Киоски, благодаря которым многие производители колбас, молочных продуктов, хлебобулочных изделий без посредников продавали свою продукцию пермякам, вынуждены были закрыться. Прикамские производители потеряли канал сбыта. Пермяки — дешёвые и качественные продукты. Единственные, кто остался в выигрыше — розничные сети.

Последнюю точку в этом споре своим определением от 5 декабря 2019 поставил Конституционный Суд. Он определил, что ограничения, введенные гордумой для использования земельных участков ТСЖ для сдачи их в аренду под торговые объекты, должны были основываться на федеральных нормах и требованиях, поскольку права граждан могут быть в строго оговоренных случаях ограничиваться только на основании федерального закона (статья 55), а также отвечать требованиям «справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности), не иметь обратной силы и не затрагивать само существо данного конституционного права».

Нормы федерального законодательства не предоставляют органам местного самоуправления права «вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли на придомовой территории, создавая тем самым произвольные препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности и ограничивая право собственника распоряжаться своим имуществом».

Определение Конституционного Суда окончательно и обжалованию не подлежит. Теперь оно может лечь в основу пересмотра в судебном порядке правил благоустройства, поскольку они очевидным образом выходят за допустимые для местного самоуправления границы нормотворчества, подорвали стабильное ведение предпринимательства и ввели несоразмерные ограничения для собственников по распоряжению их имуществом.

Но пока будут идти суды, предприниматели и их работники не будут получать доходов, бюджет — налогов, собственники жилья — денег на ремонт своих многоквартирных домов. Неужели, пермские городские власти добиваются на фоне и без того тяжёлого экономического кризиса, разрастающегося не по дням, а по часам на фоне обвала мировых цен на нефть и бушующей пандемии коронавируса, именно такого результата?