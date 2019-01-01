Дмитрий Енцов журналист Сбросить бронь Из-за эпидемии коронавируса количество постояльцев в пермских гостиницах снизится на 25-50% Поделиться Поделиться Твитнуть

Гостиничная сфера Перми начинает в полной мере ощущать на себе последствия введения ограничительных мер в обществе из-за эпидемии коронавируса.

После того как в начале марта в России был зафиксирован первый случай заражения новым вирусом, поток туристов и командировочных в Пермь стал снижаться, что напрямую сказалось на количестве постояльцев.

В большинстве опрошенных гостиниц ситуацию официально комментировать отказались, но в целом отметили снижение потока потенциальных клиентов.

По словам генерального менеджера гостиницы Four Elements Perm Марии Ермакаевой, ещё в феврале снижение было не столь ощутимым — примерно на 7% относительно прошлогоднего февраля, в марте же ситуация изменилась.

«С десятых чисел марта начались массовые отмены бронирования до конца месяца и на апрель-май. Загрузка в марте составила «минус 30%» с учётом второй половины месяца в целом», — пояснила Мария Ермакаева.

Снижение потока клиентов подтвердили и в гостинице Holiday Inn (экс «Жемчужина, — ред.) По словам директора отеля по продажам и маркетингу Елены Лядаевой, снижение потока клиентов «значительное», и касается это как туристов, так и командировочных. Точные цифры снижения Елена Лядаева назвать отказалась.

Падения ощущают и гостиницы в крае. Так, генеральный директор гостиницы «Чусовская» (г. Чусовой, — ред.) Юлия Ратиева сообщила «Новому компаньону» о том, что с учётом отмены брони поток постояльцев в марте-апреле сократится на треть.

«По марту мы потеряем, ориентировочно, 60—70 тыс. руб., для нас это ощутимые потери», — отметила Юлия Ратиева. По её словам, март «мы ещё «вывезем» за счёт командировочных», а дальше всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Она отметила, что отмена брони даже на май происходят ежедневно.

Гендиректор отметила, что для Чусового важны не только потоки командировочных и туристов. Наполняемость гостиниц зависит и от массовых, в том числе спортивных, мероприятий, которые сейчас отменяются. В частности, от броней отказались участники лыжных соревнований и один из столичных театров.

Один из сотрудников пермской гостиницы анонимно рассказал, что в отелях, помимо туристов, наблюдается два потока клиентов. Это руководящий состав организаций, приезжающий в командировки, и технический персонал, приезжающий в Пермь и города края для работы на предприятиях. При этом первая категория, как правило, останавливается в небольших, но привлекательных гостиницах. Вторые же, как правило, заселяются в более крупные гостиницы, но в относительно недорогие номера.

«Из-за ограничений на командировки, введённых даже не на законодательном уровне, а на уровне самих организаций, небольшие гостиницы могут потерять до 25% клиентов, гостиницы с большим номерным фондом — до 50%», — полагает собеседник.

По мнению собеседника, ситуацию усугубляет то, что именно март и апрель, наряду с октябрём и ноябрём, как правило, был самым удачным месяцем по количеству клиентов. И ситуация в стране и мире сложилась таким образом, что именно на этот прибыльный период пришлась эпидемиологическая ситуация.

Заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма ПГАИК Павел Ширинкин считает, что пока рано говорить о точной статистике снижения потока. По его мнению, основное падение может случиться со второй половины и конца марта. И логично, что большинство гостиниц не называют цифры потерь, так как это создаёт негативный имидж и для них, и для отрасли.

Он считает, что поток постояльцев в любом случае значительно сократится, несмотря на то что фактически от гостиниц ничего не зависит.

«Как правило, две трети клиентов гостиниц у нас — это деловые клиенты, и треть — туристы. Сложно сказать, насколько упадёт количество постояльцев, но думаю, что на 30%», — отмечает Павел Ширинкин.

По его словам, гостиницы или уже снижают, или готовятся к снижению цен, но проблема в том, что от них ничего не зависит, так как просто физически уменьшается число потенциальных клиентов.

При этом опрошенные эксперты отмечают, что поток иностранных постояльцев и клиентов с российскими паспортами сокращается одинаково.

«Планируем работать на развитие внутреннего рынка, в нашей стране и регионе на сегодняшний день нет официального запрета на перемещения и путешествия», — отметила Мария Ермакаева.

Что касается выживания в ближайшие месяцы, то, видимо, будем делать ставку на туристов «выходного дня», — рассказала Юлия Ратиева.

Так или иначе, все опрошенные представители гостиничного бизнеса надеются в основном только на одно — что ситуация с коронавирусом в стране будет не столь плачевной, как во многих других. Соответственно, спустя непродолжительное время массовые мероприятия и визиты командировочных возобновятся.

Отметим, что в комментариях РИА «Недвижимость» управляющий директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова сообщила, что количество постояльцев в московских гостиницах, по итогам первого квартала, может сократиться в полтора раза.

Заместитель директора департамента стратегического консалтинга компании Colliers International Евгения Тучкова рассказала, что поток клиентов в российских гостиницах снизился в среднем уже на 20%, а в Москве — до 40%.