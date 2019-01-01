Алёна Беляева «История с зоопарком — это уже некий мем, символ пермских долгостроев» Депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров — о пермских стройках, городском трамвае и коронавирусе Поделиться Поделиться Твитнуть

— Что вы считаете сейчас главной задачей для Перми?

— Обеспечить прорыв. В Перми есть деньги, есть возможности, но нет прорыва, качественного скачка вперед. Проект «Пермь-300» обеспечивает такую задачу, но у нас пробуксовывает реализация. Ещё на начальном этапе воплощения проектов начинаются споры, разногласия, все затягивается, и мы приходим к «истории с зоопарком». «История с зоопарком» в данном случае — это уже некий мем, символ пермских долгостроев и коррупционных скандалов. Да, кстати, зоопарк нужен. Нынешний зоосад давно пора переносить, звери находятся в невыносимых условиях. К тому же, наличие современного зоопарка — это один из показателей развитой городской инфраструктуры, что для миллионного города немаловажно. Став депутатом, я целенаправленно выбрал комитет по городскому хозяйств. Мне интересна эта тема. С коллегами у нас есть взаимопонимание, есть общее видение задач и путей их решения. Сейчас, как нам кажется, важно уделить внимание воплощению всех задуманных проектов «Пермь-300» . Отдельная тема — проект строительства трамвайной дороги взамен железнодорожных путей, я бы не раз ее взвесил, прежде чем приступить к действиям.

— Вы не поддерживаете проект «скоростной трамвай»?

— Нет. Считаю его нецелесообразным. Поначалу он мне даже понравился, но затем послушал специалистов, уточнил ряд моментов и пришел к выводу, что этот проект, как говорят в народе - «шило на мыло». Одним из важных аргументов было освобождение пространства вдоль набережной Камы. На деле оказалось, что ландшафт не сильно поменяется. Насыпь останется, просто вместо поездов по ней будут курсировать трамваи. Получается, что мы потратим огромные бюджетные деньги, а взамен получим только неудобства для людей. Вместо того, чтобы без пересадок ехать на электричке, они будут пересаживаться на трамвай, а потом, если двигаться в сторону Мотовилихи, снова на электричку. Пока еще есть возможность задуматься над целесообразностью данного проекта.

— Какие еще проблемы считаете значимыми для города?

— Снижение роли общественности в решении общегородских вопросов. За последние годы мнение общественности учитывается формально. Да, провели какие-то слушания, да, пригласили нужное по регламенту количество общественников на какое-то заседание, но все это делается формально, только для того, чтобы соблюсти процедуру. Реально же, мнения городских активистов не учитываются, и, как мне кажется, зря. Уверен, многих конфликтных ситуаций можно было бы избежать, если бы заранее урегулировать споры с обществом. Та же история с НТО. На бесчисленные разбирательства, скандалы, суды уходит много энергии, которую чиновники могли бы направить на решение более глобальных задач. Создали владельцам НТО невыносимые условия, выгоняли, запрещали, а теперь через суды возвращаемся к прежним границам. Это касается также истории с проектом «Скоростной трамвай». Очень торопились с закрытием железнодорожного участка, получили массу проблем и недовольство людей. То же происходит и в градостроительной сфере.

— Поясните, пожалуйста.

— Приведу пример, который сейчас на слуху — строительство ЖК «Арсенал». Жилой комплекс разрастается в большой микрорайон, по масштабам равный целому провинциальному городу. В «Арсенале» планируется заселить до 100 тысяч человек. Численность Чайковского, например, чуть больше 80 тыс. То есть, построят целый город, сложную систему, в которой уже сейчас видны существенные недостатки. Сначала обнаружилась проблема отсутствия социальной инфраструктуры (школ, детсадов), затем выяснилось, что дорожная инфраструктура не готова и даже при строительстве новых развязок транспортный поток будет плотным, в пробках будут стоять все: и жители ЖК и те, кто живет в соседних микрорайонах. Эксперты в сфере дорожной деятельности прогнозировали транспортный коллапс, их никто не слышал. А сейчас решать инфраструктурный вопрос все равно придется, с большими трудностями, с большими вложениями.

— Вы считаете, что это произошло из-за того, что не учитывалось мнение общественности?

— Не учитывались мнения независимых экспертов. Это, конечно, не основная проблема «Арсенала». Глобальная проблема данного жилого комплекса и в целом отрасли — отсутствие внятной градостроительной политики. В Перми сейчас масса примеров, когда идут споры о сносе незаконно построенных объектов, или построенных с нарушением. У меня всегда возникает вопрос: почему все конфликты наступают, когда объекты уже построены? Почему масса надзорных инстанций сначала дает бесчисленные разрешения, а потом требует все разобрать? Неужели нельзя установить четкие правила, которые не позволяли бы строить то, что нужно сразу сносить? История с «трехсторонними соглашениями» и «добровольными пожертвованиями» строителей — из той же серии. Да, у города появился механизм привлечения средств на строительство социальных объектов, но ведь Генеральный план теперь, по сути, не выполняется. Зачем нужен основной градостроительный документ, который все законно нарушают? Мне кажется, руководству города и нам депутатам нужно сейчас усиленно поработать над градостроительной законодательной базой. К 2023 году предстоит много крупных проектов, важно, чтобы они шли без пробуксовки.

— С критикой понято, а есть ли проекты, которые вы одобряете?

— Конечно, есть. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений проект присвоения Перми статуса «Город трудовой доблести». Инициатива важная и нужная. Пермь стала такой, какая она есть сегодня благодаря промышленному развитию, а толчком к нему были годы Великой отечественной войны, когда к нам были эвакуированы заводы из центральной части России. Мой депутатский округ находится в Свердловском районе, который образовался вокруг Моторного завода (ныне «Пермские моторы»), ветераны нашего района — это те, кто внес свой вклад в Победу, стоя за станками завода в тяжелые военные годы. Эти люди достойны того, чтобы память о них сохранилась. Важно, чтобы наши дети знали какой ценой давалась победа, каким трудом в тылу обеспечивали оборонособность нашей страны. «Город трудовой доблести» — это не просто громкое название, этот статус дает возможность благодаря федеральному финансированию сохранять память о трудовых подвигах пермяков, поддерживать ветеранов труда, проводить патриотические мероприятия. Нужно использовать эту возможность, тем более пермяки это звание заслужили.

— Главная тема сейчас — коронавирус, ваше отношение к ситуации?

— Здесь двойная задача — не паниковать, но и не расслабляться. Это испытание для всех: и для власти, и для жителей Прикамья. Меры для предотвращения развития эпидемии принимать нужно со всей ответственностью. К этому вопросу нельзя подходить формально, от добросовестности выполнения противоэпидемиологических мероприятий зависит здоровье и жизнь многих людей. Важно также сформировать правильное ответственное отношение к ситуации у жителей города. Опасны те, кто игнорирует меры профилактики и отрицают проблему, не менее опасны паникеры, преувеличивающие риски и масштабы эпидемии. Крайности здесь могут только навредить. Главное сейчас подготовить систему здравоохранения к возможным усиленным нагрузкам, тщательно проводить профилактику, делать все, чтобы не допустить распространения вируса в регионе.

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