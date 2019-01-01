Екатерина Чучулина к. э. н., руководитель проектного офиса «Международное сотрудничество» экономического факультета ПГНИУ Кризис затронет всех Поделиться Поделиться Твитнуть

То, что новый вирус 2019-nCoV окажет существенное влияние на мировую экономику, не вызывает сомнений. Первая отрасль, которая пострадает в большей степени, — это туризм.

Также значительно пострадает ресторанный бизнес. Кафе, пиццерии, бары понесут не меньшие убытки. Далее пострадают страховые агенты: придётся выплачивать страховки туристам от невыезда; многие туристы возвращают путёвки из-за опасений за своё здоровье. Следующая отрасль из зоны риска — это железнодорожные и авиаперевозки, которые в мире уже сократились на 42%. Фондовые биржи уходят в минус по многим пунктам по всему миру. Например, индекс биржи Shanghai Composite снизился на 2,8%. Здесь больше срабатывает эффект паники и неопределённости.

Конечно, некоторые отрасли получат сверхприбыль. Это фармацевтические компании, производители защитных масок и спецодежды, дезинфицирующих средств и т. д.

В целом причины любого экономического кризиса делятся на объективные, субъективные и форс-мажорные. Новый вирус 2019-nCoV — это именно форс-мажор. Многие инвесторы, трейдеры, агенты международных экономических отношений просто не знают, как реагировать на сложившуюся ситуацию. В России эта проблема, судя по всему, найдёт отражение на государственном уровне: появилась информация о том, что Минпромторг готовит нормативный акт, который признает коронавирус форс-мажорным фактором в сфере госзакупок. В свою очередь, Торгово-промышленная палата России уже признала коронавирус форс-мажором для внешнеторговых контрактов.

Нельзя забывать и о психологическом аспекте. К психологическим причинам можно отнести банальный страх, панику, опасения. Многие будут сторониться иностранцев, отказываться от поездок в Китай, Европу и другие страны, охваченные вирусом. Одно из направлений, которые тоже могут пострадать под действием психологического фактора, — это интернет-торговля. Клиенты могут отказаться от покупок и получения посылок из Китая. В магазинах чаще будут рассматривать товары, обращать внимание на страну происхождения. Всё это приведёт к снижению объёмов продаж товаров и услуг по всему миру.

Ещё недавно потери для мировой экономики из-за распространения коронавируса оценивались в $500 млрд, последний прогноз Bloomberg содержит цифру $2,7 трлн. Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз роста ВВП Китая на 2020 год до 5,2%. Банк Goldman Sachs снизил прогноз роста реального ВВП Китая в первом квартале до 4% с прежних 5,6%.

Негативная динамика ждёт и Россию. Китай — наш крупный торговый партнёр. Меры, связанные с запретом ввоза определённых категорий продуктов из этой страны, закрытие границ, запрет на въезд китайских граждан и частичное закрытие транспортного сообщения не могут не иметь экономических последствий.

В сфере образования тоже возникнут трудности, и Пермский край это почувствует: у нас много университетов-партнёров в Китае, наши студенты ежегодно выезжают на учёбу в Китай. Китайские студенты тоже приезжают к нам на обучение на постоянной основе. Это принесёт нам потери как финансовые, так и научные.

В России и Пермском крае фирмы будут вынуждены искать новых поставщиков, а также изменять транспортные пути в поисках новых логистических цепочек. Например, определённые трудности с поставками овощей и фруктов уже есть в приграничных с Китаем регионах нашей страны. Там выросли цены, так как начались поставки не из Китая, а из других, более отдалённых стран. В Пермском крае тоже наблюдается рост цен, но не настолько, так как наш рынок овощей и фруктов заполняют больше отечественные производители из разных регионов страны.

Тем не менее Китай является одним из основных наших внешнеторговых партнёров: на эту страну приходится 12% всего экспорта и 21% импорта Пермского края. Внешнеторговый оборот региона с Китаем за прошлый год измеряется без малого $1 млрд. Зная основные группы товаров, можно сделать вывод о том, какие отрасли Пермского края пострадают в этой связи. В прошлом году регион экспортировал в Китай в основном топливо и нефть (143 млн долларов США), а также удобрения (532 млн долларов США). По данным таможенной статистики, Китай обеспечивает почти пятую часть всего импорта удобрений из региона — это существенная доля. Импортировал же регион оборудование и детали к нему (103 млн долларов США), средства наземного транспорта и детали (19 млн долларов США), пластмассы и изделия из них (20 млн долларов США), а также текстиль, изделия из чёрных металлов и т. д. Несколько региональных импортёров уже предупредили о невозможности полного исполнения своих контрактов.

Последние недели биржи по всему миру находятся в красной зоне, что означает падение котировок ценных бумаг в самых разных странах. Это значит, что инвесторы продают акции. Это паника и истерия. За неделю мировые биржи потеряли от 10 до 15%. Как подсчитали в Bloomberg, эта неделя стала худшей с 2008 года.

Курс валют также отразится на экономике РФ и Пермского края. Цены на нефть и энергоносители падают, в том числе из-за снижения потребления в Китае. Наше правительство заложило резервные средства для поддержания стабильности ситуации с курсом рубля, но мы сильно зависим от цен на нефть, курс нашей валюты будет нестабильным, рубль будет дешеветь.

Ситуация существенно осложнилась 9 марта. Цена на нефть за один день упала на 30%. Падение рубля продолжится из-за отказа России подписывать соглашение с ОПЕК, вспышки коронавируса, а также падения мировых индексов, не стоит забывать и про длящиеся санкции Запада. Это не может не отразиться на экономике РФ и Пермского края. Россияне и жители Пермского края будут продолжать отказываться от поездок на отдых и за границу из-за высокого курса валют и карантина. Ожидается рост цен на импортные товары во всех регионах РФ, что скажется на общем уровне цен. В итоге в Пермском крае кризис затронет всех.

Во-первых, пострадает бюджет. Нефтяная промышленность играет ведущую роль в формировании доходов бюджета Пермского края. По данным регионального минфина, доля добывающей отрасли в общем объёме налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составляет около 27%. Как следствие, региону придётся снизить социальные расходы или использовать резервные средства для выполнения своих обязательств. На федеральном уровне уже дано поручение разработать бюджет на последующие три года с учётом влияния коронавируса. Пока неизвестно, будут ли подобным образом корректироваться бюджеты и в регионах.

Бизнес будет нести убытки во всех отраслях без исключения, но особенно в тех, которые названы выше и относятся к зоне риска. Население почувствует, что вырастут цены на автомобили иностранного производства, комплектующие, одежду, обувь и т. д.

В Национальном комитете по здравоохранению Китая предполагают, что коронавирус продолжит распространяться как минимум до июня. Пока не будет найдена вакцина от коронавируса или вирус сам не прекратит своё существование к лету, нельзя исключать дальнейшего снижения котировок. В то же время, как только появится лекарство, цены на нефть пойдут вверх и ситуация с курсом рубля стабилизируется.