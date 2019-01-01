Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пути к пермскому «Нетфликсу» Секретарь Пермской кинокомиссии Владимир Соколов — о том, какие фильмы будут сниматься в Прикамье и что такое «рибейт» Поделиться Поделиться Твитнуть

28 февраля состоялось первое в этом году заседание Пермской кинокомиссии, которая удовлетворила заявки четырёх кинокомпаний на производство фильмов с участием бюджета Пермского края. О том, как работает кинокомиссия и, главное, зачем эта история затеяна, рассказывает один из инициаторов процесса, директор киностудии «Новый курс», секретарь Пермской кинокомиссии Владимир Соколов.

Владимир Соколов



— Слово «рибейт» по отношению к кинопроизводству в Перми впервые прозвучало около года назад. В коммерческом слэнге оно означает скидку за крупную оптовую поставку, а при чём здесь кино? И как это понятие связано с Пермской кинокомиссией?

— Речь идёт о внедрении в Пермском крае технологии развития и продвижения территории с помощью кино. Существует довольно большой международный опыт применения рибейтов. Началось всё в Канаде. Несколько десятилетий назад канадцы задумались, почему бы не переманить к себе часть тех огромных денег, которые тратятся в Голливуде на кинопроизводство: в Канаде ведь прекрасная натура, развитая инфраструктура и так далее. Создали специальное государственное учреждение, которое занималось привлечением киногрупп на съёмки в Канаду, и методом проб и ошибок выработали систему рибейтов, то есть частичного возвращения затрат, которые кинокомпании понесли, осуществляя съёмки в регионе. Логика простая: раз ты едешь к нам, оставляешь тут свои деньги да ещё и показываешь наши красоты в своём фильме, мы тебе поможем.

Этот опыт быстро распространился по разным странам, и порой очень успешно применяется. Так, Чехия с помощью этой технологии привлекает по несколько блокбастеров в год — я говорю о тех фильмах, на съёмках которых тратится по миллиону долларов в день. Понятно, что часть этих средств остаётся на территории и способствует развитию местного бизнеса, организации рабочих мест и так далее. Например, с участием рибейтов были сняты в Чехии такие фильмы как «Хроники Нарнии», «Миссия невыполнима», «Омен» и другие очень известные картины.

— Какая часть средств возвращается кинокомпаниям в виде рибейтов?

— В мире есть разная практика, но обычно 10 — 30%. Бывает и вовсе без денежных компенсаций, предлагается организационное участие принимающей стороны, и это тоже работает.

— А как обстоят дела с этой системой в России?

— В России создано около десяти кинокомиссий. Первую создал в Санкт-Петербурге Дмитрий Месхиев, это было около 10 лет назад. Сегодня особо продвинутые кинокомиссии — Калининградская и Дальневосточная, активно работают Ульяновская, Нижегородская, Вологодская и, конечно, Московская кинокомиссии. Правда, Московская кинокомиссия работает без рибейтов, по грантовому принципу, и утверждает только те кинопроекты, где есть в кадре узнаваемые символы Москвы.

— Но мы ещё не выяснили, что такое кинокомиссия...

— Это государственный орган, который определяет, какие фильмы принимаются к производству с участием региональных бюджетов. В Пермском крае кинокомиссия начала работу в сентябре 2019 года. Её работа проходит в два этапа: ежегодно в феврале заседает экспертный совет, который оценивает заявки и допускает проекты к участию в процессе, а до 20 сентября съёмочные группы отчитываются о потраченных средствах, чтобы получить рибейт, и кинокомиссия заседает второй раз — рассматривает эти документы. В этом, втором этапе решение принимают только чиновники краевого правительства, без экспертов. В прошлом году, поскольку кинокомиссия была основана уже осенью, её работа прошла в один этап.

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе



— Неужели киногруппы успеют за полгода и заявку утвердить, и съёмки провести, и отчитаться?

— Иногда да, поскольку ведь речь идёт лишь о натурных съёмках на территории Пермского края, а монтаж, озвучание и вся постпродукция проходят уже после этого где-нибудь в Москве, Санкт-Петербурге или вообще за границей и к рибейтам отношения не имеют. Но если даже съёмки не завершены к октябрю, то кинокомпания имеет право подать документы на возмещение средств на будущий год.

— Какими качествами должен обладать кинопроект, чтобы войти в программу рибейтов?

— Он должен быть национальным, то есть зарубежное участие в проекте не должно превышать 30 %, компания — производитель фильма не должна иметь задолженности перед бюджетами всех уровней, а сам фильм должен как-то отражать интересы Пермского края — привлекать местных жителей к сотрудничеству, продвигать символику Пермского края и т.п. К рассмотрению принимаются заявки не только на художественные игровые фильмы: они могут быть и документальными, и анимационными.

— А художественные качества проекта не оцениваются?

— К сожалению, нет, это очень сложно оформить юридически.

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе



— В работе Пермской кинокомиссии есть какие-то уникальные черты?

— В первую очередь это беспрецедентный размер рибейта: личным решением губернатора Максима Решетникова он установлен в 50 %, то есть кинокомпании получают половину от средств, потраченных на съёмки в Пермском крае. Должен сказать, что это оказало существенное влияние на процесс: как только стало известно про большой рибейт, тут же пошли звонки. Два из трёх проектов, утверждённых на этот год, пришли именно благодаря рибейту.

Но работа кинокомиссии заключается вовсе не только в определении проектов, которые могут претендовать на субсидию из краевого бюджета. Наша важнейшая задача — это помощь в организации съёмок. Каждая киногруппа сталкивается с множеством проблем: поиск съёмочных локаций, набор массовки, аренда транспорта и другой техники, проживание и питание съёмочных групп, взаимодействие со спецслужбами — полицией, пожарными, скорой помощью... Мы организуем для съёмочных групп «единое окно»: им уже не нужно обращаться в десятки инстанций, достаточно обратиться к нам, и мы всё сделаем.

Сейчас мы практически сформировали четыре базы данных, которые частично уже размещены, частично будут размещаться на сайте Пермской кинокомиссии: база съёмочных локаций, куда вошли такие популярные места, как Хохловка, Усьвинские столбы, Каменный город, Губаха, Чердынь, Кын, камень Ветлан; база специалистов, куда входят локейшн-менеджеры, ассистенты по кастингу, помощники оператора, рабочие группы; база актёров и база организаций, контакты с которыми могут пригодиться на съёмках.

— Много ли в Перми специалистов, которые работают на киносъёмках?

— Пока не очень много, около 10 человек, которые заняты постоянно, но среди них есть очень востребованные. Например, Евгений Пугин, директор туристической компании «Зелёный ветер», — очень востребованный локейшн-менеджер со времён съёмок фильма «Географ глобус пропил».

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе



— С какими проблемами сталкивается кинокомиссия при организации съёмочного процесса?

— Главная проблема — пермская инфраструктура. Очень сложно с проживанием и питанием съёмочных групп в «глубинке». Большая проблема — нехватка технических средств. Нет камервагенов, передвижных гримёрок — вот таких вещей вообще нет, всё приходится гнать из столиц.

— Странно, ведь в Перми работает киностудия, давно работает...

— Наше оборудование — не для игровых фильмов. Документальные мы ещё можем, а современные игровые — нет, никак.

— Ну, и самое интересное: какие фильмы снимаются и будут в ближайшее время сниматься в Пермском крае?

— В прошлом году получило рибейт ООО «Профит», которое снимало здесь сериал «Два берега». Они израсходовали на съёмки в Пермском крае 1,2 млн руб., но комиссия забраковала два финансовых документа и признала траты только на 800 тыс. руб. Соответственно, возмещение составило 400 тыс. руб.

Подавала заявку ещё компания «Лаурель» — они снимали в Пермском крае сериал «Зулейха открывает глаза», но им было отказано, так как у них нашлись задолженности по налогам.

В этом году четыре компании заявились с тремя проектами, и все три получили поддержку экспертов. Один из них широко известен — это «Сердце Пармы», в производстве которого участвуют компании «Стар медиа» и ПТК. Съёмки уже прошли, осенью компания намерена подавать финансовые документы для получения рибейта.

Ещё один проект — детский фильм «Василиса», который планирует снимать Павел Лунгин. Этот режиссёр входит в состав Пермской кинокомиссии в качестве эксперта, но в соответствии с положением в голосовании по оценке поступивших заявок участия не принимал. Это фильм о девочке, которая попадает в виртуальный мир, там очень много компьютерной графики, которая будет делаться в Москве, а натурные съёмки пройдут этим летом в Пермском крае — в Ильинском, в Кусье-Александровском, а также в деревнях Комарово, Большая Липовая и Усть-Гаревая в Добрянском районе.

Третий проект — фильм «Фактор страха» продюсерского центра «Новое время». Это молодёжный хоррор, международный проект с участием Канады и США. Хотя действие происходит в Москве, но съёмки будут в Перми, и в их организации принимает участие компания «Тенториум». Сценарий писал известный драматург Юрий Клавдиев, режиссёры — Дмитрий Сорокин и Крис Эбелл. Постпродакшн пройдёт в США.

Есть ещё два проекта, которые, возможно, будут сниматься в Пермском крае. Режиссёр Александр Котт собирается снимать экранизацию «Чука и Гека». Он побывал в Гремяченском районе и был покорён тамошними гигантскими заснеженными елями. Он рассматривает ещё Кольский полуостров, но велика вероятность, что выберет Пермский край.

Дмитрий Дьяченко, режиссёр, известный фильмами с участием «Квартета И» («День радио», «День выборов», «О чём говорят мужчины» и другие) собирается снимать приключенческий фильм «Бешенство». По сюжету герой привозит своего сына-наркомана в тайгу на реабилитацию, а в том месте, где они поселились, происходит вспышка бешенства среди волков. Возможно, съёмки начнутся уже в этом году.

Если эти два фильма у нас будут сниматься, это очень хорошо, а на комиссию они могут заявиться и в следующем году.

— Достаточно ли этого количества картин, чтобы работа кинокомиссии могла считаться эффективной?

— Если у нас будет сниматься четыре-пять полнометражных художественных фильма ежегодно, это будет уже очень неплохо. Чтобы этому способствовать, мы хотим построить недалеко от Перми, возможно, в окрестностях Хохловки, постоянно действующую кинодеревню — декорацию типичного поселения XVIII-XIX века, в которой могли бы проходить съёмки разных фильмов. Такие декорации есть и в Голливуде (ковбойские городки), и на Мосфильме. А в те промежутки времени, когда съёмок в этой декорации не будет, туда могли бы заезжать экскурсионные автобусы.