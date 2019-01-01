Мария Сыропятова Отложенный пляж Как коронавирус повлиял на туристический рынок Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Туристическая отрасль Прикамья первой почувствовала падение выручки из-за международной нестабильности, вызванной эпидемией коронавируса. Сначала были закрыты полёты в Китай, затем Индия и ОАЭ аннулировали или приостановили выдачу виз. Кроме того, Россия ограничила полёты в страны Европы. Они коснутся всех рейсов, кроме регулярных из терминала F Шереметьево в столицы стран Европы, а также чартерных, для того, чтобы граждане России смогли вернуться в страну.

По оценке директора турфирмы «Планета» Виктора Тюлина, бронирование туров на лето практически остановилось.

Виктор Тюлин, директор турфирмы «Планета»:

— Туристы ждут, когда стабилизируется обстановка. Клиенты опасаются закрытия стран или риска задержаться на отдыхе из-за ограничений на въезд и выезд.

По его словам, особенно туристы стараются избегать посещения тех стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Продажи туров за рубеж встали у всех без исключения, подтверждает директор турфирмы «Золотой лев» Елена Бутаева. Туристы начинают активно отказываться от туров даже в Турцию, отметила она.

В Пермском визовом центре также фиксируют падение спроса. Главная причина всё та же — распространение эпидемии коронавируса.

«Количество обращений за визами упало наполовину, — говорит директор Пермского визового центра Павел Губин. — Растёт число отказов клиентов от поездок за рубеж».

Пока, по его словам, прежде всего, это касается тех, кто собирался лететь в ближайшее время. Те, кто запланировал поездку на лето пока выжидают. Павел Губин также отмечает, что эффект падения рубля по отношению к доллару туристический сектор пока не почувствовал.

При этом, по данным пермского аэропорта, пассажиропоток на чартерных рейсов по направлениям пляжного отдыха (Индия, ОАЭ, Вьетнам и Таиланд) с 25 февраля по 10 марта вырос на 3% относительно показателей прошлого года.

«Чартерные рейсы по-прежнему улетают полными, — уверяет пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов — Аэропорт работает в штатном режиме».

Отметим, что на сегодняшний день чартерные рейсы из Перми летают в Тайланд, Вьетнам, Турцию.

Спокойствие, только спокойствие

Федеральные туроператоры обеспокоены последствиями эпидемии — они уже написали письмо в правительство России, требуя мер по защите отрасли. Однако эксперты и представители турфирм Прикамья считают, что угроза коронавируса сильно преувеличена и фатально пострадать пермская туротрасль от неё не может. Главная причина — в её структуре.

«В Перми компании в секторе выездного туризма, в основном, перепродают услуги федеральных туроператоров, поэтому прямых потерь от закрытия стран они понести не могут, — говорит эксперт по реальному сектору экономики из НИУ ВШЭ-Пермь Дмитрий Гергерт. — Из-за недополученного агентского вознаграждения их доходы упадут. Это само по себе неприятно, но не должно оказать катастрофического влияния на ведение ими бизнеса».

Участники рынка говорят, что ситуация сейчас плохо поддаётся прогнозу, но сохраняют оптимизм. Пока пермский турбизнес продолжает работать с теми странами, которые по-прежнему открыты, а также по направлениям внутреннего туризма.

По словам директора турфирмы «Coral travel» Данила Поздеева даже потеря всей Европы на летний сезон не будет критичным для пермских турфирм.

«К массовым направлениям отдыха в Европе для пермяков считаются Греция и Кипр, — говорит Данил Поздеев. — Но с этих направлений туристы легко переориентируются на другие».

Несмотря на то, что Индия была одним из основных направлений пляжного отдыха в этот период года, по мнению участников рынка, закрытие полётов не должно привести к катастрофическим последствиям для турбизнеса Прикамья.

«Большинство клиентов уже успели перебронировать свои путёвки на Таиланд, — отмечает Данил Поздеев, - Как только откроется Китай, то туристы сразу переориентируются на это направление».

Отложенный спрос

В пермских турфирмах говорят, что даже если ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию и Россия закроет все границы, они смогут продолжить работать по направлениям внутреннего туризма.

Ольга Шляпина, директор турфирмы «Арго»:

— Наблюдается повышение продаж с большой глубиной на курорты черноморского побережья России. Поедут туда далеко не все, отели аналогичного уровня сервиса в России стоят существенно дороже, чем за рубежом.

Поэтому, по её мнению, такой отдых смогут позволить себе далеко не все, часть потенциальных клиентов останется дома. Пермские турфирмы в этих условиях будут предлагать клиентам перенос времени поездок на более поздний срок, а также оптимизировать расходы на сотрудников и аренду.

По словам Павла Губина, события, локально снижающие спрос, случались и раньше, а как только ситуация успокаивалась — рынок восстанавливался.

«Как только коронавирус будет побеждён, рынок восстановится и вернётся на прежний уровень в течении двух-трёх месяцев», — говорит Павел Губин.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Тюлин: «Сейчас наблюдается ситуация классического отложенного спроса. Как только появятся новости о падении уровня заболеваемости коронавирусом, туристический сектор ждёт настоящий бум».

Но если агентствам нужно просто затянуть пояса, то у операторов ситуация более драматичная. Многие из них, по словам Елены Бутаевой, могут разориться. Дело в том, что авиакомпании отказываются компенсировать им денежные средства за билеты, выкупленные по невозвратным тарифам . «Этот год для рынка будет тяжелым», — считает она.

Ситуация усугубляется падением рубля по отношению к основным валютам. По мнению эксперта по макроэкономике из НИУ ВШЭ-Пермь Татьяны Букиной, эта тенденция носит долговременный характер, поэтому ближе к лету туротрасль должна её почувствовать.

«К лету курс рубля по отношению к основным валютам должен будет немного восстановиться. По прогнозам экспертов доллар летом будет стоить примерно 70 руб., а евро — 80 руб., — говорит Татьяна Букина. — Стоимость путёвок по этой причине вырастет». Она считает, что следом за туристической отраслью воздействие коронавируса почувствуют и другие. Прежде всего, те из них, которые работают с людьми (образование, ретейл, общепит). Среди последствий может быть и закрытие границ с другими государствами.