Дмитрий Енцов журналист «С высокой вероятностью в Перми будет тёплое лето» Кандидат географических наук, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов — о глобальном потеплении, необычайно тёплой зиме и о том, какими в Перми будут весна и лето Поделиться Поделиться Твитнуть

— Начнём с прошедшей зимы. Все пермяки заметили, да и вы на вашем сайте об этом писали — зима в Перми выдалась рекордно тёплой, даже каких-то относительных морозных дней не припомню. Что случилось с пермской зимой?

— Да, зима оказалась рекордно тёплой. Причём не только в Пермском крае, но и в большинстве регионов европейской части России и даже в Западной Сибири. При этом, средняя температура зимы оказалась значительно выше, чем при предыдущем рекорде, когда она составляла -8°, а нынешней зимой — -6,1°. Предыдущие рекордные зимы были в 1982-83, 1999-2000, 2015-16 годы. Но отмечу, что с другой стороны, этой зимой не был побит абсолютный «плюсовой» температурный рекорд ни за всю зиму, ни за отдельные месяцы. Также в Перми не был побит рекорд по числу оттепелей — их у нас было 22 дня, и половина из них — в феврале. Зимой 2006-07 годов было 26 дней оттепели.

— Вы сказали, что рекордно тёплая зима случилась из-за очень тёплого февраля. Такие же феврали раньше были?

— Да, февраль 2016 года в Перми был даже теплее нынешнего. Что касается Пермского края, то в феврале 2015 года был установлен пока не побитый рекорд для этого месяца — в Кудымкаре было +7,4°. Вообще, если говорить о зимних рекордах, то они точно были, но не у нас, а в более западных регионах. Например, нынешняя зима в Москве была теплее нормы на 6-7°, это на 3° больше, чем их предыдущий зимний рекорд.

— Также жители заметили, что было необычайно много снега.

— Да, осадков в виде снега было много. В январе подобное количество осадков наблюдалось лишь один раз, в 2001 году. С другой стороны, у нас не было экстремальных по интенсивности снегопадов. Вообще, снег же выпадает не только зимой, но и осенью и весной. Поэтому если говорить о снежных рекордах, то больше всего снега выпало в 1998-99 годах. Тогда был холодный ноябрь и холодный март. В итоге, тогда высота снежного покрова составила 111 см, нынче же — всего 73 см. Но если говорить о горных районах Пермского края (о Северном Урале), то там снега очень много, высота снежного покрова местами достигает 2 м. Подобное там было, пожалуй, в 2002 году.

— А если попытаться заняться прогнозированием, то можно сказать, что теперь всё чаще зимы будут тёплыми?

— Тенденция к потеплению есть. Температура воздуха растёт по всей планете, и это будет продолжаться. Думаю, на нашем веку мы ещё увидим рекордно тёплые зимы. Но отмечу, что потепление не везде одинаковое. Так, в Европе и Европейской части России теплеет сильнее. А, например, в Западной Сибири наоборот, медленнее. Соответственно, у нас тоже происходит потепление, но не такое, как в более западных регионах. В частности, за 30 лет январь в Перми «потеплел» на 2°. Вроде бы это много, но зимой это менее заметно. Для вас же не будет особой разницы — за окном -14° или -12°. Для той же Москвы это потепление более заметно — было -9,3°, а стало -6°. Логично, что жители это больше ощущают. Но в ближайшее десятилетие у нас нет риска наблюдать зимы такими же (совсем без снега и морозов) какой была нынешняя зима сейчас в Москве.

— А среднегодовая температура в Перми насколько выросла? И насколько выросла температура на всей планете?

— Если брать период в 30 лет, то в Перми среднегодовая температура выросла на 1,5°, а на планете примерно на 0.8°. Если говорить про скорость потепления в будущем, то здесь существует множество разных сценариев. Как уже отметил ранее, скорее всего, мы как жители Пермского края всё чаще будем видеть продолжительные тёплые периоды. В том числе станут чаще повторяться зимние дни с «плюсовой» температурой.

— Значит, можно сказать, что если «плюсовые» рекорды мы ещё увидим, то «минусовые» уже уйдут в историю?

— Если взять климатические рекорды, то для Перми это было -47° 31 декабря 1978 года, а для Пермского края — ниже 50°. Но если бы подобный атмосферный процесс случился сейчас, температура бы точно оказалась на несколько градусов выше. Например, в декабре 2009 года у нас было такое же выдающееся арктическое вторжение, как в декабре 1978, но минимальная температура в Перми составила -41°.

Соответственно, скорее всего абсолютные «минусовые» рекорды обновлены у нас не будут. Хотя отдельные рекорды всё же могут быть, но касаться они будут не абсолютно минимальной температуры, а минимальной для отдельных периодов. Например, 30 апреля прошлого года на востоке Пермского края температура воздуха опустилась до -15°. И это был температурный рекорд в истории именно для этого дня. Другими словами, -47° у нас навряд ли будет, но условно самое холодное 15 марта в истории — возможно.

— Перейдём к наступившей весне. На вашем сайте было указано, что март будет тёплым, но всё же в рамках нормы.

— Пока всё происходящее соответствует долгосрочному прогнозу на март. А именно, будет очень тёплая первая половина месяца, а вторая половина — типичная для марта. После 15 марта в ночное время могут быть похолодания до -10° и ниже, что характерно для этого месяца. Но из-за тёплой первой половины весь месяц будет теплее обычного. Среднемесячная температура может быть примерно такой же как в прошлом году, когда она составила -1,7°. Для справки: самый тёплый март в истории был в 2008 году со среднемесячной температурой -1°.

Но стоит отметить, что первая половина марта в Перми стала рекордно теплой и с большим отрывом от прежних рекордов. Она скорее похожа по погоде на начало апреля. Такого активного таяния снега в первой половине марта никогда раньше не было.

— А какими будут апрель и май?

Про апрель и май пока сложно что-то говорить. Но можно проводить некоторые аналогии. А они говорят, что последние годы, например вторая половина апреля была достаточно холодной. Если несколько лет подряд были холода, то затем возрастает вероятность получить положительную аномалию. Исходя из этого, вероятность получить более тёплый апрель, чем в последние годы — высокая. Про май уже невозможно ничего сказать.

— То есть у вас нет предположений, каким будет ближайшее лето?

— Это похоже на гадание на кофейной гуще. Но здесь нам на помощь приходит статистика. А она говорит о том, что после аномально теплых зим (1980-1981, 1982-1983, 1999-2000, 2006-2007, 2015-2016 гг.) ни разу не было холодного лета. Лето было либо теплое, либо экстремально жаркое, как в 1981 и 2016 годах. Исходя из этой статистики, вероятность холодного лета можно оценить как низкую.

— А какие-то явления могут повториться, как прошлым летом, когда был смог, плюс над центром Перми пронёсся шквал?

— Вот это сложно прогнозировать. Всё будет зависеть от циркуляции воздушных масс. Но на самом деле смог был не таким сильным (в Перми он бывал и сильнее), а шквальный ветер бывает каждое лето, просто в этот раз не повезло центру Перми. Отличительной особенностью прошлого лета были обильные дожди.

— Помню, даже экс-губернатор Максим Решетников жаловался на урон от дождей для сельского хозяйства. Плюс, дорожные компании часто жаловались на невозможность проводить работы.

— Действительно, дожди были чрезвычайными, это было, пожалуй, самое дождливое лето за столетие. Ущерб от таких дождей сравнимы с ущербами от крупнейших засух. Но как уже отметил выше, то что лето не будет таким дождливым, как прошлое — с вероятностью 99,9%.

— А к вам вообще обращаются представители горадминистрации и администрации губернатора по поводу прогнозов?

— Они прежде всего обращаются к МЧС. Но представители администрации города используют и наши прогнозы. Особенно если речь идёт о снегопадах.

— Кстати, каждый раз, когда в Перми приходят обильные снегопады, начинаются разговоры о плохой уборке снега, о том, что «опять для властей снег выпал неожиданно». Вообще спрогнозировать снегопады сложно?

— На самом деле достоверность прогноза снегопадов намного выше, чем для других опасных явлений. Те же сильные ливни и шквалы прогнозировать намного сложнее, не говоря уже про случаи града. Но конкретно в районе Перми есть такая особенность, что прогностические модели недооценивают количество осадков. Видимо связано это с расположением Перми. Осадки к нам часто приходят с юго-запада. А в том направлении от города расположена Тулвинская возвышенность, для жителей Перми ее северная часть более известна как Иван-Гора. Метеорологические модели показывают, что осадки, в основном, выпадают там, а в долине Камы их становится в разы меньше. Но в реальности всё оказывается сложнее, и часто количество осадков нынешней зимой превышало прогнозные значения в полтора-два раза.

— Но можно уже как-то это учитывать?

— Мы стараемся на нашем сайте указывать прогнозы о всех серьёзных погодных явлений, если они реально могут представлять опасность.

— Можно ли сказать, что происходит некое размывание сезонов? То есть больше нет классических зим и лета?

Ну в целом этого пока нет. У нас июль потеплел за 30 лет на 1°, а январь — на 2°, то есть о размывании речи не идёт. Но можно говорить о том что у нас в отдельные годы сильно сокращается продолжительность метеорологической зимы, периода с устойчивыми морозами. Например, в 2008 году, когда снег выпал только в середине декабря, или нынче из-за аномально теплого февраля или начала марта.

— Скажите, а в нынешней ситуации глобального потепления, более тёплых зим, можно говорить, что погодные народные приметы окончательно не работают и о них можно забыть?

Основная проблема использования этих примет в том, что они скорее были актуальны для центра Европейской России, а не для Урала. А использовать эти приметы например в Сибири совсем странно. В целом такие приметы если и работали, то имели достоверность на уровне 60-70%.

— На сегодняшний день главный мировой инфоповод — коронавирус. Скажите, существует ли какая-то взаимосвязь между климатом и скоростью распространения этого вируса? Условно, житель холодного Мурманска более защищён, чем житель тёплого Мадрида?

— Это всё пока неизвестно. Это многофакторный вопрос, многое зависит от того, какие меры вводит то или иное государство. Влияние климата скорее станет предметом исследований в будущем.