Полина Путякова журналист «Развитию женского бизнеса мешают стереотипы» Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова — о том, что думают о женском бизнесе общество и сами женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

— Насколько распространён женский бизнес в России в сравнении с мужским?

— По результатам моего исследования, проведённого в Пермском крае, мужской бизнес немного больше распространён. А вот результаты глобального мониторинга*, в котором опрашивали именно начинающих предпринимателей, показывают более значительный разрыв. В 2016 году свой бизнес начинали 6,9% мужчин и 5,7% женщин в возрасте от 16 до 64 лет. К 2018 году, что интересно, доля мужчин возросла до 7,3%, а женщин — сократилась до 3,9%. Чаще всего женщины выбирают сферу услуг (43% опрошенных) и торговлю (50%). Производство выбирают только 7% женщин, имеющих своё дело. Топ сферы услуг — это медицина, косметические, парикмахерские услуги, гостиницы, кафе, культура, искусство, дошкольное образование. В сфере торговли это товары повседневного спроса, косметика, бытовая химия, пищевые продукты, игрушки, товары для туризма и спорта.

— Какова динамика вовлечённости женщин в бизнес?

— Уровень общей предпринимательской активности меняется скачкообразно. В 2007 году произошло снижение общего уровня предпринимательской активности, но в 2008, 2013 и 2016 годах наблюдались её всплески. И в 2018 году можно отметить снижение доли начинающих свой бизнес — до 10,5%. Таким образом, причиной роста предпринимательской активности становится кризис. Если до него люди предпочитают работать по найму, то с ухудшением экономической ситуации это предпочтение сменяется предпринимательскими инициативами.

Но вот что интересно: женщины во время кризисного периода чаще, чем мужчины, уходят в предпринимательство из-за деформаций рынка труда (ухудшение условий трудового найма, угроза безработицы или реального увольнения), то есть становятся вынужденными предпринимателями. Из этого можно сделать вывод, что кризисы сильнее ударяют по женщинам. По данным глобального мониторинга 2016 года, доля женщин, которые были вынужденно вовлечены в бизнес, составляет 28%, а мужчин — 14%. В 2018 году разрыв резко увеличивается, и процент вынужденной предпринимательской активности среди женщин составляет 51%, то есть половина женщин заняты предпринимательской деятельностью вынужденно, среди мужчин таких 33%.

— Чем различается мотивация к созданию бизнеса у мужчин и у женщин?

— Исследования показывают, что наиболее сильным мотивом для женщин является перспектива получения большего дохода. На втором месте — стремление к самореализации. По своему исследованию могу сказать, что женщины в два раза чаще мужчин говорили о вынужденном предпринимательстве, но они также чаще отмечали и мотив самореализации по сравнению с мужчинами.

При этом рост женского бизнеса происходит медленнее, чем мужского: чаще это малый бизнес, стартапы, развивающиеся фирмы. До крупного и среднего бизнеса они дорастают реже.

— Какие факторы сдерживают развитие женского предпринимательства?

— В обществе сформирован «узкий» образ предпринимателя. Чаще с этим словом ассоциируется мужчина, и это подтверждается моим исследованием. Это создаёт определённый барьер для развития женского предпринимательства: когда мы не видим примеров успешных предпринимателей, которые похожи на нас, мы считаем, что тоже не сможем справиться. У нас на слуху Марк Цукерберг, Генри Форд, Стив Джобс и так далее, но мы гораздо меньше знаем о женщинах-предпринимателях. Например, Джозефина Кокрейн, которая получила патент на посудомоечную машину в 1885 году, или Джой Мангано — женщина, которая запатентовала самоотжимающуюся швабру, а всего она обладает более чем сотней патентов.

Сами женщины говорят, что сложившиеся гендерные стереотипы, которые приходится постоянно преодолевать, им мешают. Существуют мифы о том, что женщины не хотят иметь быстрорастущую компанию, не умеют хорошо писать бизнес-план, не имеют достаточно опыта, у них нет нужной бизнес-хватки. Называют они и объективные факторы: им тяжелее конкурировать с мужчинами, потому что на них всегда двойная нагрузка, нужно совмещать семью и бизнес. Кроме того, они нередко сами считают, что не обладают необходимыми качествами и знаниями, не имеют соответствующего образования и опыта работы.

В свою очередь, мужчины-предприниматели выше, чем женщины, оценивают практически все свои качества, кроме исполнительности, трудолюбия и целеустремлённости.

— А как женский бизнес и собственно женщин-предпринимателей воспринимает общество?

— Согласно исследованиям, большинство россиян высоко оценивают статус предпринимателя в принципе и считают, что предпринимательская деятельность — это хорошая карьера. Каждый пятый отмечает, что открыть свой бизнес достаточно легко.

Если же опираться на индекс предпринимательской активности среди женщин и посмотреть именно на женское предпринимательство, то 96% женщин в принципе положительно относятся к предпринимательской деятельности. В 2017 году проводилось исследование, в том числе задавали вопрос: «Как, по-вашему, за последнее время изменилось общественное мнение по отношению к женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность, и в чём это проявляется?» Почти половина опрошенных — 42% — отметили изменение отношения к женщинам, и большая часть положительно охарактеризовали появление образов женщин-предпринимателей как примеров успешных женщин.

При этом 61% опрошенных считают, что в будущем отношение к женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность, не изменится. А 37% отмечают, что улучшится. Более половины опрошенных женщин уверены, что получат поддержку от близких в том случае, если решат открыть своё дело. Но 12% опрошенных ожидают негативной реакции родных и близких, а ещё 34% — нейтральной.

Есть исследования, в которых в качестве причин негативного отношения к женскому бизнесу называются высокая нервная и временная нагрузка, риски, с которыми сопряжена предпринимательская деятельность, а также негативное влияние на семейную атмосферу и отношения.

*Global Entrepreneurship Monitor (GEM) — ежегодная оценка национального уровня предпринимательской активности, ведущее мировое исследование в области предпринимательства. Учреждён в 1999 году как совместный проект Babson College (США) и London Business School (Великобритания). Сейчас GEM — это ассоциация университетов, бизнес-школ и исследовательских центров по всему миру для сбора и обмена информацией о предпринимательстве и предпринимательской активности.