Мария Сыропятова Онлайн пошёл в рост Самую высокую динамику показывают товары повседневного спроса Поделиться Поделиться Твитнуть

Крупнейшие игроки онлайн-торговли говорят о кратном приросте объёмов продаж в Пермском крае. По данным Wildberries, в 2019 году компания нарастила в Прикамье объём реализации товаров в сравнении с предыдущим годом в два раза (101,7%). У Ozon этот показатель увеличился почти в два с половиной раза (138%). Более того, продажи в Пермском крае растут даже быстрее, чем в целом по стране (88% — Wildberries, 93% — Ozon).

Эксперты говорят, что Пермский край относится к экономически развитым регионам, которым свойственен более динамичный рост онлайн-покупок. «В этих регионах покупатель менее консервативен и готов быстрее менять форматы потребления», — говорит доцент НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт.

Ещё одна тенденция, которую отмечают участники рынка, — это увеличение доли повторных заказов. «Развитие привычки покупать онлайн ведёт и к повышению частотности заказов, — отмечает руководитель Ozon в Республике Татарстан и регионе Поволжье Рустем Касимов. — Например, на Ozon количество повторных заказов в 2019 году выросло на 30%». Он добавляет, что потребитель чаще возвращается за товарами таких категорий, как детские товары и косметика. Они быстро расходуются, и поэтому покупатель заказывает их снова и снова, пользуясь возможностью сэкономить за счёт мелкого опта.

Интересно, что в прошлом году высокую динамику в Пермском крае показали товары повседневного спроса. На Ozon в первую очередь покупают медицинские товары (267%), продукты питания (247%) и мебель (230%). У Wildberries в лидерах роста — электроника (801%), продукты питания (735%), товары для животных (544%). «Электроника и мебель уже несколько лет показывают высокий уровень роста в онлайн-продажах, — говорит Дмитрий Гергерт. — Высокий уровень роста товаров повседневного спроса — новая тенденция рынка».

Доцент ПНИПУ Юлия Лекторова считает, что причина этого явления — в усилении сегментации потребительских предпочтений. Кроме того, по её словам, торговые сети формата «у дома» предоставляют в офлайне ограниченный и типовой ассортимент. «Магазинов много, но набор товаров, которые в них представлены, практически не различается в разных торговых точках», — отмечает Лекторова.

Эксперты считают, что в ближайшие годы потребители всё чаще будут приобретать онлайн товары первой необходимости. По данным Nielsen*, объём рынка интернет-торговли товарами повседневного спроса в России растёт в среднем на 50% в год (в 2019 году превысил отметку в 27,7 млрд руб.). По сравнению с ним офлайн-сегмент таких же товаров показывает существенное отставание — 4% в год.

Маркетолог Ольга Тимофеева говорит, что рост онлайн-торговли уже сейчас оказывает существенное влияние на офлайн-сегмент. «Большинство ретейлеров имеют свои онлайн-сервисы и активно расширяют своё присутствие в глобальном онлайне. Ещё несколько лет назад заказ продуктов через мобильное приложение был привилегией продвинутой молодёжи, а теперь это стало частью жизни представителей более старших поколений, — говорит Тимофеева. — Для многих офлайн-продавцов спортивных товаров, косметики, одежды онлайн-продажи становятся кошмаром, поскольку люди приходят в магазин, примеряют товар и заказывают его онлайн».

Уже сейчас, по словам экспертов, увеличение объёма интернет-коммерции стимулируется в том числе развитием сервисов. «Раньше у потребителя не было возможности потрогать или примерить товар при покупке — нужно было заплатить и только потом, при получении товара, выяснить, подходит он или нет, — говорит Дмитрий Гергерт. — Теперь можно сделать заказ, примерить и подержать в руках и после этого уже принять решение о покупке».

Эту же тенденцию отмечают в сети цифровой электроники DNS. «Сейчас всё больше клиентов предпочитают выбрать товар в интернет-магазине или воспользоваться терминалом самообслуживания, — говорит директор DNS по Пермскому краю Павел Журавлёв. — Покупатель выбирает продукт по отзывам или на интернет-площадке, а в торговую точку приходит затем, чтобы оформить товар или уже просто его забрать». В DNS считают, что в ближайшие годы существенного изменения в соотношении онлайн- и офлайн-сегментов в ретейле не произойдёт. Однако за счёт развития терминалов самообслуживания и онлайн-сервисов появится возможность увеличить общую эффективность розничного канала.