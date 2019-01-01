Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С французским революционным шармом В Большом зале Пермской филармонии выступил Лионский национальный оркестр Поделиться Поделиться Твитнуть

Стало общим местом ругать акустику Большого зала Пермской филармонии; однако у меломанов неоднократно была возможность убедиться, что акустика здесь не столько плоха, сколько беспощадна: в этом зале любая исполнительская погрешность слышна с особой отчётливостью, однако, если исполнитель не поленится прибыть заранее, порепетировать и выстроить выступление в соответствии с акустической реальностью, результат будет достойный. Это ещё раз доказал 27 февраля концерт Лионского национального симфонического оркестра с дирижёром Николаем Шепс-Цнайдером и пианистом Жан-Ивом Тибоде.

Слово «национальный» в названии оркестра — не шутка, а статус. Конечно, национальности «лионец» не существует, а название коллектива говорит, что, несмотря на то, что оркестр базируется в Лионе, он является французским национальным достоянием, и это официально зафиксировано. В городе, где население вдвое меньше, чем в Перми, у этого оркестра есть собственный концертный зал вместимостью 2000 мест.

Огромный коллектив (на сцене вместе с дирижёром и солистом находилось одновременно 104 человека) и программу привёз мегалитическую: сплошь эпохальные вещи. Начали с увертюры к «Тангейзеру» Вагнера, сразив публику небрежной виртуозностью медных духовых. Затем с ещё одним национальным французским достоянием — пианистом Жан-Ивом Тибоде — сыграли Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

Нордическая суровость, которой знаменито произведение Грига, в этом исполнении отступила. Оркестр и особенно пианист добавили музыке воздуха, дыхания, лёгкости. Во второй части отчётливо зазвучал вальс, Николай Шепс-Цнайдер в классическом фраке с классической палочкой в руке слегка пританцовывал, хотя вообще-то избыточными телодвижениями не грешил.

Публика, разумеется, пианиста просто так не отпустила: вызвала на «бис» и получила загадку: Тибоде сыграл небольшую пьесу, мелодичную, игривую и в то же время с острым характером. Никто в зале её прежде не слышал. Оказалось, что это ноктюрн Игнация Яна Падеревского — композитора рубежа XIX-XX веков родом из Западной Украины.

Во втором отделении оркестр играл Первую симфонию Малера, которую ведущая концерта — музыковед Екатерина Каленюк — предварила очень интересной, уместной и краткой, без всякого музыковедческого занудства, вступительной справкой.

Пермь слушала эту симфонию два с половиной года назад, на открытии Дягилевского фестиваля 2017 года, и часть публики была преисполнена скептицизма — ну, в самом деле, какой Малер кроме как в исполнении сами-знаете-кого? — но это предубеждение очень быстро растаяло. Как и Григ, Малер у французов прозвучал романтично и временами танцевально. Здесь главным стал не объём этой гигантской музыки, а её сложность. Лионский оркестр, как уже было сказано, продемонстрировал виртуозное умение примениться к залу, так что были отчётливо слышны все нюансы и тонкости. Следить за тем, как первые скрипки передают мелодию вторым, а вторые скрипки делают пас виолончелям, было настоящим зрительским приключением. Исполнение было остросюжетным, как какая-нибудь мистическая драма, и очень эмоциональным, хотя внешне оркестранты во главе с дирижёром сохраняли строгую бесстрастность.

Ощущение от этого большого концерта было как от прогулки по пересечённой местности — устали и отдохнули одновременно.

Концерт 27 февраля с безжалостной наглядностью показал, насколько Перми нужен хороший филармонический зал. За публику, сидевшую в правой стороне партера, было очень обидно: они вообще не видели пианиста, заслонённого инструментом. Впрочем, партеру в этом зале в принципе не везёт: видно лишь первый ряд оркестрантов, ну, и второй чуть-чуть. Что там выделывают духовые и контрабасы — загадка. Современные концертные залы строятся с пониманием того, что люди приходят не только слушать музыку, но и видеть её, однако, как известно, бывший Культурно-деловой центр строился в расчёте на партийные конференции, а не на симфонические концерты. Остаётся надеяться, что запланированная реконструкция зала хоть немного улучшит эту ситуацию.