Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весну встретили с боем! В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошла традиционная Масленица Поделиться Поделиться Твитнуть

По подсчётам музея, на Масленицу 1 марта в Хохловку прибыло более 6000 человек. Лет шесть-семь назад в такую цифру бы не поверили, а нынче это даже не рекорд. Музей встретил нашествие во всеоружии: подготовил несколько автопарковок (мест хватило всем), впервые выгородил тротуар для пешеходов от парковки до входа в музей, запасся антигололёдными материалами, и каждые полчаса дорожки исправно посыпались.

Праздник прошёл по-хорошему привычно: в каждом дворе кто-то пел, танцевал и играл на гармошке, работала «блинная верста» — квест, за прохождение которого с выполнением всех смешных заданий выдавали блинный приз, на главной площади был установлен шест, на покорение которого выстроилась очередь, у гигантских тюков соломы бойко шло изготовление мини-маслениц, названных в этом году «фельдипёрстовыми молодухами». Народные игрища и потешные бои собрали, наверное, со всего Пермского края. Можно было, например, сесть вдвоём — друг напротив друга — на бревно и пытаться сбить соперника мешком, или, скажем, мягкими кожаными дубинками побить друг друга на специальном ринге. Были и настольные игры — для принципиальных пацифистов.

Как и было обещано, в коми-пермяцком, татарском и башкирском дворах музыка шла в комплекте с традиционным угощением. Крупорушка — тоже обещанная — работала, самая настоящая. Дети наперебой тянулись покрутить колесо, тем более что за это давали леденцы на палочке.

Кукольники и раёшники соревновались в остроумии и актёрском мастерстве, но их с блеском затмевала бойкая девушка, торговавшая на ярмарке антиквариатом; она артистично демонстрировала, как работает угольный утюг, выкрикивая: «Чудо техники! Мечта каждой хозяйки!»

Ярмарка, хоть и небольшая, удалась. Приехали настоящие мастера, в том числе замечательные Ольга и Андрей Ивановы из Кунгура со своими деревянными ангелочками и лошадками и знаменитая Валентина Пономарёва с вязаными картинами. В фермерских рядах можно было поесть «Перменей» и закупить у фермеров Шатовых «Сыр вашему дому».

Горячий чай кипятился в десятке самоваров, расставленных по всей территории музея.

Тут и там красовались гигантские петухи из разноцветных досок — творения художника Всеволода Аверкиева, но народ всё равно интересовался, где же семейства деревянных лосей и кабанов?

С азартом взяли снежную крепость (она в этом году была модернистская, без всяких башен и зубцов, зато охранялась настоящими пушками) и сожгли чучело — не соломенное, а опять-таки из цветных досок, этакую художественную абстракцию работы того же художника.

И всё же главным аттракционом Масленицы стали обычные снежные горки. Пермяки знали, зачем ехать в Хохловку из не вовремя растаявшего города: прибыли с ледянками, ватрушками и снегокатами, чтобы по назначению использовать последний зимний уик-энд.