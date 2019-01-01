Николай Бухвалов доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ О целеполагании...

или Нью-Васюки forever Николай Бухвалов о строительстве зоопарка и художественной галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

Cлайд из презентации проекта нового зоопарка в Перми

Читая курс по менеджменту студентам ПНИПУ, всегда акцентирую их внимание на проблеме целеполагания. Прежде чем что-либо сделать, необходимо понять, зачем это делать, какова цель, которую ты собрался достичь.

Но зачастую оказываюсь в тупике, когда студенты задают мне неудобные вопросы о действиях властей по тем или иным темам. Одной из них уже не первый год является тема реализуемых в Пермском крае культурно-досуговых мегапроектов, а именно: зоопарк, художественная галерея, музей «Пермский период», театр оперы и балета, а сейчас ещё и аквапарк.

Я, конечно, за, но давайте пообсуждаем...

Начнём с зоопарка как наиболее «горячей», на мой взгляд, на сегодня ситуации. Итак, что в начале? Что послужило первопричиной появления проекта строительства нового зоопарка в Перми? Могу с достаточной степенью достоверности констатировать, что первопричиной являлась необходимость переноса действующего зоопарка с территории бывшего Архиерейского кладбища. Целесообразно и благородно.

Перенос. Не увеличение посещаемости и доходности. Не развитие образования и науки по биологии и зоологии. Не создание нового бренда Перми. Перенести — это означает: сохранить лучшее, убрать лишнее, добавить необходимое исходя из реалий сегодняшнего дня и тенденций на будущее.

Что имеем сегодня

Ничего себе! Что это? Может, тенденции такие и городу с 1 млн населения без такого зоопарка никак? Давайте посмотрим на соседей.

Екатеринбург: площадь — 2,7 га, 300 видов, 1000 особей, посещаемость — 200 тыс. чел./год. Реконструирован в середине 1990-х годов.

Казань: зооботанический сад, площадь — 6,7 га, 145 видов животных, 1200 особей, посещаемость — 200 тыс. чел./год.

Ижевск: один из лучших зоопарков России (входит в пятёрку лучших, построен в 2008 году), площадь — 11 га, 220 видов животных, более 700 особей.

Наш будущий зоопарк, похоже, будет круче самых крутых! Впечатляет и содержание. Сравним основные тематические зоны Ижевского зоопарка и проектируемого пермского.

Во как! Не зря потратим 5,5 млрд руб. на строительство, а потом ежегодно будем тратить 550 млн руб. на содержание.

Наверное, и в мировом масштабе утрём нос кое-кому. Правда, что-то в последнее время там какие-то странные тенденции. Новый зоопарк Парижа: 15 га, 180 видов животных и лозунг: животных немного, но им хорошо! Зоопарк будущего в Японии: нет не только клеток, но и животных. Только природа и современные технологии (дополненная реальность, 7D-проекции).

С художественной галереей ситуация почти зеркальная. Первоначальная цель та же — переезд. Необходимо освободить занимаемые помещения в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Экспозиционно-выставочная площадь галереи — 1680 кв. м, площадь фондохранилищ — 1200 кв. м. В 2018 году галерею посетили 129 123 человека, в том числе по платным билетам всего 29 281. Расходы составляют примерно 50 млн руб. в год. То есть каждый посетитель галереи обходится бюджету Пермского края более чем в 7 тыс. руб.

Проект нового здания галереи предусматривает площадь 21 600 кв. м, то есть в 7,5 раза больше, чем сегодня. Стоимость строительства примерно 5 млрд руб. Данных о планируемых затратах на содержание новой художественной галереи не нашёл, но можно предположить, что не менее 200 млн руб. Рассчитывать на значительный рост количества посетителей при этом, на мой взгляд, особых оснований нет. Самые посещаемые региональные художественные музеи России показывают результат в 150—200 тыс. человек в год.

Лучшим же по содержанию из региональных художественных музеев большинство экспертов считает Радищевский музей в Саратове, обладающий третьей по значимости в России коллекцией западноевропейской живописи XIX века после Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина. Так вот, его экспозиционно-выставочная площадь — 1940 кв. м, площадь фондов — 1035 кв. м.

Анализируя эту информацию, сложно предположить цели, послужившие принятию решения о необходимости появления в Перми крупнейшей (причём с большим отрывом) галереи.

На фоне зоопарка и галереи проект развития краеведческого музея, а именно кардинальное развитие палеонтологической его составляющей, выглядит очень даже симпатично: и денег требует значительно меньше, и смыслов гораздо больше.

Всё-таки, во-первых, «Пермский период» — это действительно мировая история, во-вторых, имеется большой наработанный материал, особенно с учётом последних находок останков трогонтериевого слона. Есть все предпосылки создать лучшую в стране региональную экспозицию по палеонтологии и превратить «Пермский период» в визитную карточку Пермского края. А если посмотреть в совокупности с развитием пермской школы в геологии и с перспективной деятельностью созданного недавно в Перми научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», то совсем всё выглядит логично и многообещающе.

Итак. В ближайшие три года бюджет Пермского края вложит в вышеперечисленные три проекта не менее 12 млрд руб., при этом после ввода в эксплуатацию на их содержание придётся ежегодно дополнительно тратить не менее 700 млн руб. (для сравнения: бюджет Оханского городского округа на 2020 год составляет около 500 млн руб.). А ещё необходимо построить здание театра (7,5 млрд руб.), ведь «в области балета мы впереди планеты всей». А ещё аквапарк. А ещё этнографический музей «Хохловка». А ещё…

Повторюсь: финансирование знаковых культурных объектов и явлений — дело нужное и хорошее. Только давайте осознанно определять приоритеты и внимательно анализировать цели, результаты и затраты. Ведь культура принятия решений — это тоже культура.

p.s.: По прогнозу Минэкономразвития на 2020—2024 годы, Пермский край 12-й с конца списка регионов России по перспективам роста ВРП с показателем 1,6% в среднем в год