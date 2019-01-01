Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Больше жизни Кванториум «Фотоника» и «Камва» представили «Живые картины» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Оживление» произведений живописи методами компьютерной анимации — тема не новая, основа многих коммерческих проектов. Руководитель «Камвы» Наталья Шостина задумала применить эту технологию в просветительских и образовательных целях — так родился проект «Живые картины». Благодаря Фонду президентских грантов он был реализован совершенно бесплатно для подростков — его участников.

На протяжении трёх месяцев 30 детей в возрасте от 12 до 17 лет занимались в Кванториуме «Фотоника» — создавали короткие клипы, «оживляющие» картины пермских художников. Для начала побывали в галерее «Марис-арт», познакомились с картинами, выбрали те, что понравились. Затем изучили графические редакторы. «Фотошоп — очень интересная программа, полезная для жизни», — простодушно призналась на презентации участница проекта Маша Власова. Действительно, может пригодиться...

Затем нужно было сделать раскадровку — обычным способом: просто нарисовать руками. Многие признавались, что это был самый трудный этап, ведь требовалось не просто добавить движения в картин, но и придумать некий сюжет. Кроме того, клип нужно было озвучить — подобрать музыку и другие звуковые эффекты.

Получились небольшие — около минуты — мультипликационные сюжеты, где-то попроще, где-то позаковыристее. Так, в картину Ивана Оборина «Звездопад» тринадцатилетняя Полина Тюрикова просто добавила падающих звёзд, а вот четырнадцатилетняя Мария Пепеляева придумала для картины Александра Жунёва «Прощай, молодость» целый развёрнутый сюжет. На картине два старых башмака в снегу, пачка из-под сигарет, жестяная банка из-под какого-то напитка... Юная художница дорисовала, как эти башмаки пришли к жизни такой, а также смеющуюся рожицу — может быть, бывшего хозяина обуви? — выглядывающую из сугроба.

Анна Жунёва, жена так не вовремя ушедшего из жизни художника, вместе с «Камвой» принимала участие в организации «Живых картин» и смотрела на результат с улыбкой: «Это Сашин первый холст»...

Один из самых юных участников проекта двенадцатилетний Макар Девятериков подошёл к работе с хорошим чувством юмора: на «оживлённой» им картине Татьяны Нечеухиной «Поклон» показано не только как к ногам Теодора Курентзиса летят и летят букеты, но и как развязывается знаменитый красный шнурок на ботинке дирижёра. Зал смеялся.

Не все картины легко поддавались анимации. Некоторые сопротивлялись, другие, напротив, сами подсказывали какие-то сюжетные ходы. На удивление благосклонны оказались к юным художникам работы Ольги Молчановой-Пермяковой: её картина «Спи давай» стала для Ясмин Селивановой и Максима Артеменкова основой в создании настоящей поэтической миниатюры. Над акварелями Ивана Борисова работали трое: Яков Борисенко, Кирилл Сабуров и Лев Тебелев, и они превратили знаменитые индустриальные пейзажи в целый мир, полный движения. На удивление точно ребята поняли настроение и пафос этих непростых произведений.

С художниками юные мультипликаторы не знакомились и впервые встретились на презентации готовых клипов. Реакция авторов картин была разной. Так, Александр Казначеев, чей полиптих «История короля Казиуса IV» анимировала целая команда из пяти детей, от души веселился, а Татьяна Нечеухина — профессор Академии им. Ильи Глазунова и признанный, хоть и неформальный лидер пермского художественного сообщества, очень искренне, без всякой скидки на возраст участников проекта выступила от лица коллег.

По словам Нечеухиной, она впервые испытала странное чувство, когда её картина становится как будто не её. При этом художница призвала юных коллег проявлять больше творчества и фантазии и смелее придумывать сюжеты для «живых картин».

Все участники проекта — и художники, и дети, и эксперты — искусствовед Ольга Клименская и галеристка Татьяна Пермякова — получили от «Камвы» и «Фотоники» замечательные сувениры — футболки с репродукциями картин, которые им удадось «оживить».

Проект «Живые картины» будет доступен для всеобщего знакомства на художественной салоне «Арт-Пермь» (0+) 6 — 15 марта.