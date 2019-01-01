Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Полное погружение в Масленицу Нынешний праздник весны в Перми будет и развлекательным, и познавательным Поделиться Поделиться Твитнуть

На протяжении всей текущей недели в Пермском доме народного творчества «Губерния» проходят масленичные гулянья: детские представления, фольклорные концерты, ремесленные мастер-классы и всевозможные события пооригинальнее, вроде интеллектуальной игры или танцевального батла. В четверг, который назван в программе «Губернии» «Четверг-переплясник», в Доме народного творчества собрали пресс-конференцию, чтобы анонсировать события масленичного уик-энда. Именно четверг, как пояснила директор «Губернии» Татьяна Санникова, считался в традиционной России началом «широкой Масленицы».

В нынешнем году главную пермскую Масленицу в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» делают совместными силами команды Пермского краеведческого музея и «Губернии». Концепция праздника 1 марта принципиально отличается от прошлогодней «арт-Масленицы», придуманной режиссёром Владимиром Гурфинкелем: нынче всё будет максимально приближено к правде, Масленица должна быть именно такой, какой праздновали её в Пермской губернии XIX века.

Татьяна Санникова назвала масленичные события нынешнего года «полным погружением в традицию», поскольку новая версия праздника — не только развлекательная, но и культурно-просветительская. Директор «Губернии» напомнила, что ещё лет 20 назад Масленицу по-советски именовали «Проводами русской зимы» и о традиции старались не вспоминать. В Пермском крае именно Хохловка и Краеведческий музей стали постепенно восстанавливать традиционный праздник, а нынче вместе с «Губернией» они стараются добиться безупречности и исторической подлинности.

Татьяне Санниковой хотелось бы, чтобы все автовладельцы в этот день завалили салоны своих машин вышитыми подушками, а снаружи повязали бы ленточки, как это было принято делать с конными экипажами.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский признался, что считает ежегодную смену праздничной концепции правильной: должен быть элемент новизны, хотя и удачные достижения прошлых лет стоит использовать. Так, музей продолжит сотрудничество с соавтором Владимира Гурфинкеля — художником Всеволодом Аверкиевым, который в этом году создаёт серию арт-объектов для Хохловки.

Как всё будет устроено?

Директор Краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала, как будет организовано празднество. Кроме четырёх регулярных автобусных рейсов Пермь — Хохловка будет организован дополнительный: из Перми — в 12.25, из Хохловки — в 18.05. Очень удобно, чтобы успеть к началу праздника (в 14.00) и посмотреть его кульминацию — сжигание соломенного чучела (в 17.20).

Для тех, кто приедет на собственном автомобиле, предусмотрена парковка на 900 мест, а для прохода от парковки к музею будет выгорожен тротуар.

В Хохловке будет работать целых шесть билетных касс, но для того, чтобы избежать очередей, лучше всё-таки приобрести билет заранее в одном из филиалов Краеведческого музея: в «Доме Мешкова», в Музее пермских древностей или в Детском музейном центре на Пермской.

Татьяна Вострикова призывает гостей Хохловки одеваться потеплее и избегать обуви на каблуках. Лучшей обувью для события директор музея считает валенки. Они, кстати, будут в музее продаваться. При всём этом Татьяна Вострикова надеется, что гости, а особенно гостьи, принарядятся: праздник всё-таки, так что пышные юбки и цветные шали с бахромой придутся кстати.

Будут работать две ярмарки — фермерская и ремесленная. На первой кроме домашних варений, солений, копчений и молочных продуктов можно будет купить горячую пищу, в том числе всевозможные блины. Кроме того, будут работать два тёплых кафе — в «Чайной» и в недавно построенном визит-центре.

На территории Архитектурно-этнографического музея будет в этот день работать 800 человек — сотрудники и приглашённые артисты. Поддерживая концепцию «погружения в традицию», музей выпустил к празднику роскошный буклет о том, как праздновали Масленицу в Прикамье.

Чего ждать?

Татьяна Санникова, возглавляющая режиссёрскую группу праздника, пообещала, что каждая из построек на территории Хохловки оживёт, за исключением комплекса соляного завода, где проходят реставрационные работы. Приедут настоящие деревенские фольклорные коллективы, максимально аутентичные, и привезут не только песни, но и угощение, и всевозможную утварь вроде крупорушек и маслобоек.

Праздник будет многонациональными — кроме русских, будут выступать коми-пермяцкие, удмуртские и татарские коллективы.

В программе будет всё, что положено: выступления кукольников, раёшников, петрушечного театра и скоморохов, взятие снежного городка (Татьяна Санникова надеется, что это будет «настоящий Кустодиев»), целовальные игрища и хороводы (Масленица — праздник молодёжи, смотр молодожёнов). В трёх точках музея будут проходить мастер-классы по изготовлению мини-Маслениц («фельдипёрстовых молодух»), которые потом будут соревноваться на «конкурсе красоты» соломенных чучел.

Праздник в Хохловке называется «Сырное воскресенье»: по словам Татьяны Санниковой, в этот день полагалось наесться впрок молочных продуктов, ведь назавтра начинается Великий пост. А мясо есть не полагается на протяжении всей Масленой недели.

Про Хохловку

Вячеслав Торчинский напомнил, что при организации праздника главное — не забывать, что Хохловка — это музей, надо обеспечить его сохранность и развитие. Праздник — это ещё один способ поддержать интерес к этому месту, напомнить о его уникальности.

В нынешнем году продолжится развитие Хохловки: улучшение инфраструктуры, расширение экспозиции. В течение года на всей территории музея будут оборудованы деревянные трапики; запланировано строительство детской площадки. Продолжится электрификация музея: будет организована вечерняя подсветка экспонатов, а электрические мощности будут достаточными для проведения больших музыкальных фестивалей.

Напротив входя в музей будет наконец-то построено разворотное кольцо для автобусов, оборудована постоянная парковка, проложен тротуар от парковки до входа в музей.

В 2019 году работа по выявлению новых экспонатов привела к корректировке мастер-плана развития музея. Было перевезено лишь одно новое строение — усадьба русского крестьянина из деревни Копорушки Суксунского района. Экспедиции, побывавшие на местах расположения других потенциальных экспонатов, показали, что многие уже утрачены, и было принято решение воспроизводить их по фотографиям и чертежам из подлинных материалов и по традиционным технологиям.

Министр упомянул также (правда, вскользь), что в нынешнем году на территории музея пройдёт новый большой фестиваль — не Seasons.

Для тех, кто в городе

Несмотря на то, что участники пресс-конференции дружно призывали провести воскресенье 1 марта за городом, директор «Агентства социокультурных проектов» Андрей Хомяков рассказал, что ждёт тех, кто всё-таки останется в Перми.

Масленичные гулянья состоятся на городской набережной, во всех парках и на площадях перед Дворцами культуры. Главное масленичное действо пройдёт на всех трёх кварталах эспланады, которые на время праздника превратятся в «дворы».

У Театра-Театра расположится «ярмарочно-балаганный двор». Здесь, как и в Хохловке, можно будет поесть блинов, купить фермерских продуктов и ремесленных изделий, посмотреть выступления скоморохов, кукольников и ходулистов.

У памятника «Единство фронта и тыла» «двор» называется «состязательным»: там состоятся лыжный спринт, перетягивание каната и другие народные игры, будет работать каток и горка для тюбинга.

Музыкальный «двор» откроется на территории ледового городка, где будут выступать творческие коллективы. Здесь же на возвышении — чтобы всем было видно — сожгут шестиметровое чучело Масленицы, модель и размеры которого были согласованы с МЧС.

Празднество пройдёт с 12.00 до 19.00, сожжение чучела состоится в 18.30.