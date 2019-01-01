Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вне времени В музее PERMM открылась международная выставка Поделиться Поделиться Твитнуть

В названии выставки «Extemporary: искусство вне времени» (12+) содержится игра слов: современное искусство по-английски contemporary art, а здесь con- заменено на ex-; тем самым куратор выставки — датчанин Токе Люккеберг — как бы декларирует, что это не столько современное, сколько вечное искусство… А может, и не вечное, а просто выпавшее из времени?

Время — ключевое понятие для этой выставки. Как рассказал Токе, он заметил, что многие художники бессознательно отказываются от работы с настоящим моментом времени, обращаясь то к прошлому, то к будущему. Ещё бы! Ведь настоящего нет: оно только и делает, что переходит из прошлого в будущее, а сам момент перехода исчезающе мал. Прошлое в основном романтизируется, будущее чаще всего пугает… Выставка Extemporary — это фантазии художников Европы и Америки, где стереотипы восприятия времени подвергаются трансформации и создаются конструкции вроде «прошлое в будущем» — и наоборот.

Экспозиция в Музее современного искусства PERMM сделана с редкой заботой о посетителе: здесь много пищи для ума и в то же время нет перегруза. Экспонатов немного — наверное, около дюжины, при этом выставка заняла все три этажа музея. Дело в том, что большинство произведений — это масштабные инсталляции и видео. Все они чрезвычайно богаты смыслами и рождают множество культурных аллюзий.

Взять хотя бы инсталляцию «Фонтан» датчанки Сиф Итоны Вестерберг, которая заняла почти всё пространство первого этажа. Красивые, белые, словно алебастровые (на самом деле — крашеный газобетон) скульптурные рельефы изображают причудливых химер; эти существа соединяют в себе антропоморфные и зооморфные элементы, смутно отсылающие к мифологиям разных народов: вот здесь голова европейского гнома, а вот тут что-то из ассирийских или хеттских изображений… И всё это красивейшим образом соединено с тонкими хромированными металлическими деревьями, словно мы попали в лес, растущий в мире роботов. Если белые химеры явно из прошлого, то «деревья», очевидно, из будущего. И сквозь всё это течёт вода (это ж фонтан!), вечная, вневременная, бесстрастная, живая и чистая.

На втором этаже — две очень сложные и по мысли, и по конструкции инсталляции, каж­дая — целая экосистема. «Ре-анимация» Якоба Кудска Стенсена — это виртуальное возрождение птицы кауаи (она же — чешуегорлый мохо), жившей на Гавайях и истреблённой уже в последнюю четверть ХХ века. За основу инсталляции взята запись брачного зова этой птички, который послужил отправной точкой для создания сложного звукового ряда (музыку писал Майкл Рисман, музыкальный директор ансамбля Филиппа Гласса) и визуализации, которую можно разглядывать на двух экранах, а можно нарядиться в шлем виртуальной реальности, прогуляться по волшебному доисторическому лесу с таинственными огнями, гигантскими стрекозами (хочется непроизвольно отшатнуться, когда этакая штуковина летит тебе в лицо) и древовидными папоротниками и, наконец, встретиться с призраком кауаи.

Впечатление от этой прогулки незабываемое, погружение — полное: пейзаж, звуки, даже ощущения под ногами — всё как в лесу, поскольку основа инсталляции — площадка, усыпанная кусочками сосновой коры.

Вообще, Токе Люккеберг и его художники много внимания уделяют, так сказать, подкладке: посетители выставки вынуждены прогуливаться то по песку, то по искусственной травке, а то по соли, имитирующей снег. Последнее — часть инсталляции Расмуса Мюрупа «Плейстоценовая сцена». Художник выстроил в зале PERMM целый пейзаж эпохи плейстоцена (ледникового периода). Деревья, «снег»… И только животные присутствуют не во плоти, а, словно призраки, проступают белыми силуэтами из развешенных среди деревьев зеркал. Все эти олени, бизоны и шерстистые носороги были истреблены первобытным человеком, и, глядя в зеркала, нынешние представители homo sapiens видят себя в роли убийц этих животных. При этом инсталляция вовсе не страшная, не отталкивающая, а очень красивая.

Между тем не меньшего внимания заслуживают произведения видеоарта, в которых сложные философские идеи интерпретируются с помощью изобретательного и увлекательного визуального ряда.

Выставка «Extemporary: искусство вне времени» — развлечение небыстрое, стоит спланировать визит в музей часа на три, а то и больше. Это не только манифест философского искусства, но и демонстрация изобразительных возможностей современных жанров — инсталляций и видео, которые со всей наглядностью доказывают, что могут быть не менее эстетичными, чем жанры классические.