Дмитрий Енцов журналист «В случае возникновения ЧС нет мелочей» Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев — о том, как и где научиться правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций Поделиться Поделиться Твитнуть

— Алексей Германович, в ближайшее время откроется Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Пермского края. Расскажите, для чего он нужен и как возникла идея его открытия.

— Расскажу небольшую предысторию, поскольку эта организация тесно связана с другими, возникшими ранее. В 2005 году открылось профессиональное аварийно-спасательное формирование «Экологическая перспектива», которое по сей день занимается ликвидацией аварий на опасных производствах. В 2008 году в Прикамье было открыто региональное отделение Российского союза спасателей. С 2016 года в регионе ведёт свою деятельность молодёжное крыло Россоюзспаса — Всероссийский студенческий корпус спасателей. Все эти организации созданы для того, чтобы содействовать обеспечению безопасности на территории региона, растить и воспитывать будущие поколения спасателей. Поэтому Ресурсный центр стал логическим продолжением цепочки этих организаций, обеспечивающих безопасность предприятий и населения края. По сути, они работают в двух направлениях — непосредственная помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций и общественно-просветительская деятельность. Курировать центр будет региональное отделение Российского союза спасателей. Преподавать будут исключительно профессиональные аттестованные спасатели. Запланировано, что обу­чение в Ресурсном центре в ближайшие пять лет должны пройти не менее 5 тыс. человек.

Наша цель — популяризировать профессию спасателя, готовить личный состав из ребят, планирующих в будущем стать пожарными или спасателями. Мы помогаем им освоить профессию и получить необходимые для этого навыки. В итоге в будущем им будет намного легче втягиваться в профессиональную жизнь. В частности, мы даём рекомендации при поступ­лении в вузы МЧС, подтверждая, что у ребят есть большой опыт в добровольчестве. Отмечу, что в последние годы вузы МЧС становятся всё популярнее и конкурс там год от года растёт. Поэтому наши рекомендации — очень хорошее подспорье при поступлении в них.

— Ресурсный центр тоже будет ориентироваться на подготовку молодёжи?

— Да, но не только. В этой организации могут состоять люди любого возраста, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, подходящие по состоянию здоровья.

— Все перечисленные вами организации участвуют в ликвидации ЧС?

— Конечно, непосредственно ликвидацией занимаются силы МЧС и спасатели, потому что это их непосредственная работа, они имеют необходимую квалификацию. Но мы можем оказывать дополнительную помощь — взаимодействовать с населением, организовав, например, лагерь помощи, подключившись к работе служб в случае наводнений или больших пожаров, техногенных катастроф.

Ни для кого не секрет, что наши ребята непосредственно участвовали в помощи населению во время наводнения в Краснодарском крае в 2012 году и на Дальнем Востоке в 2017 году, а также во время больших лесных пожаров в Сибири в прошлом году.

— Где находится Ресурсный центр?

— Он расположен на территории настоящего бомбоубежища под площадью Дружбы напротив издательства «Звезда». Уникальность в том, что в случае военной ситуации все помещения в течение 24 часов должны быть переоборудованы обратно в бомбоубежище. Пока официального открытия центра не было, сейчас мы заканчиваем ремонт аудиторий и классов для тренировок. Предположительно, оно состоится в ближайшее время. Работать по основному направлению деятельности центра мы начали с декабря 2019 года.

— Обучение в Ресурсном центре будет бесплатным?

— Абсолютно. Планируем, что занятия будут проходить по вечерам примерно четыре раза в неделю по два часа. Сегодня почти готовы две аудитории для слушателей, плюс смонтирован тренажёр — скалодром. Мы заказали дополнительное оборудование.

Записаться на обучение сможет любой человек. Если курс уже стартовал, то, исходя из занятости каждого конкретного человека, мы определим, в какую группу ему логичнее будет влиться, и сделаем адресное предложение.

— А где прошедшие обучение смогут применить свои знания?

— В первую очередь они будут обеспечивать безопасность на крупных всероссийских форумах, например «Территория смыслов», «Таврида», «Арктика». Их задача — это обеспечение безопасности на этих массовых мероприятиях и защита собравшихся от возможных природных и техногенных ситуаций. Как многие помнят, в 2017 году в Сочи прошёл XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. На нём работали девять представителей прикамского Союза спасателей.

А вообще, участие в форумах — это не главное, не самоцель. Главное — возможность получить знания. Ведь в случае возникновения ЧС нет мелочей, даже правильный звонок в правильное место и правильное объяснение того, что случилось, может спасти сотни жизней.

— Расскажите подробнее о просвещении среди школьников.

— Скорее взаимодействие происходит по линии реализации социально-культурных проектов. В частности, со школьниками проводятся уроки безопасности как в школах, так и в детских лагерях и на летних школьных площадках. В среднем ежегодно в таких мероприятиях принимает участие порядка 5 тыс. детей. Их учат тому, как спасти свою жизнь и помочь спасти жизни других при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

Приведу один показательный пример. В 2018 году ребёнок — инвалид по зрению спас примерно 30 человек. Он заметил возгорание в бараке, разбудил соседей и фактически вывел жильцов. И таких историй реального применения знаний у нас много.