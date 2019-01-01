Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вспомнить музыку В Камерном театре «Новая драма» состоялась российская премьера пьесы модного драматурга Поделиться Поделиться Твитнуть

Даже на фоне нашумевших показов замечательной «Зулейхи» Башкирского драматического театра, справедливо отмеченной «Золотой маской», не остался в тени показ суперкамерного, предельно минималистического спектакля «Море» в «Новой драме». Как всегда, маленький зал был заполнен до предела, но нашлось и место для тех немногих оптимистов, которые не смогли приобрести билет и пришли просто на удачу.

Спектакль «Море»

Молодой режиссёр Арсений Бехтерев, ученик худрука театра Марины Оленёвой, сам сделал перевод на русский язык пьесы норвежского драматурга Юна Фоссе «Море». Известно, что театр испытывает трудности с нахождением новых текстов для пополнения репертуара. Среди российских авторов «Новая драма» успешно работает с произведениями Михаила Угарова, Константина Стешика и братьев Пресняковых, а из западного материала освоила Мартина Макдонаха. Юн Фоссе, чьи драмы являются чрезвычайно востребованными во всём мире, — достойное пополнение в этом ряду, тем более что «Море» поставлено на русском языке впервые.

Это драма, которую хочется назвать скорее вечной, чем актуальной. Круг литературных ассоциаций, которые она вызывает, — от Данте через Мелвилла и Беккета до Алессандро Барикко. Фоссе не стесняется использовать самые общие, самые распространённые символы и архетипы, справедливо полагая, что от повторения они вовсе не тускнеют. Море, в котором, как заявлено в самом начале спектакля, находятся герои — что это? Это море житейских неурядиц, неузнавания и недопонимания близких людей, или зыбкая, текучая стихия перехода человека из одного «агрегатного состояния» в другое — из телесного в духовное?

Спектакль «Море»

Ответа, разумеется, нет и не может быть — драматург осознанно применяет самые общие, многозначные и трудноконкретизируемые символы. Зритель обречён погрязнуть в недосказанности и неопределённости, рождающих то свербящее желание во всём разобраться и всё разложить по смысловым полочкам, то сладкое согласие раствориться в этой стихии и поддаться её вязкой, текучей среде — совсем как в море, где приходится то бороться с волнами, то отдыхать, лёжа на спине, и доверяться солёной воде, которая держит тебя.

Нечто подобное происходит не только со зрителями, но и с героями спектакля. Шестеро людей то пытаются вспомнить, сохранить, запечатлеть нечто важное для себя, то смиряются с неизбежностью — забыть, отпустить, исчезнуть. Гитарист (Алексей Корсуков) утверждает, что играет самую прекрасную гитарную музыку, но музыки не слышно. Капитан (Дмитрий Курочкин) стремится сохранить управление кораблём, на котором как будто собрались все герои, но корабль ли это? И возможно ли «этим» управлять? Родители (Наталья Айманова и Лев Островский) не узнают детей (Кристина Заборских и Тимофей Кураев), которые тщетно пытаются воззвать к ним…

Спектакль «Море»

Всё это очень грустно. Неизбежность расставания, всеобщее растворение в бездушном абсолюте — всё то, что вызывает у любого нормального человека протест, здесь предстаёт перед зрителем во всей своей неумолимой, бесстрастной и безразличной чистоте и холодности.

Постановщик и его команда (художник — Наталья Хусаинова, звук — Александр Дешкевич, свет — Ярослава Бехтерева) сделали всё, чтобы эту бесстрастность и холодность подчеркнуть. Сценическое пространство погружено в мертвенную полутьму, герои одеты подчёркнуто нейтрально. Сквозь эту холодную среду с растворённым в ней туманным светом то и дело прорываются яркие вспышки — так же, как у героев, смирившихся и покорных неизбежности, то и дело возникают вспышки протеста против неё.

Чем всё это кончается? А чем оно может кончиться? Выхода не будет. Зрителю придётся смириться с тем, что он никогда не узнает, что ждёт нас там — за морем.

Спектакль «Новой драмы» — это не просто достойное пополнение пермского театрального «меню для гурманов», но ещё и важный манифест, утверждение театра, который не развлекает и не гонится за посещаемостью. Без него театральная жизнь Перми лишилась бы важнейшей составляющей.