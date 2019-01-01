Евгений Сапиро доктор экономических наук, профессор «У Махонина и Решетникова много общего кроме возраста» Евгений Сапиро о назначении нового губернатора Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Услышав о назначении и. о. губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, я сразу вспомнил название одного из лучших фильмов о войне: «В бой идут одни старики». В отличие от него в «горячую точку» (политическую, экономическую) под названием Пермский край федеральный центр второй раз подряд бросает не «стариков», а «молодых» — новому назначенцу чуть более 37 лет. Почти столько же в момент назначения было его предшественнику Максиму Решетникову.

У Махонина и Решетникова много общего кроме возраста. Оба коренные — пермские (Махонин даже более «коренной», он чердынский — из самой «глубинки») . Тоже был назначен на высокий и ответственный пост в Москве — начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. По уровню конфликтности его пост даже сложнее: например, среди тех, за кем он присматривает в качестве «государева ока», такие тяжеловесы, как Сечин (Роснефть) и Миллер (Газпром). У него тоже отличное, по-профилю образование — юрист (кстати, тоже выпускник Пермского госуниверситета). Оба прошли ступеньки карьерной лестницы, начиная с самой первой. Оба по характеру бойцы. И тот и другой побывал в членах правления Пермского землячества.

Есть между ними и разница. На большинстве своих должностей Максим Решетников был объектом контроля соответствующих ведомств, Дмитрий Махонин, кроме краткого периода работы юристом в бизнесе, контролер. В этом есть и плюсы, и минусы (лучшие контролеры и детективы — бывшие нарушители, знающие соответствующую кухню изнутри).

У Махонина два преимущества. Он прошел школу выборов — в 2016 году был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по пермскому региональному списку партии «Яблоко», но в парламент не прошел. Но это тот самый случай, когда проигрыш тоже является капиталом. И как политик он более публичен. По крайней мере, от трех пермских журналистов я слышал о нем комплимент: «он — нашенский».

Махонина и Решетникова объединяет и тяжкое наследство: оба получили громадье красивых (в том числе, очень нужных Пермскому краю) планов и намерений, которые далеки от завершения. Причем, некоторые из них в штыки приняты частью пермяков (прежде всего, закрытие пермского участка Горнозаводской ветки).

Но все это лишь изюминка на торте. А сам торт (обеспечение должного уровня социального и экономического развития Прикамья) очень сложной выпечки, требующий огромных ресурсов, добыть которые можно, но очень не просто.

Что я и желаю новому исполняющему обязанности губернатора.