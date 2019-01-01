Пермский период
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Три года назад, 6 февраля 2017 года, Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края. И пока Кремль не может определиться с тем, кому доверить регион после повышения Решетникова, предлагаем вспомнить, чем министр экономического развития занимался в Перми.
Максим Решетников стал первым губернатором, который участвовал в прямых выборах. Сразу в первом туре он получил свыше 82% голосов
Во время предвыборной кампании Максима Решетникова поддерживали многие федеральные министры: они часто ездили в Пермь. Апогеем стал визит президента Владимира Путина (нечасто он поддерживает губернаторов своим присутствием накануне выборов). Тогда стартовал громкий проект по закрытию движения по Горнозаводской ветке на набережной, завершившийся уже после назначения Решетникова в правительство
Максим Решетников активно готовил город к 300-летию. В программе «Пермь-300» — 90 мероприятий. Общая их стоимость 207,9 млрд руб. Среди них, например, строительство микрорайона «Пермь-сити», реновация промзон (завода им. Дзержинского и Мотовилихинских заводов), строительство ТПУ «Мотовилиха», студенческого кампуса в Камской долине, инфекционной больницы в Закамске, аквапарка, зоопарка, концертно-спортивного комплекса, комплекса водных видов спорта, новой сцены театра оперы и балета и художественной галереи и т. д. После ухода Виталия Мутко из правительства, Максим Решетников возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию
Одним из приоритетов Решетникова стало сотрудничество с «Газпромом». Ему удалось снизить задолженность, что позволило увеличить вложения монополии в инфраструктуру региона почти в два раза. Кроме того, он активно лоббировал участие пермских компания в торгах газовиков
С подачи Максима Решетникова в Перми и Пермском крае стартовала транспортная реформа. Решено, что деньги от пассажиров за проезд будут поступать не перевозчикам, а в бюджет, контракты будут заключаться из расчёта стоимости 1 км. Куплено 80 новых автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс», трехсекционный трамвай «Лев» и односекционные «Львята». Оплата переводится в безналичный формат. Анонсировано, что к 2021 году не останется кондукторов. В результате замены автобуса №3 (вместо «ПАЗ» вышел «Волгобас») вскрылось, что путепровод на Перми-I находится в аварийном состоянии, и на днях власти должны начать его ремонт
Максим Решетников выступил инициатором того самого соглашения с застройщиками о строительстве социалки. Теперь если девелоперы хотят строить выше и плотнее, чем в ПЗЗ, они должны либо за свой счёт построить школу и детский сад, либо профинансировать эти работы (перечислив соответствующую сумму в бюджет)
Одним из первых проектов губернатора стала «Новая поликлиника». В учреждениях здравоохранения провели ремонт, активно начали строить новые больницы и ФАПы. Главной целью стало повышение доступности первичного звена и узких специалистов
Возможно, уже тогда бывший министр экономического развития (второй слева, держится за голову) что-то подозревал
Максим Решетников был сторонником упразднения поселенческого уровня. Он объяснял свою позицию необходимость реализации нацпроектов: в поселениях сложно найти хороших специалистов. А в результате из-за ошибки одного села наказывают весь регион. За три года процессы преобразования прошли в 33 территориях. Сегодня осталось только четыре района: Пермский, Куединский, Большесосновский, Кунгурский. На оптимизации управленческого аппарата сэкономили 600 млн руб., а на каждый сэкономленный рубль территориям давали рубль из краевого бюджета
Максим Решетников активное внимание уделял работе с соцсетями. Он вёл страницу в Инстаграм (после назначения в министерство она оказалась заброшенной), требовал, чтобы на негатив в комментариях профильные ведомства отвечали в течение четырёх часов, обязал глав территорий и руководителей министерств завести собственные аккаунты, несколько раз в год устраивал прямые линии с жителями. И даже традиционную предновогоднюю встречу с главными редакторами вписал в инстаграм. Жители в комментариях, кстати, очень просили убрать журналистов
Максиму Решетникову повезло: именно ему довелось открывать долгожданный пермский аэропорт. Впрочем, до конца работы так и не завершили. Телетрапов и рулёжных дорожек по-прежнему нет
Пермский край времён Максима Решетникова позиционировал себя как цифровой регион: льготы для техно- и индустриальных парков, поддержка ИТ-стартапов, интернет в сельские школы и ФАПы, электронный дневник и медкарта, единая облачная бухгалтерия, развитие портала обратной связи «Управляем вместе» и т.д.
В Перми стартовал Пермский марафон. Краевые власти принимали в нём активное участие. А тренер Решетникова Владимир Епанов стал министром спорта
При Решетникова пищевая промышленность начала показывать устойчивый рост. Аграгии пользовались мерами поддержки
С подачи Максима Решетникова был реконструировал квартал 68. Проект реализовали при поддержке Сбербанка, и именно поэтому там появился фонтан (это было их условие). Планируется, что благоустройство пойдёт дальше, и вся территория эспланады основательно преобразится к 2023 году