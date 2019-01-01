Пермский период

С подачи Максима Решетникова в Перми и Пермском крае стартовала транспортная реформа. Решено, что деньги от пассажиров за проезд будут поступать не перевозчикам, а в бюджет, контракты будут заключаться из расчёта стоимости 1 км. Куплено 80 новых автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс», трехсекционный трамвай «Лев» и односекционные «Львята». Оплата переводится в безналичный формат. Анонсировано, что к 2021 году не останется кондукторов. В результате замены автобуса №3 (вместо «ПАЗ» вышел «Волгобас») вскрылось, что путепровод на Перми-I находится в аварийном состоянии, и на днях власти должны начать его ремонт