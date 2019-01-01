Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В поисках берега В галерее «Марис-Арт» открылась персональная выставка Михаила Павлюкевича Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Павлюкевич — из числа тех немногих пермских художников, которые умудряются быть модными и при этом вовсе не следуют моде. Они вне трендов, методов и направлений. Они сами по себе. Насколько плодотворна такая позиция, говорит хотя бы тот факт, что на сегодняшний день Павлюкевич вместе со своей спутницей в жизни и в творчестве Ольгой Субботиной — единственные пермские художники, удостоенные персональной выставки в Музее современного искусства PERMM.

Выставка, открывшаяся в галерее «Марис-Арт», называется «Другая логика», потому что Павлюкевичу, который выступил не только как автор работ, но и как куратор и даже сам написал аннотацию к проекту, хотелось подчеркнуть инаковость собственного художественного взгляда на мир. Между тем логика построения экспозиции здесь вполне простая: выставка ретроспективная и выстроена так, чтобы можно было проследить, как художник искал свой почерк, свой стиль, свою тему.

Это всегда безумно увлекательно. Каждый творец начинает с подражаний, проходит стадию экспериментов и, наконец, становится самим собой; и на каждом из этих этапов создаёт вещи, достойные внимания. Михаил Павлюкевич отобрал для своей экспозиции абсолютно штучные работы, по-настоящему показательные для разных этапов его творческой истории и в то же время выстраивающиеся в единую тематическую линию.

Эта тематика, важная для художника на протяжении последней четверти века, может быть названа поиском берега или путём к берегу. Тема дороги, странствия, так же как и тема края, обрыва, становится у Павлюкевича большой жизненной метафорой. Это может быть реальный чердынский пейзаж, или пейзаж воображаемый, или вовсе условная линия горизонта, но, так или иначе, берег — центр этой вселенной, он манит художника своей прочностью, определённостью, уверенностью — противоположностью зыбкости и тревожности жизненного пути.

Здесь особенно показательна трилогия «Край», где странный персонаж, свесив ножки с края обрыва, держит на одной картине — цветок, на другой — радугу, а на третьей — храм. Этот символ столь многозначен и содержит в себе не только рациональные, но и интуитивно угадываемые смыслы, что его описанию можно было бы уделить отдельный научный труд. Картины Павлюкевича, кроме всего прочего, интересны тем, что они несут в себе не только эстетику, но и большие сюжеты, большое содержание. Каждая из них — это мировоззрение в сжатом, концентрированном виде.

Ещё одна работа из этой серии — «Путь», где герои, среди которых угадывается некто с нимбом, плывут в ладье, а над ними — тёмная Вселенная, звёзды в которой выстраиваются в некое подобие карты сложного, запутанного маршрута. Тут же начинают вертеться в голове поэтические аналогии от Пушкина до Ильи Кормильцева.

Здесь, конечно, художник подходит к религиозной тематике, но подходит не вплотную, а на почтительное расстояние. У Павлюкевича много намёков на христианские сюжеты, но нигде нет буквального пересказа, нет цитирования. Даже своего Георгия Победоносца он называет просто «Георгием» и объясняет, что это ни в коем случае не икона, хотя использование иконной эстетики — налицо.

Особо стоит сказать о длительном, многолетнем взаимодействии художника с пермской деревянной скульптурой. Павлюкевич тщательно изучал этот материал, поскольку был одним из авторов экспозиции деревянной скульптуры в Пермской галерее и многократно на протяжении последних лет эту тему интерпретировал. В нынешней экспозиции есть новая, 2020 года, серия текстильных работ, созданная в соавторстве с Ольгой Субботиной и посвящённая коленопреклонённым деревянным ангелам. Глядя на их простодушные лица (лики?) и видя рядом столь же простодушные лица героев «Края» и других картин, понимаешь, что эти герои — тоже ангелы.

Поэтому выставка могла бы называться и «В поисках ангела».