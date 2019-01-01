Вера Гиренко «В будущем у каждого человека будет собственная валюта» Швейцарский экономист рассказал, что делать миру в ближайшие 10 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках Десятой международной конференции «Perm Winter School: Money and people» в Перми прошла публичная лекция Ричарда Олсена «Теория струн как вдохновение: что делать миру в ближайшие 10 лет». Швейцарский экономист, философ и предприниматель рассказал, как такая спорная теория последних десятилетий, как «Теория всего», может стать моделью экономики будущего.

Ричард Олсен



«Физика — наука, которая постоянно предлагает миру инновации, ставит под сомнение ключевые научные положения и предлагает теории, открывающие перед нами новые возможности. Теория струн является примером смелой попытки найти исчерпывающие ответы», — пояснил выбор темы для предстоящей лекции доктор Олсен.

Его доклад строился на системе аналогий. Кроме теории струн и её главного тезиса о том, что струны, из которых состоят мельчайшие частицы материи, присутствуют во всём, что нас окружает, Ричард Олсен использовал аналогию между реалиями социальной жизни и человеческим телом.

«Политические и экономические системы — это нервная сеть глобальной экономики. Для нас информация к размышлению состоит в том, что современные политика и экономика были созданы более 250 лет назад. Из-за того, что они перестали соответствовать запросам современности, у нас накопилось множество нерешённых проблем. Например, проблема беженцев. Другой пример — бесполезность протестов и демонстраций по какому-либо поводу: всё равно всё остаётся по-старому», — заметил Ричард Олсен.

По его словам, раз современное общество построено на технологиях и зависит от них, то этот ресурс должен быть использован, чтобы это общество перестроить. «Нам следует посмотреть на вещи по-новому. Для этого нужно учитывать несколько неоспоримых фактов», — уточнил лектор.

Первый факт, по мнению Олсена, состоит в том, что всё в мире находится в постоянном движении. «Разные системы человеческой деятельности действуют одна на другую. Например, твиты Трампа влияют на стоимость тех или иных акций. В конце концов, каждое действие любого человека имеет те или иные последствия. В итоге все системы непрерывно взаимодействуют и постоянно меняются», — уточнил швейцарец.

Следующий тезис лектора состоял в том, что у каждого из нас — своё ощущение времени. «Это значит, что каждый из нас представляет собой отдельную систему, а мир в целом состоит из бесконечного количества миров, которые находятся в постоянном движении. При этом весь мир подобен человеческому телу: даже самые малые частицы являются частью большого организма, единого целого», — подчеркнул Ричард Олсен.

Продолжая аналогию с организмом, лектор заметил, что в мировой экономике существует две ключевые вещи: демократия и свободный рынок, которые тесно взаимосвязаны, потому что демократия обеспечивает связь между предприятиями и потребителями. «Наука может помочь спроектировать новые социальные механизмы. То есть мы можем применять инженерные подходы к конструированию современного общества», — выразил уверенность доктор Олсен.

Будучи основателем одной из первых в мире форексных онлайн-бирж OANDA и одной из первых криптобирж Lykke, он предположил, что блокчейн позволяет сделать живую и легальную систему, которая, в свою очередь, изменит формы социального взаимодействия.

«Для начала нам нужно учесть, что финансовые рынки не работают без доступа к информации. Поэтому нам нужна платформа с возможностью оперативного доступа к ней — своеобразная «Википедия» для данных. Она также будет включать в себя ресурсы, которые будут объяснять эти данные. Эта система может стать основой нового глобального рынка, где всё будет пронизано токенами (единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире — ред.). Ими будут пронизаны города, группы людей и индивиды», — пояснил Ричард Олсен.

По его словам, возможный путь развития мировой экономики — это движение к тому, что каждый человек сможет иметь свою собственную валюту, которая благодаря сопутствующим системам (в том числе, благодаря единой платформе данных) будет легко конвертироваться. «Если Теодор Курентзис поставил хорошую оперу, то у него будет хорошая, устойчивая валюта», — привёл пример швейцарец. По его словам, такая экономика сможет сама себя адаптировать с учётом потребностей человека и человечества. Атомарность такой экономики и связь с макроэкономикой роднит её с теорией струн.