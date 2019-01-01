Попали под проезд Депутаты повысили стоимость проезда в общественном транспорте на 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

Таких цен больше не будет



Сложный подсчёт

На заседании 28 января депутаты Пермской городской думы во втором, окончательном чтении проголосовали за введение так называемого тарифного меню. За сложным словосочетанием скрывается повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 20 до 26 руб. При этом на внедрение решения было отведено всего три дня — оно вступило в силу уже 1 февраля.

В качестве бонуса возвращаются проездные (теперь они называются транспортными картами). Предлагается шесть видов проездных — в зависимости от срока действия. От него же зависит размер скидки. Самый дешёвый — проездной на сутки. Он обойдётся в 130 руб. Проездной на месяц рассчитан на 60 поездок и стоит 1404 руб. (получается, что одна поездка обойдётся в 23,4 руб.). Вводится и другой месячный проездной — на неограниченное число поездок. Он стоит 2232 руб. Есть также безлимитный проездной на три месяца (6302 руб.). Самый дорогой — 18 907 руб. — проездной на год. Наконец, появляется возможность просто купить карточку (а все проездные стоят 50 руб.) и самостоятельно пополнять её безналичным способом. В этом случае стоимость любой поездки будет фиксированной — 24 руб.

Подвох в том, что пассажир «почувствует» скидку только при регулярных поездках (приблизительно не менее пяти в сутки). Если ездить пару раз в день (и то не каждый день), никаких преимуществ от приобретения транспортной карты не будет.

Тарифное меню предполагает ещё одно относительное нововведение — возможность оплачивать проезд банковской картой. Тогда поездка обойдётся в 24 руб. Но с 1 февраля банковские карты принимают (по крайней мере, должны это делать) кондукторы 70% маршрутов.

Дело в том, что в действующих контрактах с перевозчиками нет пункта, который обязывает их принимать банковские карты. Горадминистрация обещает, что к 15 июля проблема будет решена.

Споры о тарифе

Изначально мэрия планировала повысить стоимость проезда до 28 руб. Тариф администрация анонсировала летом 2019 года, ссылаясь на экономическую обоснованность. В качестве аргумента они приводили довод о том, что стоимость проезда не менялась с января 2016 года. За это время повысился уровень инфляции, выросли цены на горючее, подорожали автобусы, содержать штат водителей и кондукторов перевозчикам становится всё дороже.

Однако на встречах с депутатами внятного ответа на вопрос «Почему именно 28?» озвучено не было. Ближе к октябрю в качестве консенсуса появилась цифра 26 руб.

Кроме того, не было точной даты повышения стоимости проезда. Изначально мэрия предлагала сделать это с 1 января 2020 года. В сентябре повышение перенесли на 1 декабря 2019 года, а к октябрьскому пленарному заседанию Пермской городской думы — уже на 1 февраля 2020 года. На том и остановились.

При этом почти на всех комитетах, встречах и обсуждениях депутаты просили мэрию представить отчёт о пассажиропотоке. Именно он — главный критерий объективного показателя. На октябрьской «пленарке» депутат Владимир Молоковских отметил, что в течение всего года мэрия озвучивала совершенно разные показатели пассажиропотока — от 242 млн до 283 млн человек в год.

По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, тариф складывается из нормативной стоимости работы, поделённой на пассажиропоток (точные цифры до сих пор не озвучены). При этом, по его словам, тариф рассчитывается исходя не из фактического объёма работы перевозчика, а из минимального значения, основанного на 50%-ной загрузке транспортного средства. «Условно, если надо перевезти 100 человек, мы закладываем, что для этого нужно сделать два рейса», — пояснил Анатолий Путин.

Он заявил, что корректнее было бы увеличить стоимость до 28 руб. При 26 руб. отрасль всё равно будет убыточной: субсидирование из городского бюджета только на 2020 год составит 848 млн руб., а затем может превысить 1 млрд руб.

По мнению профессора кафедры организации и безопасности движения Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Михаила Якимова, повышение обоснованно. В Перми, по сравнению с другими городами-миллионниками, в среднем качественный автобусный парк (по словам Анатолия Путина, в Перми средний возраст автобусов — 12 лет, в других миллионниках — 15 лет). Его качество определяет стоимость поездки. «Сопоставимый с пермским тариф был только в Воронеже — 23 руб., в Екатеринбурге — 26 руб., в Самаре — 32 руб., в Казани — 30 руб., в Нижнем Новгороде — 28 руб. Это при более качественном, в среднем, парке автобусов. Пока нагрузка транспортной отрасли лежит на бюджете Перми. Но рано или поздно бремя недополученного дохода должно быть переложено с бюджета или перевозчиков на самих пассажиров», — считает эксперт.

Без резких движений

Другой вопрос: стоило ли сразу так резко повышать стоимость проезда (фактически на 30%)? По мнению директора департамента экспертизы тарифов ООО «Инвест-аудит» Татьяны Шуклиной, логичнее было бы повышать тариф постепенно. Кроме того, у пассажиров было мало времени на ознакомление с транспортными картами, способами их пополнения и точками продаж (пока их 37, это отделения Почтобанка и «Центральные кассы»). «Также необходимо учитывать негативное отношение многих граждан к закрытию троллейбусных маршрутов в прошлом году, низкой скорости обновления транспортного парка. Конечно, если бы стоимость не выросла резко на 30%, её повышение воспринималось бы спокойнее», — говорит Шуклина.

С ней согласен Михаил Якимов. В тех сферах, где население оплачивает услуги наличными средствами, все повышения воспринимаются очень остро. Нужно было сначала перевести услугу в безналичный формат, после чего разработать методику постепенного увеличения тарифа. Якимов привёл в пример коммунальные услуги: их стоимость растёт, но этот процесс проходит не так болезненно.

В администрации другое мнение. «Считаю, что какой-то неожиданности не произошло: мы обсуждали грядущее повышение целый год, думаю, практически каждый житель слышал об этом. Кроме того, активно освещалось появление транспортных карт, которые предполагают скидки», — поясняет начальник департамента транспорта.

Вопросы качества

Практически все эксперты, чиновники и депутаты не отрицали, что всегда поддерживать тариф на уровне 20 руб. бюджет города не смог бы, повышение было неизбежно. Но жители должны получить в результате качественный автобусный парк.

Однако при обсуждении новых пятилетних контрактов в прошлом году мэрия постоянно шла на уступки перевозчикам в части обновления автопарка. Если летом 2019 года администрация анонсировала, что к 2024 году (последний год действия «длинных» контрактов) все автобусы будут соответствовать экологическому классу «Евро-5», то теперь это требование относится к 60% парка. То же самое касается низкого пола: летом звучало, что все 100% автобусов должны быть низкопольными, сейчас речь идёт уже о полунизком уровне пола.

Анатолий Путин признал, что во многом эти уступки связаны с собственным опытом покупки автобусов. Год назад мэрия купила у компании «Волгабас» 85 единиц, но предприятие не успело поставить их к указанной дате. Поэтому на этапе заключения контракта 30% автопарка возчика может быть не абсолютно, а относительно новым (2018—2019 годов выпуска). «Мы посмотрели все заводы в России и Белоруссии и увидели, что сейчас очень ограничен объём производственных мощностей, потому что вся Россия закупает автобусы. В результате мы оценили реальные возможности наших перевозчиков по обновлению техники», — поясняет начальник департамента транспорта.

По словам чиновника, в любом случае «отсекаются» самые старые автобусы — те, что старше 12 лет (это примерно треть от общего числа автобусов в городе). «С 1 января 2021 года абсолютно все автобусы должны быть не старше 10 лет. Это ещё 30%, — добавляет Путин. — В контрактах будет условие, что вместо 10-летнего автобуса перевозчик не сможет купить девятилетний. Если техника выбывает, он заменяет её только новой».

Успеть раздать долги

Перевозчики к повышению тарифа относятся равнодушно. В новых реалиях, когда все вырученные средства будут перечисляться в городской бюджет, размер тарифа значения не имеет. «Мы в этой ситуации являемся уже третьей стороной», — говорит перевозчик Александр Стерлягов. По его мнению, повышать тариф нужно было раньше.

Директор НП «Автолидер» Александр Богданов солидарен с коллегой: в новой транспортной модели тариф ничего не значит. Кстати, контракты с его предприятием действуют до июля, поэтому вырученные средства исходя из нового тарифа 26 руб. до этой даты он будет получать напрямую. «Но что можно успеть за оставшиеся четыре месяца? Возможно, кто-то из коллег сможет разве что закрыть долги, не более», — отмечает предприниматель.

Несмотря на уступки властей в части ряда требований к подвижному составу, они всё равно считают, что по некоторым позициям нужно искать компромисс. Прежде всего это касается стоимости 1 км работы (это один из основных показателей для определения суммы контракта для любого маршрута). Горадминистрация считает, что стоимость 1 км работы равна 113 руб. В декабре Пермская торгово-промышленная палата представила свои расчёты — 146 руб. Но и эта цифра перевозчикам кажется заниженной. «Мы представляли свои расчёты, и в среднем автокилометр стоит 160 руб.», — говорит Александр Богданов. По его мнению, эта заниженная цена приведёт к тому, что часть его коллег откажутся от участия в предстоящих конкурсах.

Тем не менее департамент транспорта не намерен идти на уступки. Как пояснил Анатолий Путин, в случае форс-мажора длительность контракта или наполнение лота могут быть изменены. Но он уверен, что этого не потребуется.