Анастасия Вяткина Раскатали рынок Рынок продаж автомобилей не показывает желаемую динамику, что вносит свои коррективы в доходность компаний-автодилеров. Как итог — новые дилерские контракты и поглощения ослабевших игроков рынка Поделиться Поделиться Твитнуть

Старики уходят

Ушедший год унёс с карты пермского автобизнеса холдинг «Уралавтоимпорт». С 2016 по 2018 год крупный дилерский холдинг закрывал и продавал свои автосалоны, это стало следствием экономических и управленческих проблем компании в 2014—2015 годах. Имущественный комплекс на шоссе Космонавтов и дилерские контракты постепенно были проданы холдингу «Сатурн-Р» (владелец — Александр Репин). Последними работающими автосалонами компании оставались Škoda и Mitsubishi в одном комплексе на ул. Героев Хасана. В начале 2019 года дилерский контракт со Škoda был остановлен, так в Перми осталось лишь два дилера чешской марки — ГК «Экскурс» и «Брайт-парк». Дилерский автоцентр Mitsubishi перешёл к компании «Форвард-Авто» (ранее представляла в Перми только LADA), деятельность по продаже и обслуживанию японской марки продолжилась, при этом территория автоцентра позволила «Форвард-Авто» в разы увеличить склад и продажи автомобилей с пробегом.

Монобренд расширяет портфель

Неожиданным и любопытным для участников рынка стало открытие автосалона Citroёn компанией «Телта-МБ». Этот автодилер много лет являлся представителем только Mercedes-Benz, однако в 2019 году компания положила в свой дилерский портфель ещё два контракта — с французским Citroёn, став единственным дилером марки в регионе, и с китайским производителем коммерческой техники Foton. Решение о расширении дилерского портфеля было продиктовано рыночными реалиями, ведь продавцу монобренда в последние годы приходится сложно. Похожие процессы наблюдаются и в других городах с развитым автомобильным рынком. В ряде СМИ в течение года сообщалось, что компания «Телта-МБ» работает над получением дилерских контрактов ещё по ряду брендов, однако владельцы компании отказались комментировать эту информацию.

Китайская перспектива

Динамичное развитие в прошедшем году показала компания «Демидыч», специализирующаяся исключительно на китайских автомобилях. В декабре 2018 года компания получила дилерство перспективной китайской марки Haval, новой и изначально ориентированной на европейские рынки. Это помогло привлечь новую аудиторию и ещё больше усилило позиции вполне стабильной компании. В конце 2019 года «Демидыч» провёл рокировку автосалонов: закрыл автосалон на ул. КИМ, распределив продажи и сервис автомобилей в свой основной комплекс в Камской долине, выкупил помещение автосалона на ул. Уральской (сумма сделки не разглашается, помещение было выставлено на торги за 45 млн руб.) и открыл там ещё один шоурум Haval.

Цивилизованная сделка

Осенью 2019 года прозвучало громкое заявление компании Verra (ранее «Верра-Моторс») о смене собственника. Годом ранее долю компании в 49% приобрёл Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края и вице-президент «Опоры России». Тогда сообщалось, что новый партнёр станет гарантом в реструктуризации банковских кредитов по обязательствам компании. Теперь же совладелец компаний Verra Алексей Новокшонов полностью продал свою долю и вышел из бизнеса. Все 100% компании принадлежат Роману Водянову. Сам Алексей Новокшонов отметил, что передача долей «впервые происходит в такой цивилизованной атмосфере, как получилось у нас», и восхитился вдохновляющими планами нового собственника. В свою очередь, Роман Водянов отметил, что холдинг демонстрирует отличные операционные показатели, имеет сильную управленческую команду и большие перспективы развития в том числе за пределами Пермского края. Дилерский портфель компании Verra в 2019 году остался неизменен, однако были запущены абсолютно новые для всего рынка направления выгодной аренды автомобилей (для сотрудников и партнёров), автомобильного детейлинга, клиентских путешествий и другие, а также проведён ребрендинг направления автомобилей с пробегом.

Infiniti возвращается

В Перми вновь появился официальный дилер премиальной японской марки. Им стала компания из Екатеринбурга «Лаки Моторс», которая несколько лет представляет в Пермском крае Nissan и Datsun. Шоурум и сервис Infiniti открылись в автоцентре компании в Камской долине, облегчив жизнь владельцев этих автомобилей, ведь для дилерского обслуживания им приходилось ездить в соседние города. Это уже третий заход Infiniti в Пермский край. Ранее продажами этих автомобилей занимались «Уралавтоимпорт» и «Восток-Моторс», однако направления неизбежно закрывались из-за невысоких продаж. Сейчас «Лаки Моторс» делает ставку на присутствие на одной территории всех брендов Nissan Motors — бюджетного Datsun, демократичного Nissan и премиального Infiniti. Такой подход позволяет эффективно работать с клиентской базой владельцев авто, предлагая клиентам постепенное повышение статуса автомобиля. Кроме того, компании удалось привлечь на сервисное обслуживание владельцев автомобилей Infiniti не только из Перми и Пермского края, но и из соседних регионов.

Долой мошенников

Прошедший 2019 год в Перми стал годом борьбы с так называемыми серыми дилерами. Примечательно, что при бурном развитии таких фирм в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках именно в Пермь подобный бизнес годами не заходил. Рискнули это сделать две компании, открыв точки продаж в зданиях автоцентров на ул. Рязанской и шоссе Космонавтов. Некие «Лайк Моторс» и «Империя Авто» не являлись официальными дилерами, реализовывали новые автомобили, полученные не от производителя, завлекали покупателей низкими ценами и выгодными условиями кредитования, а затем вынуждали брать невыгодный кредит. Первой обвалилась «Империя Авто» — с заявлениями в полицию обратились более 40 человек, мошенников задержали в ходе полицейской спецоперации прямо в автосалоне. Спустя несколько месяцев краевая полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и в отношении менеджеров автосалона «Лайк Моторс». Причастность к преступлению установлена у 14 сотрудников автосалона. Обе компании свернули свою деятельность и освободили помещения автоцент­ров, автомобили у них были изъяты. Следствие по уголовным делам продолжается.

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Основным трендом в автобизнесе Перми в 2020 году станет продолжение эволюции. Смена собственников, перераспределение контрактов с автопроизводителями, обновление дилерских портфелей — эти процессы идут в российском автобизнесе повсеместно. Если обратиться к зарубежному опыту, в США и Европе эти процессы прошли 7—10 лет назад и «освежили» рынок. Объяснение простое: каждая компания имеет свои жизненные циклы, и на исходе одного цикла дело должны подхватывать новые собственники и управленцы, привнося в бизнес новые энергию, видение, стратегии и инструменты.