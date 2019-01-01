Евгения Пастухова выпускающий редактор «Перенарезке округов всегда уделяют излишнее внимание» Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин — о предстоящих выборах губернатора и перенарезке округов к 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

— Игорь Сергеевич, главным событием этого года неожиданно для многих станут досрочные выборы губернатора. Понятно, что они выпадают на 13 сентября. Когда вы официально назначите дату?

— Говоря о главных событиях года, я бы всё-таки отметил, что помимо выборов губернатора края состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Что касается официальных дат, то выборы губернатора будут объявлены в период между 4 и 14 июня.

— Кстати, вы уже понимаете, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию?

— Окончательного понимания у нас нет. До появления вступившего в силу закона РФ о поправках (где и будут определены основные принципы голосования) мы можем говорить лишь о его контурах. Прежде всего, поскольку поправки не касаются основополагающих первой, второй и восьмой глав, проведение референдума не требуется. В законодательстве для таких случаев чётко регламентирован порядок: решение Госдумы, одобрение Совета Федерации, поддержка не менее 2/3 законодательных органов субъектов РФ. После этого законопроект направляется на подпись президенту. Общероссийское голосование — это предложенная гарантом Конституции обязательная, как мы видим из текста законопроекта, форма обратной связи с гражданами, возможность каждому выразить своё мнение об изменениях в основной закон государства, быть вовлечённым в принятие важнейших решений страны.

Но уже сегодня понятны основные принципы его проведения. Первый и основополагающий — чистота процесса, законность и свобода волеизъявления. Второй важный момент — максимально широкое информирование граждан о сути поправок и возможностях участия во всероссийском голосовании. Третий момент — удобство, доступность и безопасность голосования для избирателей.

— Почему вы так долго тянули с объявлением кампании по второму округу заксобрания?

— В прошлом году стали вакантными три места в региональном парламенте. По закону мы должны провести выборы в течение года, но, если позволяют сроки, мы обязаны назначить выборы на единый день голосования. Соответственно, по округам №13 и 17 выборы состоятся 13 сентября 2020 года.

Что касается довыборов в Законодательное собрание по второму округу, то возможности назначить выборы на единый день голосования у нас не было. Варианты были разные, вплоть до 30 августа 2020 года. Тянуть с назначением кампании мы не стали, поскольку понимаем, что избирателям во втором округе нужен свой представитель в заксобрании. Ну и понятно, что «уходить» в летний период было бы некоррект-

но. А поскольку любая кампания предполагает бюджетные затраты (в 2019 году они не были предусмотрены), как только мы вошли в новый бюджетный год, у нас появилась возможность объявить кампанию.

— В прошлом году вы провели порядка 30 кампаний. Формально нарушений почти не было. Но знаю точно, что в ряде муниципалитетов голоса кандидатами покупались направо и налево. По вашим ощущениям, характер нарушений на выборах год от года как-то меняется?

— Я предложил бы быть корректнее с формулировками, нужны конкретные факты. Что касается подкупов или скупки голосов, это технология старая, затратная и легко выявляемая. Важно лишь как можно раньше выявить такие факты, а дальнейшая последовательность действий избиркомов и правоохранительных органов давно отработана. И с этой точки зрения подкупы сегодня — технология малоэффективная. Где-то, может, и сработает, а где-то избиратель подарок возьмёт, а проголосует за другого. Поэтому я бы не сказал, что количество фактов, связанных с подкупами, увеличилось.

Но если мы говорим об изменении характера нарушений на выборах, нас больше беспокоит интернет: социальные сети, мессенджеры, незарегистрированные интернет-СМИ и т. д. Эти средства коммуникации, естественно, крайне эффективны как средства агитации: широкая аудитория, скорость передачи информации, уровень доверия к соцсетям (особенно со стороны молодёжи) и отсутствие серьёзных финансовых затрат. И здесь есть проблемы, связанные с не до конца урегулированной схемой взаимодействия по оперативному пресечению нарушений в соцсетях. Понятно, что в конечном счёте мы выйдем в суд и докажем незаконность агитации. Но здесь важно действовать быстро и слаженно вместе со всеми соответствующими органами власти.

Несмотря на то что, к сожалению, в прошлом году по ряду подобных ситуаций «сбоило», у нас есть наработанный положительный опыт — в Чайковском, Краснокамске, Осе, Чусовом. Там достаточно быстро комиссии, прокуратура, суд принимали соответствующие решения, и незаконный контент блокировался. Но система взаимодействия, несомненно, требует упрощения: решение о блокировке должно приниматься в упрощённом порядке, в очень сжатые сроки, и незаконный материал должен быть удалён. Такую инициативу мы сейчас с коллегами и прорабатываем.

— К слову, о фактах. По итогам прошлых выборов было возбуждено уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Пермский район, округ спикера земского собрания Николая Коцофана, ближайшего соратника главы района Александра Кузнецова. Вброс при досрочном голосовании с подделанными подписями. Следствие, конечно, разберётся, но вряд ли возможно, что вброс проводился без участия членов УИК. Какие-то кадровые решения будете принимать?

— Да, это было досрочное голосование в конкретном населённом пункте, которое проходило до единого дня голосования. Поскольку это отдалённая территория, туда выехала комиссия. Когда мы увидели, что досрочно проголосовали примерно 90% жителей (от списочного состава), у нас возникли вопросы. Ибо это аномальные цифры. Дальше мы попросили территориальный избирком разобраться с этой ситуацией, а потом уже ею стали заниматься и правоохранительные органы.

Окончательное решение о судьбе председателя УИК, естественно, будет принимать суд. Однако мы очень рассчитываем на то, что следствие выяснит не только обстоятельства произошедшего, но и то, кто её надоумил на эти действия. Тем более что в этих действиях не было смысла: кандидат победил в этом округе с большим отрывом от конкурентов.

Разумеется, вся участковая комиссия сразу после выявленного факта была переформирована. Для Пермского края это из ряда вон выходящая ситуация. У нас таких случаев, по крайней мере на моей памяти, не было. Но эта история станет хорошей прививкой от подобного рода действий для остальных УИК.

— Сейчас регулярно обсуждается тема изменения пропорций одномандатников и списочников в региональных парламентах, а также полная отмена пропорциональной системы на выборах в гордуму Перми. Это будет?

— С моей точки зрения, на местном уровне, который достаточно приближен к избирателю, важно наличие конкретного депутата, которого избиратели знают, который должен ответственно защищать их интересы, который погружён в специфику конкретного района или микрорайона. В Законодательном собрании края, там, где определяется стратегия развития региона, принимаются законы, важна и роль лидеров политических партий, которые транслируют поддержанную избирателями позицию партии по тем или иным принципиальным вопросам. Поэтому, на мой взгляд, на этом уровне помимо одномандатников должны присутствовать лидеры списка партий.

В любом случае принимать решение о том, менять или нет вид избирательной системы, будут депутаты Пермской городской думы. Уверен, что если такие изменения будут обсуждаться, то в процесс обсуждения будут включены и эксперты, и общественность, и будет принято взвешенное решение.

— А возможна перенарезка округов на выборах в гордуму?

— Только в том случае, если изменится вид избирательной системы или количество депутатов. Но перенарезке округов всегда уделяют какое-то излишнее внимание и придают политический окрас, анализируя, какому депутату выгоднее те или иные границы. Здесь очевиден перекос: округ для депутата, а не депутат для избирателя.

Нам важно, чтобы избирателю было удобно добираться до места голосования. Поэтому мы сейчас занялись границами избирательных участков, которые входят в состав округов. С 2016 года в силу внутренней миграции на каких-то участках произошло превышение предельной численности избирателей (не более 3 тыс. человек на один участок). Кроме того, эти границы не всегда логично сформированы: участок может пересекать автострада, лог, иное препятствие, а избирателю в результате трудно прийти проголосовать. В пределах одного микрорайона может быть несколько участков, хотя логично сделать один полноценный. Есть проблема удалённости помещений для голосования, особенно в районах малоэтажной застройки с низкой плотностью населения. И мы сейчас обсуждаем с главой Перми возможность создания временных помещений для голосования из мобильных конструкций.

Где-то появятся новые места для голосования. Сейчас мы, к примеру, активно решаем с администрацией города проблему с помещениями для голосования в новых микрорайонах Ива и Грибоедовский. Такая же задача стоит в микрорайоне Любимов в Березниках.

— Какие новые технологии избирательного процесса будут применяться на выборах 13 сентября?

— Говоря о новых технологиях, надо понимать, для чего они внедряются. Это прежде всего удобство избирателей, которое в итоге выразится в росте их активности на выборах. При этом должна быть обеспечена безопасность и не должно последовать существенного увеличения расходов бюджета. В идеале они должны сократиться. Ну и, конечно, это не должно породить новые незаконные технологии. Поэтому в части новшеств важны поступательные и выверенные действия, которые не должны подорвать доверие избирателя к итогам голосования.

Что касается новаций. Во-первых, появятся пять цифровых участков. Основой для них стала технология «Мобильный избиратель». Это возможность для комиссий обмениваться информацией об избирателях, которые изъявили желание голосовать там, где им удобно: по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Соответственно, они исключаются из списков избирателей по прописке, чтобы избежать двойного учёта и голосования. ЦИК начал внедрять эту технологию ещё в 2017 году. И поскольку у нас проходили губернаторские выборы, мы стали одним из первых регионов, где она была применена. Одна треть от общего числа избирателей, воспользовавшихся технологией, была из Пермского края.

Цифровые участки — это развитие «Мобильного избирателя». Независимо от вашего местонахождения, в любом регионе страны вы можете проголосовать на федеральных или региональных выборах, участвовать в которых вы имеете право. Для этого необходимо через портал госуслуг, сеть МФЦ, избирательные комиссии подать соответствующее заявление и в день голосования прийти на такой участок.

Сам процесс голосования — традиционный. В нашем случае любой избиратель Пермского края, в какой бы точке страны он ни находился, сможет проголосовать на выборах губернатора. После этого данные об итогах голосования на цифровом участке передаются в комиссию, организующую выборы, и учитываются при определении результатов.

В текущем году таких участков по стране будет не так много — около 1000. В Пермском крае пока планируется пять, но в следующем году, во время выборов депутатов Государственной думы, их число кратно возрастёт.

Понятно, что те участки, которые будут организованы в Пермском крае, ориентированы на жителей других субъектов, где проходят региональные выборы. Поэтому три будут организованы в Перми, по одному — в Березниках (там расположены крупные промышленные предприятия) и в Чайковском (точка транзита жителей соседних Башкирии и Удмуртии).

— А перспективы дистанционного голосования?

— Это несколько иная технология. Она даёт возможность проголосовать без посещения избирательного участка через гаджеты. Экспериментальной площадкой стали три округа на выборах в Мосгордуму, и нас приглашали наблюдать за процессом проведения такого голосования. Несмотря на отсутствие серьёзных сбоев в работе и жалоб на итоги голосования, общий вывод таков: технология требует доработки по ряду деталей. Очевидно, что времени на её внедрение необходимо больше, требуется дальнейшая апробация в качестве эксперимента на подобного рода выборах, поскольку краеугольный камень здесь — это доверие. Мы же не бросаем привычный бюллетень в урну, наблюдатели не присутствуют при процедуре подсчёта голосов. Хотя, если разбираться в деталях этого процесса, очень многие вещи учтены. И необходимость идентификации избирателя через официальный портал с подтверждённого аккаунта, и обеспечение анонимности голоса, и невозможность проголосовать дважды (через гаджет и на участке), и наглядный процесс хода голосования и подсчёта голосов. В общем, в дистанционном голосовании есть несомненные плюсы, особенно для маломобильных категорий населения и активной молодёжи. Но для реализации такой инициативы требуется принятие специального федерального закона.