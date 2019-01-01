Любовь против роботов Декан социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми Динара Гагарина — о том, как победить роботов и чему учиться сегодня, чтобы быть конкурентоспособным завтра Поделиться Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина



Представить себе будущее не так просто: при такой скорости развития технологий предсказать что-либо не может никто. Например, нам очень долго казалось, что роботы (программы и устройства) заберут рутинную работу. Но сейчас мы видим, что роботы забирают не только тяжёлую, рутинную и опасную работу, но и интеллектуальную. Через 30 лет робот сможет написать книгу, которая станет бестселлером. Роботы-хирурги очень активно используются уже сейчас, и через некоторое время вся хирургия может быть отдана им на откуп.

Очень долго казалось, что технические задачи будут переданы роботам, но творческие останутся за людьми. Сегодня эксперименты показывают, что люди не могут отличить стихи, написанные программой, от стихов, написанных человеком.

Так мы приходим к выводу, что у большинства современных профессий будущего нет: человека заменят роботы.

Однако последние новости могут дать нам надежду, что всё не так плохо. В Сан-Франциско начали закрывать рестораны с роботами, и ещё один пример из США: закрывается сервис доставки пиццы, использовавший роботов. Дело в том, что нам хочется человеческого общения, нам хочется любви, нам хочется, чтобы официантка или официант, который обслуживает нас в ресторане, улыбнулся, подстроился под наше настроение. А с этим у роботов пока не очень хорошо.

Это значит, что нам нужны такие разработчики роботов, которые хорошо понимают, чего хочет человек. То есть, чтобы победить роботов в борьбе за работу, нужно стать специалистом в Human-Robot Interaction, в области взаимодействия человека и робота. Здесь нужны специалисты универсальных компетенций, и самым ценным сотрудником сегодня и в будущем станет тот, кто сочетает технические знания с гуманитарными навыками.

Что делать, когда существующие профессии умирают или значительно трансформируются? В чём, например, роль вуза — научить учиться или научить профессии? До недавнего времени в вузе учили профессии, но сейчас мы не можем себе этого позволить просто потому, что к тому времени, когда сегодняшние абитуриенты выйдут на рынок труда, эти профессии исчезнут или очень сильно трансформируются. Поэтому очень популярна концепция о том, что вуз должен учить учиться. На мой взгляд, её можно принять для школы, но никак не для вуза.

В бакалавриате в большинстве случаев нужно стремиться к тому, чтобы получить широкую или (в зависимости от сферы, в которую вы пойдёте) фундаментальную подготовку, получить soft skills.

Несмотря на то что технологии перевода развиваются очень быстро, важно учить языки: мир глобальный, и, скорее всего, вам придётся работать в мультикультурной среде. Необходимо умение взаимодействовать с людьми из других культур, потому что границы стираются, мир становится глобальным. Вы можете жить в Перми и быть программистом в китайской компании, и тогда межкультурная коммуникация становится не менее важной, чем собственно навык программирования.

Очень важная вещь, которую даёт бакалавриат, — социальный капитал. Он формирует вашу профессиональную и личную сеть контактов. Большинство студентов, окончив университет, не будут делать ровно то, чему их учили в университете, но большинство из них будут общаться и работать вместе с теми людьми, с теми контактами, которые приобрели в университете. Сегодняшние абитуриенты выбирают не профессию, они выбирают круг людей, с которыми через 20 лет будут делать большие дела, — вот под каким углом зрения нужно смотреть на вуз.

Бакалавриат должен воспитать открытость и гибкость. Студенты должны научиться работать в условиях неопределённости. Мир слишком быстро меняется, и их образование тоже должно быть таким: оно должно меняться и поспевать за этим меняющимся миром, а также погружать студентов в такие ситуации, в которых они будут воспитывать в себе умение адаптироваться, умение гибко подходить к проблемам и задачам.

Совсем другое дело магистратура. Здесь проходит всего два года, за это время профессии не успеют исчезнуть, и уже можно планировать своё будущее.

В магистратуре возможны любые траектории, в том числе не обязательно по той же специальности, что бакалавриат. Интереснее будет сменить сферу на какую-то смежную или даже на совсем противоположную. После филологии пойти на программиста, после физики — на психолога, а после математики — на историка. Можно окончить несколько магистратур. Это увеличивает количество возможных комбинаций в будущей карьере.