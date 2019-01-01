Татьяна Власенко журналист Победить планшет Руководитель детского сада «Конструктор успеха» Надежда Голиней — о том, как отвоевать детей у гаджетов Поделиться Поделиться Твитнуть

— Надежда Васильевна, в чём суть вашей методики?

— Фундаментом нашей работы стала технология «Мастерских полезного действия». Мы пришли к выводу: детский сад должен (это ключевое слово) создать условия, чтобы ребёнок до школы мог максимально попробовать себя во всех возможных направлениях практической деятельности. И сделать это, не проигрывая виртуальную игру в планшете, а своими руками, по-настоящему, путём проб и ошибок, которые можно проанализировать и, поняв, где ошибка, исправить.

Этот принцип заложен в концепцию развития нашего дошкольного учреждения. В нашем детском саду большое разнообразие мастерских: швейная, гончарная, художественная, исследовательская, робототехники и конструирования, домоводства и кулинарии. Желающие могут петь, учиться излагать свои мысли в центре ораторского искусства, конструировать из разных конструкторов, создавать изделия из разных материалов — песка, глины, дерева, ткани, кожи, теста и т. д.

Наличие в команде спектра узких специалистов позволяет выстраивать индивидуальную траекторию ребёнка. У нас есть педагог-психолог, два логопеда, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, педагог-тьютор.

— Занятия в мастерских предназначены для всех воспитанников?

— Занятия в мастерских обязательны, они проводятся по расписанию, бесплатно. Но при этом создана и хорошая база дополнительных услуг, которые оказываются уже на коммерческой основе. К примеру, занятия художественной гимнастикой, айкидо, баскетболом. Преподаватели школы искусств, которая располагается поблизости, ведут занятия по своему профилю. Есть школа английского языка, шахматный клуб. Для углублённых занятий работает студия гончарного дела. Мы приглашаем для такого преподавания профессионалов осознанно: нам важно, чтобы у педагогов, как говорится, горели глаза. Тогда у детей всё получится.

— Чтобы полноценно пользоваться такими широкими возможностями, дети должны быть здоровы…

— Действительно, ребёнку нельзя давать серьёзную интеллектуальную нагрузку, если со здоровьем не очень хорошо. Медицинский блок в нашем детсаду оснащён современным медицинским оборудованием, есть врач, медицинская сестра. В группах поддерживается особый микроклимат: кроме антибактериальных ламп есть обеззараживатели и ионизаторы воздуха, увлажнители воздуха. Открыта сенсорная комната, не только для детей, но и для сотрудников, поскольку справедливо утверждение: здоровый педагог — здоровые дети. В ближайшее время планируем открыть спелеокамеру, кабинет физиопроцедур.

— Как формируется коллектив, ведь получается, что у вас каждый специалист практически «штучный»?

— На недавно прошедшем тренинге (а мы их проводим регулярно) нам сообщили, что наш коллектив интуитивно работает по тем стандартам, которые сегодня рекомендованы специалистами-консультантами для так называемых «бирюзовых» компаний, корпоративная культура которых основывается на единых ценностях. Если общечеловеческие и профессиональные ценности руководителя разделяет коллектив, всё начинает действовать без сбоев. Тренинг показал, что мы всё время шли в правильном направлении.

Персонал я подбирала под задачи создания технологии мастерских. Прошло почти три года. Текучки нет, по пальцам можно пересчитать людей, которые по каким-то причинам ушли. К нам приходят насовсем ещё и потому, что мы сразу раскрываем карты. Наш сотрудник должен быть влюблён в детей априори, влюблён в своё дело, иначе нельзя. Мы сразу объясняем, что у нас сотрудники не получают деньги, а зарабатывают их. А заработать есть возможность.

— «Начинка» детского сада суперсовременная — у вас есть даже 3D-принтер. Как вы находите на это средства?

— Когда детсад открывался, нам были выделены средства на оснащение. Мы с умом их потратили. Больше нам дополнительных средств никто не даёт. Мы стараемся всё, что у нас есть, сберечь и приумножить, очень чётко распределяя бюджет. Надо отдать должное: кое-какую прибыль мы имеем и от платных услуг, её точно так же направляем на развитие. Когда открывались, у нас было семь мастерских, сегодня их уже 13 и готово помещение под столярную мастерскую. 24 января, в Международный день образования, у нас состоялось открытие детской библиотеки.

— Как можно оценить результаты вашего воспитательного процесса?

— Успех уже становится заметен. К переходу в подготовительную группу малыши начинают прокладывать собственную тропиночку: кто-то стремится в творчество, кто-то — в технику, другие — в то, что делается руками. Родители радуются: дети, приходя домой, не уходят в гаджеты, а начинают заниматься вполне самостоятельно делами, которые им интересны. Это и есть тот результат, к которому мы стремимся. У ребёнка включается мыслительный процесс, и он начинает творить.

— Вы говорили о научной базе, которая помогает вам в работе. О чём речь?

— «Конструктор успеха» в статусе Центра инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ подготовил методическое пособие «Организация образовательной деятельности детей дошкольного возраста в Мастерских полезного действия». Нашей методикой может воспользоваться любое образовательное учреждение в России, чтобы создать такие же мастерские у себя.

Мы на этом не останавливаемся, продолжаем работать в статусе центра. К маю выйдет ещё одно методическое пособие, к октябрю — третье по счёту.

С одной стороны, мы стараемся идти в ногу со временем, имея компьютеры, применяя интерактивные технологии. С другой стороны, пытаемся не дать детям оторваться от земли, от тех конкретных вещей и явлений, которые нас окружают. Техника техникой, но образованность — наиважнейший элемент культуры любой нации.