Снюс детства Почему законопроект о снюсах не остановит их распространение Поделиться Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе краевое Законодательное собрание приняло в двух чтениях законопроект о включении никотиносодержащих смесей в перечень запрещённых для продажи несовершеннолетним веществ. Эксперты опасаются, что краевого закона недостаточно для решения проблемы: распространение продолжится, но уйдёт в интернет или будет вестись из-под полы.

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Виталия Костарева, за месяц они проверили более 3 тыс. объектов, реализующих табачную продукцию и аксессуары для курения. В результате никотиносодержащие смеси нашли в 31 торговой точке: из них 13 находятся в Перми, по четыре — в Березниках и Чайковском, по две — в Кудымкаре, Соликамске и Чернушке и по одной — в Кунгуре и Лысьве. За нарушение требований к маркировке продукции было арестовано 597 упаковок никотиносодержащей смеси, в каждой из которых в среднем от 20 до 24 порций. Костарев отметил, что все арестованные смеси рейдеры выявили до 5 января. «После 5 января сотрудники центра эпидемиологии тоже ходили и мониторили ситуацию, но если это сейчас и продаётся, то, скорее всего, уже из-под полы», — добавил он.

Рынок

Судя по информации на «шайбах» (так подростки называют круглые коробки для хранения снюсов), арестованных по результатам рейдов, смеси производят 23 изготовителя. Один из них находится в Швеции, остальные — в России (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Пенза, Кострома, Ставрополь, Тюмень, Самара, Екатеринбург и Новосибирская область). При проверке российских производителей выясняется, что в большинстве случаев это фантомы, отмечает Костарев. Например, 9 января поступила информация от Управления Роспотребнадзора по Курганской области о том, что в Полазне находится производство никотиносодержащей продукции. «Совместно с МВД мы выехали по указанному адресу — это была квартира. Но оказалось, что в ней с 2004 года проживает совершенно иной человек, а не указанный предприниматель, и никаких связей с ним нет. Поэтому можно сказать, что пока производство смесей на территории региона не выявлено. Однако информация об указанном предпринимателе направлена в правоохранительные органы», — сообщил депутатам Виталий Костарев.

Некоторые названия никотиносодержащих смесей и их фейковых производителей выглядят как насмешка. Например, «Белочка со вкусом малины», произведённая юрлицом с названием «Забота». Кроме того, в группе ВКонтакте, посвящённой продаже этой «Белочки», админы паблика просили подписчиков даже перечислить полезные свойства снюса. Но сейчас посты в этой группе не обновляются, в связи с чем можно сделать вывод, что производители ушли в подполье.

Член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин сообщил, что перед самым Новым годом они тоже проводили контрольные закупки в центре Перми. В одной точке старшекласснику продали смесь без предъявления паспорта, а в остальных — отказались.

Также «Молодёжка ОНФ» опросила порядка 100 школьников в торговых центрах (на вид 9—11-й классы). Около 80% опрошенных сказали, что знают, что такое снюсы и что их употребляют одноклассники. Кроме того, около 60% опрошенных знали, где эти «шайбы» можно купить. Оказалось, что продажа ведётся не только в точках розничной торговли, но и через специальные Telegram-каналы с передачей товара на Центральном рынке. Активисты «Молодёжки ОНФ» пытались попасть в такой Telegram-канал, чтобы купить смесь, но их туда не пустили. То есть продажа осуществляется только проверенным людям, отметил Дмитрий Варанкин.

Кроме проведения рейдов по торговым точкам краевой Роспотребнадзор выявил 56 сайтов, продающих смеси, и направил пять исков в суд для их блокировки. Однако, по словам Виталия Костарева, из-за сложности процедуры эти сайты заблокируют ещё не скоро, а значит, торговля в интернете продолжится.

Школьник школьнику

Выявлять факты продажи несовершеннолетним планируется с помощью проведения контрольных закупок. Однако из-за ограничений федерального законодательства составлением протоколов о нарушении будут заниматься муниципальные служащие, а не полиция. И. о. министра территориальной безопасности Игорь Гончаров уверен, что система выявления фактов продажи снюсов начнёт формироваться с февраля, как только закон вступит в силу. В это время планируется провести обучение административных муниципальных комиссий, сделать и разослать методику, где будет написано, как работать в конкретных ситуациях. Также край начнёт выделять средства на проведение контрольных закупок в точках розничной торговли.

При этом, по словам экспертов, сейчас никотиносодержащая продукция распространяется самими подростками в образовательных организациях. Главный нарколог Пермского края Лариса Юркова сообщила, что старшеклассники покупают «шайбы» со смесью и потом продают младшеклассникам поштучно. В результате в школе формируются отношения и поведение «наркоторговцев» и «потребителей».

В связи с этим Министерство территориальной безопасности Пермского края совместно с ГУ МВД и «Молодой Гвардией» выработали единый алгоритм выявления фактов продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей не только в торговых организациях, но и на территории учебных заведений и в иных местах.

Безнаказанность

Во время обсуждения законопроекта в зак-собрании и на площадке ОНФ депутаты и эксперты заявили, что поддерживают принятие законопроекта. Однако, по их словам, есть большие риски, что закон будет недостаточно эффективен из-за ограничений федерального законодательства. Например, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков напомнил, что ничто не помешает «добрым дядям и тётям покупать снюсы детям за три копейки маржи». Кроме того, к административной ответственности можно привлечь граждан, которые достигли возраста 16 лет. То есть, если смеси в школах будут продавать 14- и 15-летние дети, привлечь их к ответственности никто не сможет.

Если же привлекать родителей, то им максимум грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей в размере от 100 до 500 руб. «Подчёркиваю, рублей. И всё, это федеральный КоАП», — посетовал Павел Миков.

Повысить размер штрафа для физических лиц, как предлагала председатель комитета по экономической политике Татьяна Миролюбова, тоже оказалось невозможно. В настоящий момент федеральное законодательство запрещает регионам устанавливать размер штрафа для физических лиц выше 5 тыс. руб. за любые правонарушения. Так как выручка у граждан, которые продают смеси в школе или рядом со школой, явно больше 3—5 тыс. руб., даже со штрафами продавать смеси детям останется выгодным для них делом.

Однако, по словам источника «Нового компаньона», возможно, часть детей, считающих себя законопослушными, после внедрения запрета сами больше не захотят становиться или оставаться «потребителями». Поэтому выручка подростков-«наркоторговцев» всё-таки упадёт.

Лариса Юркова, главный нарколог Пермского края:

— В России уже есть примеры смертельных отравлений несовершеннолетних никотиносодержащими смесями. В Пермском крае тоже было минимум два случая отравлений, но, к счастью, они были несмертельными и не очень тяжёлыми. Детям была своевременно оказана помощь.

Никотин — это очень токсичное вещество, и последствия его потребления для растущего организма могут быть фатальными.

Употребление никотиносодержащих смесей приводит прежде всего к сужению сосудов и кислородному голоданию мозга и сердечной мышцы. Передозировка никотина может приводить к потере сознания, нарушениям восприятия, различным галлюцинациям, может провоцировать инсульт и инфаркт у молодых людей. Зависимый от снюсов ребёнок становится очень раздражительным и агрессивным. Ухудшается память и умственная работоспособность, появляются различные заболевания ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, никотин вызывает сильную зависимость. Доза никотина в никотиносодержащих смесях больше, чем в сигаретах, поэтому зависимость формируется быстрее. Избавиться от неё сложнее, чем от курения. Вылечить её могут только наркологи, а замена снюса сигаретами или пластырями не даст результата.