Полина Путяковажурналист
«Упрощёнка», патент и транспортный коллапс
Что происходит с бизнесом после отмены ЕНВД
С 1 января в Пермском крае отменён один из льготных режимов уплаты налога на прибыль — единый налог на вменённый доход. Противники этого решения высказывали весьма негативные предположения о том, как это повлияет на бизнес, предприниматели продумывали варианты действий, а власти говорили, что двукратное возмещение выпадающих доходов позволит поддержать бизнес на местном уровне. Рассказываем, что произошло на самом деле.
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По словам краевого уполномоченного по защите прав предпринимателей Анатолия Маховикова, 84% из числа бывших плательщиков ЕНВД выбрали упрощённую систему налогообложения либо патент (примерно поровну). Оставшиеся 16% на 1 декабря не выбрали никакой специальный режим налогообложения, а значит, остались на общей системе. Опрос представителей бизнес-сообщества показал, что распределение бывших плательщиков ЕНВД по другим налоговым системам зависит от их отраслевой принадлежности. Например, парикмахеры в основном выбрали патент, предприятия общепита в равной степени предпочли «упрощёнку» или патент.
Эти данные можно считать предварительными, уточняет бизнес-омбудсмен. Некоторые предприниматели выбирали патентную систему только на первый квартал, с тем чтобы в дальнейшем перейти на режим для самозанятых, если он будет введён в регионе. Как позже стало известно, Пермский край вошёл в зону действия налога на професс-иональный доход, и во втором квартале, возможно, будет происходить переход с пате-нтной системы на режим для самозанятых. Поэтому точные данные о перетоке плательщиков в другие налоговые режимы можно будет оценить только по итогам второго квартала. Однако уже сейчас можно точно сказать, что интерес к режиму для самозанятых достаточно высок. По данным Анатолия Маховикова, за первые 10 рабочих дней года в программе зарегистрировались около 1500 человек.
Часть предпринимателей намерены специально переформатировать свой бизнес таким образом, чтобы он подошёл под формат самозанятости, в частности уволить наёмных работников и в дальнейшем выплачивать им зарплату неофициально. Такой вариант развития событий реален для парикмахеров, массажистов, маленьких точек общепита и так далее. Однако в одной из наиболее массовых отраслей малого и среднего бизнеса — торговле — налог на профдоход применяться не может.
Без миграции
Один из вариантов спасения бизнеса, который называли предприниматели летом при обсуждении отмены ЕНВД, — его перерегистрация в территории, где этот налоговый режим ещё действует (соседние регионы либо Большесосновский и Гайнский районы, которые сохранили этот вид налогообложения). Однако, по информации налоговой службы, массовых перетоков бизнеса не наблюдается, говорит Анатолий Маховиков. Эти слова подтверждает и экс-редактор газеты «Светлый путь» (Большая Соснова) Дмитрий Зеленкин. По его словам, на момент, когда предприниматели должны были принять решение о выборе системы налогообложения на этот год (конец ноября 2019-го), такие факты не были известны.
Влияние отмены ЕНВД на демографию бизнеса станет более понятным к концу первого полугодия, говорит Анатолий Маховиков. Пока что данных о закрытии или переструктурировании бизнеса из-за изменения налогового режима нет. «Не нужно преувеличивать негативное влияние отмены ЕНВД. Значительная часть его плательщиков — это предприниматели в сфере торговли, а многие из них так или иначе потеряли бы право пользоваться ЕНВД из-за того, что торгуют маркированными товарами», — отмечает он.
По словам президента Пермской ассоциации кулинаров Ларисы Плакхиной, делать выводы о том, насколько массовыми будут случаи ликвидации бизнеса в отрасли общепита, действительно рано. «Декабрь для нас «высокий» месяц, но в целом покупательная способность населения очень упала, и причин для её роста я пока не вижу. В целом ситуация в отрасли тяжёлая. Сетевым организациям проще: где-то густо, где-то пусто, но в среднем терпимо. Небольшому бизнесу, состоящему из одной точки, выжить очень трудно, и именно по нему ударила отмена ЕНВД», — говорит она.
Минус кофейня, книжный и муниципальные автобусы
Несмотря на отсутствие массовых примеров закрытия бизнеса, такие факты всё-таки есть. В начале января директор авторского книжного магазина Uniqstore Александр Палкин объявил о его закрытии. По словам менеджера, отмена ЕНВД стала последней каплей, приведшей к такому решению. «В текущей конфигурации мы не вписываемся в патент по площади. Переход на УСН сам по себе увеличивает налоговую нагрузку плюс влечёт за собой рост затрат на ведение бухгалтерии. Всё это поднимает точку безубыточности, а на фоне спада продаж мы не можем себе это позволить», — написал он на своей страничке в Facebook. Правда, на прошлой неделе в этой же соцсети он заявил, что откроет магазин в другом месте. Про влияние ЕНВД на это решение Палкин уже не уточнил и на вопросы «Нового компаньона» не ответил.
Ещё один известный случай — закрытие кафе «Тюльпан». Владелец заведения выставил его на продажу за 4,5 млн руб. В качестве причин такого решения он назвал падение потребительского рынка и отмену ЕНВД.
Елена, владелица небольшой кофейни, перешла на «упрощёнку» и планирует закрыть свою точку через два месяца. «Я определила для себя это время, чтобы удостовериться в правильности такого режима на практике. Но расчёты показывают, что с увеличением суммы налога у меня, скорее всего, не будет денег на выплату зарплаты единственному наёмному работнику», — говорит она.
Есть и более сложные ситуации, когда трудности бизнеса оборачиваются проблемами для целых населённых пунктов. В частности, из-за отмены ЕНВД Гремячинск лишится своего единственного перевозчика. Прежний посчитал невыгодным продолжать свою работу в новых условиях и в конце года предупредил администрацию об этом. По расчётам перевозчика, при переходе на упрощённую систему налогообложения по ставке 6% его платежи увеличиваются с 14 тыс. до 60 тыс. руб. в квартал, кроме того, возникает необходимость нанимать бухгалтера.
Теперь транспортный коллапс в городе неизбежен, уверен депутат Гремячинской гордумы Евгений Сивцев. Власти сразу же объявили конкурс на заключение муниципального контракта, однако на него никто не заявился — 17 января был последний день подачи заявок. По условиям контракта перевозчик будет обслуживать маршруты до 22 февраля, то есть ещё месяц, а за это время провести ещё один конкурс и заключить договор с новым перевозчиком невозможно даже при благоприятном стечении обстоятельств. «Если на конкурс так никто и не заявится, властям придётся кого-то искать, уговаривать и предлагать субсидии. Однако и это может не решить проблемы. Раньше в муниципальном районе существовал ещё один маршрут в отдалённые посёлки — Шумихинский, Юбилейный, и туда, несмотря на предлагаемые субсидии, уже несколько лет не могут найти перевозчика, автобусы не ходят. Сейчас муниципалитет рискует остаться вообще без транспортного сообщения», — говорит Евгений Сивцев.
Депутат отмечает, что муниципалитет получил возмещение выпадающих доходов от ЕНВД в размере 7,2 млн руб., из них на погашение различных долгов почти сразу ушло около 5 млн руб. К концу декабря от этих денег осталось два с небольшим миллиона — эта сумма не сможет сколько-нибудь ощутимо поддержать предпринимателей, а именно так заявлялось целевое назначение двукратной компенсации из краевого бюджета.
В свою очередь Дмитрий Зеленкин отмечает, что в Большесосновском районе большинство предпринимателей пользуются режимом ЕНВД и надеются на его сохранение. «Другое дело, что осенью многие из них говорили о том, что планируют закрывать свой бизнес, независимо от ЕНВД. Большесосновский район — сельскохозяйственный, здесь нет больших производств, зарплаты небольшие. Поэтому покупательная способность очень низкая», — говорит он.