Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не прошло ещё время чудес Размышления по поводу афиши культурных событий наступившего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Мы тут в «Новом компаньоне» решили соригинальничать: все подводят итоги прошедшего года, а мы пишем прогноз на будущий... Но до чего ж это неблагодарное дело — попытаться спрогнозировать чьё-то творчество! Я же не могу стопроцентно утверждать, что Никита Широков или, например, Клаус Бургер напишут новые симфонии, Павел Селуков допишет роман (хотя он обещал, обещал!), а Михаил Павлюкевич с Ольгой Субботиной создадут новую выставку-инсталляцию. Я даже не могу гарантировать, что Алексей Романов предъявит, наконец, публике свой фильм про Теодора Курентзиса, хотя он давно нам этот фильм задолжал.

Культурная повестка не оставляет времени для сна



Творчество — дело труднопредсказуемое. Тем не менее…

Во-первых, думаю, что все вышеперечисленные люди, а также другие писатели, художники, композиторы и кинематографисты Пермского края нас в наступившем году порадуют. Чем — пока неизвестно, но порадуют, потому что творческий человек всегда полон неожиданностей и чреват сюрпризами.

Во-вторых, начав разбираться с планами и афишами, я почувствовала-таки этот детский азарт в предвкушении конфетки. Конфетки будут!

Итак, на что обратить внимание всем любителям театров, выставок и концертов?

Понятно, что главное событие в культуре Пермского края — Дягилевский фестиваль (18+). Это без вопросов. Поэтому с особенным нетерпением мы ждём объявления его программы, которое должно состояться в феврале. Известно, что в качестве открытия фестиваля намечена премьера оперы, поставленной под музыкальным руководством Тео­дора Курентзиса режиссёром из первой десятки мировых величин. Обещают ядерную бомбу. Попробуем прорваться и выжить.

Будут и ещё фестивали, которые, может быть, и не несут в себе ядерного заряда, но полны загадочных обещаний. Здесь, правда, мы вступаем в зону полутеней: всё пока лишь вероятно, не гарантированно.

Идёт проработка нового театрального фестиваля под художественным руководством Владимира Гурфинкеля. Идея фестиваля оригинальна: речь идёт о большом питчинге, по результатам которого молодые режиссёры и драматурги получат право осуществить фестивальную постановку. Поскольку показы будут проходить в небольшом зале на «Заводе Шпагина», каждый спектакль будет показан несколько раз, всего планируется около 200 показов. Ориентировочное время проведения фестиваля — сентябрь 2020 года.

Ещё одной новинкой должен стать фольклорный фестиваль в Хохловке, который Пермский краеведческий музей готовит своими силами. Возможно, фестиваль будет финальной точкой работы арт-резиденций в архитектурно-этнографическом музее. Кроме того, большой гостевой фестиваль в Хохловке готовит Центр по реализации проектов в сфере культуры. Возможно, это будет повтор фестиваля Seasons, но велика вероятность захода нового проекта.

В наступившем году стоит обратить внимание на два летних фестиваля, которые проходят за пределами краевого центра: это фестиваль камнерезов в селе Красный Ясыл Ординского района и фестиваль малой авиации «Взлётка» в Лысьве. Оба фестиваля не новые, но должны пройти в новом качестве, поскольку Ординский район победил в конкурсе на звание «Центр культуры Пермского края — 2020», а камнерезный фестиваль — центральное событие его программы; фестиваль же «Взлётка» вошёл в состав приоритетных проектов минкульта и впервые получил бюджетное финансирование. Мы помним, как это помогло в прошлом году ландшафтному театральному фестивалю «Тайны горы Крестовой» в Губахе, стало быть, и в Лысьве возможен прорыв.

Кстати, про гору Крестовую тоже не стоит забывать, да.

Чего ещё нового ждать в новом году?

Заработают новые концерт­но-театральные площадки.

Театр оперы и балета обещает сформировать отдельную концертную афишу для ДК им. Солдатова, и это не связано с Дягилевским фестивалем. Так, весной в самом большом в Перми акустическом зале состоится концертное исполнение оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» (6+), которое займёт два вечера: опера почти такая же большая, как роман Толстого, она идёт пять часов.

В ближайшие месяцы начнёт работу экспериментальная театральная сцена на «Заводе Шпагина». Ассоциация независимых театров Перми готова предложить большую афишу из постановок негосударственных театров. Правда, по мнению профессионалов, площадка на бывшем заводе, несмотря на прошедший на ней ремонт, ещё недостаточно оборудована, чтобы считаться театральной в полном смысле слова.

Выбирая главные театральные события в первом полугодии 2020 года, начать стоит с балета «Анюта» (6+) в Пермском театре оперы и балета, для которого народный артист СССР и России Владимир Васильев придумал новую хореографию. Премьера будет на открытии «Арабеска» 24 апреля, и — внимание! — Васильев сам выйдет на сцену в партии Петра Львовича, отца Анны.

Интересно будет посмотреть, сильно ли изменится знаменитая тарантелла, ставшая культовым номером в исполнении Анюты — Екатерины Максимовой.

Чрезвычайно любопытную программу премьер запланировал Театр-Театр. Уже в конце января здесь покажут вторую часть «Маленьких трагедий» (18+): «Каменного гостя» поставил Борис Мильграм, а «Пир во время чумы» — его ученик Марк Букин. Из любопытных подробностей: в «Каменном госте» выступит Михаил Чуднов, снова (в который уже раз?) мигрировавший из театра «У Моста» в Театр-Театр, и сразу — в роль Дон Гуана!

До конца сезона в Театре-Театре планируются ещё «Соло для часов с боем», «Сатурн», «Антигона», а после летних каникул обещаны «Загадочное ночное убийство собаки», «Пакетик» и «Анфиса».

Все эти премьеры ещё настолько не сделаны, что нет информации о возрастных ограничениях, театр ещё не определился в этом отношении.

Из всего перечисленного особенные ожидания вызывает опера для драматического театра «Антигона», написанная композитором Ольгой Шайдулиной. Режиссёр-

постановщик этого спектак­ля — Роман Феодори, выдумщик, визионер, безудержный фантазёр; художник-постановщик — его постоянный соавтор Даниил Ахметов, известный пермскому зрителю по «Карлику Носу».

Не удалось Роману Феодори в своё время поработать в Лысьве, зато теперь он появится в Перми. Премьера в апреле.

Наконец, мегаинтересный проект задумали в Театре кукол: белорусский режиссёр Олег Жюгжда, известный пермякам по замечательному «Крокодилу» в театре «Карабаска», поставит там «Медной горы хозяйку» (название рабочее и ещё может измениться; возраст зрителей ориентировочно 12+), причём в заглавной партии должна выступить балерина. Сейчас идут переговоры с актрисами пермских балетных трупп.

Главные события выставочного сезона будут связаны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Каж­дую подобную дату Пермская художественная галерея использует, чтобы показать пермякам картины из знаменитых музеев, бывших в годы войны в эвакуации в тогдашней Молотовской области. Вот и нынче 18 мая начнёт работу масштабный выставочный проект «Спасибо, Пермь!» (6+), объединяющий коллекции трёх музеев: Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина и Музея театрального искусства им. Бахрушина. Экспозиция будет состоять из трёх частей (каждому из музеев будет отведена отдельная выставочная зона), в неё войдут живопись и графика виднейших российских художников XIX—XX веков. Выставка будет работать до августа.

Незадолго до этого в галерее пройдёт выставка «Засушенному верить» (12+). Это легендарный передвижной проект, участвующий в национальной программе по увековечению памяти жертв политических репрессий. Неожиданные свидетели страшного прошлого — растения. Оказывается, гербарии из фондов Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева могут рассказать о жизни заключённых в лагерях ГУЛАГа и спецпереселенцев. Выставка пройдёт с 5 марта по 26 ап­реля.

Перечитав написанное, я убедилась, что «конфеток» на протяжении наступившего года будет предостаточно, поэтому абсолютно верна фраза, вынесенная в заголовок. Это, вообще-то, цитата из «Соляриса», самая последняя фраза этого великого романа. Правда, у Лема она звучит несколько иначе: «Не прошло ещё время жестоких чудес», но в нашем нынешнем контексте одно из слов мне показалось лишним.