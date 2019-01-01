Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Кому жить-быть богату?..» В Пермском доме народного творчества «Губерния» в десятый раз прошёл новогодний фестиваль «Сочельник» Поделиться Поделиться Твитнуть

Слово «Сочельник» однокоренное со словом «сочень» — лепёшка из пшеничного теста. Стряпня, блюда из муки — главное угощение на русские Рождество и Новый год: зима в разгаре, свежих овощей уже не осталось, зато мука хранится долго, из неё можно многое настряпать на праздники! Всякие там торты-пирожные в традиционной России не практиковались. Зато шаньги! Пироги! И, конечно, пельмени!..

Многие пермяки ещё помнят те времена, когда пельмени лепились всей семьёй или большой компанией, ровненькими рядами укладывались на деревянный лист и отправлялись на мороз — на балкон или на двор. Такая лепка пельменей — надолго, впрок — была сама по себе праздником. Лепили, песни пели, новостями обменивались — несколько часов это продолжалось.

Это приятное времяпрепровождение с непременной дегустацией свеженалепленных пельменей по окончании — обязательная часть традиционных русских святок, «святых вечеров» от Рождества до Крещения, самой праздной и самой сытной поры в году: никаких сельхозработ, сплошные песни, катание с горок да гадания; поста нет, всё можно — и есть, и пить, и веселиться! Об этом со сцены напомнил этнограф Александр Черных, выступая на традиционном зимнем фольклорном фестивале «Сочельник» в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Из всех фестивалей «Губернии» этот — самый любимый. В Пермском крае множество летних фестивалей, а куда пойти в зимние каникулы так, чтобы весело провести весь день, да ещё и часть ночи?

Программа «Сочельника» так построена, чтобы в крещенский уик-энд (нынче праздник прошёл 17 — 19 января) все, независимо от возраста, смогли весело тусоваться в «Губернии» с полудня до полуночи. Детская игровая зона, зона мастер-классов, зона народных подвижных игр, ярмарка ремёсел — очень сложно успеть всё, тем более что мастер-классы затягивают: не только детям, но и родителям хочется помастерить, порисовать, например, создать собственные образцы традиционной росписи «обвинская роза».

В большом зале идут один за другим концерты и представления: вертепный театр, фольклорные ансамбли... Главный концерт украсили звёзды фольклорной сцены России — проект «Этносфера» с участием Сергея Старостина и Таисии Краснопевцевой, а в ночь с субботы на воскресенье та же Таисия с говорящей фамилией выступила ещё и в составе Bio Trio.

В промежутках между концертами и мастер-классами можно было погадать. Специалист по святочным гаданиям Марина Суханова, участница знаменитого ансамбля «Триголос», несколько часов распевала подблюдные песни: «Кому жить-быть богату, ходить хорошо?» — и деликатно, но честно вынимала «жребии»: кому — на богатство, кому — на путешествие, кому — на свадьбу или прибавление в семействе. Последнее иногда не на шутку тревожило впечатлительных посетительниц гаданий.

С наступлением темноты началось фаер-шоу: в соревнованиях фаерщиков «Крещенские огни» приняли участие солисты и команды из Перми, Екатеринбурга и Березников. Постоянные посетители «Сочельника» отмечают, что фаер-шоу год от года становятся всё интереснее: появляется какая-то хореография, и музыка порой звучит очень достойная. Одна из команд, например, представила настоящие половецкие пляски под музыку Александра Бородина.

Но всё же главная «фишка» «Сочельника» — «Пельменные помочи». Усевшись вокруг больших столов, гости фестиваля с наслаждением лепят пельмени, распевая русские народные и советские эстрадные песни под гармошку. «Губерния» предоставляет для этого всё — от фартуков, перчаток и скалок до разноцветного теста, всевозможных начинок и соусов и, собственно, гармошки с гармонистом. После лепки команды с удовольствием поедают свои пельмени — чёрные с рыбой, жёлтые с капустой, розовые с редькой и обычные — белые с мясом.

Как выяснилось, заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина отлично лепит пельмени. Пока её товарки по команде ещё только скали сочни, она уже полную досочку пельменей налепила, и все ровненькие, как на выставку.

С погодой повезло: крещенские морозы нынче отменили, и неудивительно, что после веселья в «Губернии» многие отправились на проруби: если не окунуться, то хотя бы с берега посмотреть, как другие это делают.