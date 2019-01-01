Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

«Кому жить-быть богату?..»

В Пермском доме народного творчества «Губерния» в десятый раз прошёл новогодний фестиваль «Сочельник»

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Слово «Сочельник» однокоренное со словом «сочень» — лепёшка из пшеничного теста. Стряпня, блюда из муки — главное угощение на русские Рождество и Новый год: зима в разгаре, свежих овощей уже не осталось, зато мука хранится долго, из неё можно многое настряпать на праздники! Всякие там торты-пирожные в традиционной России не практиковались. Зато шаньги! Пироги! И, конечно, пельмени!..

  Алексей Гречищев

Многие пермяки ещё помнят те времена, когда пельмени лепились всей семьёй или большой компанией, ровненькими рядами укладывались на деревянный лист и отправлялись на мороз — на балкон или на двор. Такая лепка пельменей — надолго, впрок — была сама по себе праздником. Лепили, песни пели, новостями обменивались — несколько часов это продолжалось.

Это приятное времяпрепровождение с непременной дегустацией свеженалепленных пельменей по окончании — обязательная часть традиционных русских святок, «святых вечеров» от Рождества до Крещения, самой праздной и самой сытной поры в году: никаких сельхозработ, сплошные песни, катание с горок да гадания; поста нет, всё можно — и есть, и пить, и веселиться! Об этом со сцены напомнил этнограф Александр Черных, выступая на традиционном зимнем фольклорном фестивале «Сочельник» в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Из всех фестивалей «Губернии» этот — самый любимый. В Пермском крае множество летних фестивалей, а куда пойти в зимние каникулы так, чтобы весело провести весь день, да ещё и часть ночи?

Сочельник в Губернии

  Татьяна Суслова

Программа «Сочельника» так построена, чтобы в крещенский уик-энд (нынче праздник прошёл 17 — 19 января) все, независимо от возраста, смогли весело тусоваться в «Губернии» с полудня до полуночи. Детская игровая зона, зона мастер-классов, зона народных подвижных игр, ярмарка ремёсел — очень сложно успеть всё, тем более что мастер-классы затягивают: не только детям, но и родителям хочется помастерить, порисовать, например, создать собственные образцы традиционной росписи «обвинская роза».

В большом зале идут один за другим концерты и представления: вертепный театр, фольклорные ансамбли... Главный концерт украсили звёзды фольклорной сцены России — проект «Этносфера» с участием Сергея Старостина и Таисии Краснопевцевой, а в ночь с субботы на воскресенье та же Таисия с говорящей фамилией выступила ещё и в составе Bio Trio.

Сочельник в Губернии

  Татьяна Суслова

В промежутках между концертами и мастер-классами можно было погадать. Специалист по святочным гаданиям Марина Суханова, участница знаменитого ансамбля «Триголос», несколько часов распевала подблюдные песни: «Кому жить-быть богату, ходить хорошо?» — и деликатно, но честно вынимала «жребии»: кому — на богатство, кому — на путешествие, кому — на свадьбу или прибавление в семействе. Последнее иногда не на шутку тревожило впечатлительных посетительниц гаданий.

Сочельник в Губернии

  Татьяна Суслова

С наступлением темноты началось фаер-шоу: в соревнованиях фаерщиков «Крещенские огни» приняли участие солисты и команды из Перми, Екатеринбурга и Березников. Постоянные посетители «Сочельника» отмечают, что фаер-шоу год от года становятся всё интереснее: появляется какая-то хореография, и музыка порой звучит очень достойная. Одна из команд, например, представила настоящие половецкие пляски под музыку Александра Бородина.

Сочельник в Губернии

  Татьяна Суслова

Но всё же главная «фишка» «Сочельника» — «Пельменные помочи». Усевшись вокруг больших столов, гости фестиваля с наслаждением лепят пельмени, распевая русские народные и советские эстрадные песни под гармошку. «Губерния» предоставляет для этого всё — от фартуков, перчаток и скалок до разноцветного теста, всевозможных начинок и соусов и, собственно, гармошки с гармонистом. После лепки команды с удовольствием поедают свои пельмени — чёрные с рыбой, жёлтые с капустой, розовые с редькой и обычные — белые с мясом.

  Татьяна Суслова

Как выяснилось, заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина отлично лепит пельмени. Пока её товарки по команде ещё только скали сочни, она уже полную досочку пельменей налепила, и все ровненькие, как на выставку.

С погодой повезло: крещенские морозы нынче отменили, и неудивительно, что после веселья в «Губернии» многие отправились на проруби: если не окунуться, то хотя бы с берега посмотреть, как другие это делают.

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