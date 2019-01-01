Наталья Тимофеева журналист «Это наша общая ответственность» Губернатор призвал местных депутатов и глав муниципалитетов к выстраиванию конструктивного диалога Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке Законодательного собрания 20 января прошло расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края, члены краевого правительства, депутаты представительных органов и главы муниципалитетов. Встреча была посвящена эффективности муниципального самоуправления, необходимости преобразования территорий и разделения ответственности между разными уровнями власти.

В начале своего выступления Максим Решетников отметил, что за последние два-три года было очень много сделано в сфере местного самоуправления, активно реализуются программы, непосредственно направленные на жизнь людей. Но социологическое исследование показало, что люди не понимают, как объединительные процессы скажутся на их жизни.

Губернатор остановился на предварительных итогах реализации национальных проектов с точки зрения взаимодействия региональных и муниципальных властей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В этом году мы вместе с федеральными деньгами, которые получаем на реализацию национальных проектов, направляем в муниципалитеты 33 млрд руб. При этом надо понять, что растут не только возможности, но и ответственность. Проблемы в одном муниципалитете автоматически оборачиваются проблемами для всего региона: изменениями финансирования, применением штрафных санкций и формированием определённого отношения ко всему региону. В послании президента было недовольство в адрес губернаторов по созданию мест в детских садах. Но это наша совместная работа, и меня не устраивает, что мы друг друга недоинформируем. Что до последнего идут отчёты о том, что всё успеем, а в результате не успеваем.

Так как большая часть нацпроектов касается даже не полномочий районов, а поселений, объединительные процессы, которые прошли в крае, выглядят более чем своевременными, считает губернатор.

Максим Решетников:

— Иными словами, если бы мы с вами не прошли объединительные процессы , то я, честно говоря, даже не знаю, как мы реализовывали эти программы по расселению аварийного жилья. Потому что я помню, как мы в 2018 году начали разбираться с хвостами, которые были по прошлой программе строительства для расселения аварийного жилья. Я многим из вас задавал вопрос, почему такие дома были сделаны. А главы районов отвечали, что виноваты поселения. Теперь ситуация иная, и сейчас практически все полномочия сосредоточены у нас в районах.

На сегодняшний момент уже объединились 33 территории. Ежегодно они будут экономить на содержании муниципальных служащих 535 млн руб. Сейчас осталось семь районов, но из них уже три выступили с инициативой о преобразовании и создании муниципального округа.

Также губернатор остановился на проектах, реализуемых в муниципалитетах — «Облачная бухгалтерия», — и укрупнении образовательных учреждений. По его словам, эти проекты делают систему более гибкой, а значит, более удобной и приспособленной к потребностям людей. При этом Максим Решетников отметил, что понимает, как людям в учреждениях тяжело расстаться с любимым бухгалтером. Но, по его словам, иногда бывают и крайности — 15 бухгалтеров в одной из центральных районных больниц, — и с этим надо что-то делать.

В конце своего выступления губернатор снова обратил внимание на важность работы с людьми. «Это вы должны объяснять людям, почему в таком-то селе не убирается дорога, а не губернатор — через соцсети, «Управляем вместе». И когда губернатор начинает разбираться с вывозом снега, это говорит о неспособности решать эти вопросы на местах», — заявил он главам муниципалитетов.

Депутатам гордум и земских собраний тоже дали поручение — не ждать, когда люди дойдут до точки кипения, а обсуждать с главой администрации наболевшие вопросы, находить решения проблем и объяснять всё людям. «Мы с вами вместе отвечаем за глав администраций, так как выбираем их совместными конкурсными комиссиями. Это не ответственность губернатора, а наша общая ответственность», — подчеркнул Максим Решетников.

Кроме этого, губернатор призвал местных депутатов и глав муниципалитетов «жить дружно».

Максим Решетников:

— Я призываю к выстраиванию спокойного конструктивного диалога между представительными и исполнительными органами на местах. В качестве позитивного примера могу привести наше взаимодействие с краевым парламентом. Мы постоянно находимся с депутатами в контакте — вместе выезжаем в территории, обсуждаем и прорабатываем все вопросы. И вы должны работать в своих территориях точно так же.

Напомним, что на протяжении всего прошлого года в Большесосновском районе наблюдался конфликт между главой района Вячеславом Бурковым и депутатами Земского собрания. В частности, они обвиняли его в том, что он не согласовывал с ними укрупнение школ, внедрение облачной бухгалтерии, хотя это и краевой тренд.

После выступления Максима Решетникова председатели представительных органов и главы муниципальных образований смогли задать интересующие их вопросы. В частности спрашивали о ремонте дорог, социальной поддержке молодых семей, развитии сети мобильной и интернет-связи и т. д.

Не обошлось и без «системных» вопросов. Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов напомнил, что президент Владимир Путин предложил Госдуме формировать правительство России. «С вашей точки зрения возможно ли это на уровне местного самоуправления? Дело в том, что по уставу Перми дума согласовывает первого заместителя, но прокуратура говорит, что у нас нет таких полномочий», — сообщил он.

На это Максим Решетников ответил, что «придерживается более консервативных взглядов». «Система ведь работает. Не чини то, что не сломано. Мне кажется, что на муниципальном уровне гораздо важнее постоянное обсуждение вопросов. Вы и так назначаете главу. Но как только начинают назначать всех, то ответственность размывается. Люди всё-таки ждут лица и фамилии», — пояснил губернатор.

Валерий Сухих, председатель Совета представительных органов муниципальных образований и Закособрания:

— Сегодняшняя встреча показала взаимную заинтересованность муниципалитетов и краевой власти. На прошлой неделе Президент РФ говорил о необходимости выстроить координацию между всеми уровнями и ветвями власти, эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. И мы уже сегодня движемся именно в этом направлении. В настоящее время в крае серьёзные усилия направлены на увеличение бюджетных возможностей территорий. И имея такие ресурсы, муниципальная власть должна со всей ответственностью подойти к решению тех задач, которые перед ней стоят. При этом ответственность должна быть именно перед жителями, потому что главный приоритет работы региональных и муниципальных чиновников — это повышение качества жизни в каждой территории края.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению в Законодательном собрании:

— Мы провели огромную работу по преобразованию поселений. В результате сократилось время на прохождение команд в вертикали власти. Итоги объединений мы уже видим на местах. Высвободилось 0,5 млрд руб., которые раньше шли на содержание аппаратов. И регион правильно сделал, что простимулировал объединительные процессы, — даёт на один высвобожденный рубль один рубль из краевого бюджета. Это позволяет муниципалитетам направить дополнительные деньги на то, что люди давно ждали: благоустройство, ремонт дорог и т. д.

Сергей Аликин, председатель Земского собрания Карагайского района:

— Прямое общение губернатора с депутатами территорий, прежде всего поселенческого и районного уровня, необходимо. Сегодня есть вопросы, на которые важно услышать ответы из «первых уст». Важно было услышать про преобразования, потому что население скептически относится к объединительным процессам и боится, что бонусов, которые им обещали, не будет. Сегодня мы ещё раз услышали твёрдую гарантию, что программа по развитию преобразованных территорий продолжается и деньги на это есть. Также губернатор представил положительный опыт территорий, которые уже прошли путь преобразований.

Михаил Петров, председатель думы Кудымкарского муниципального округа:

— Сегодня мы обсудили вопросы, которые касаются не отдельных территорий, а всего края, всех муниципальных образований. Наша территория прошла через преобразование в муниципальный округ. Теперь перед нами стоит задача научиться работать без поселений. Мы почувствовали дополнительные вливания финансовых средств со стороны регионального бюджета. Теперь нужно эффективно использовать их, чтобы проживающие в Кудымкарском районе люди увидели позитивные изменения. В первую очередь перед нами лежат задачи по социальному развития села, чтобы сельчане хотели возвращаться в родные территории.