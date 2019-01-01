«Это программа нашей законотворческой деятельности» Депутаты Госдумы — о послании Президента РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Шубин, депутат Госдумы, бывший глава Перми:

— Ключевой месседж — благосостояние российских семей. И предложенные президентом меры по поддержке семей, материнства и детства, сбережению здоровья граждан дают ответ на вопрос: зачем государство на протяжении последних 10 лет планомерно работало над созданием и укреплением фонда национального благосостояния. Теперь у всех нас есть чёткое понимание, что доходы государства будут направлены на благополучие жителей России.



Финансовые инструменты поддержки колоссальны, только на изменение порядка выплат материнского капитала — уже при рождении первого ребёнка — и только в этом году потребуется более 100 млрд руб. С июля начнутся активные работы по реконструкции и оснащению медицинских учреждений, на это предлагается направить более 500 млрд руб.

Дмитрий Сазонов, депутат Госдумы, председатель попечительского совета Пермского регионального отделения «Опоры России»:

— Владимир Путин чётко обозначил одну из ключевых тем — обществу нужны перемены. Я чётко вижу этот вектор в территориях своего округа.

Глава государства дал верный посыл — без раскачки с самого начала года необходимо приступить к реализации национальных проектов и проектов партии «Единая Россия», контактируя с людьми на местах.

Ещё одна актуальная тема послания — доступность интернета. Владимир Путин проговорил необходимость обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. На самом деле доступа нет и в части территорий Пермского региона даже за деньги. В мою приёмную и приёмную «Единой России» поступают десятки обращений по этому поводу — частные лица, образовательные учреждения. И всё-таки в первую очередь необходимо избавиться от «белых» пятен на карте покрытия интеренетом всего Пермского края.

Вместе с тем достижение национальных задач не может быть обеспечено исключительно за счёт государственных ресурсов. Планируется, что объём участия бизнеса в дальнейшем должен превышать объём государственного финансирования не менее чем в два-три раза. К тому же законопроект предусматривает наличие общего и проектного инвестиционных режимов, в частности в одном из них гарантируется неизменность: налоговая, условий (лицензирования, землепользования и застройки территорий и др.), а также принятых решений об условиях предоставления мер государственной поддержки. И это даёт хорошие финансовые перспективы и для бюджета.

Александр Василенко, депутат Госдумы:

— Поднимался вопрос о конституционном преобразовании. Конституция 1993 года ещё не готова к кардинальным изменениям, однако установление

приоритета Конституции над международными договорами и решениями международных органов необходимо.

Президент отметил необходимость повышения полномочий, и как следствие — увеличение ответственности губернаторов субъектов Российской Федерации. В

свою очередь Федеральное собрание должно взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Государственная дума должна

не только согласовывать, но и назначать премьера и вице-премьера. А Совет Федерации должен консультировать президента по вопросам назначения

руководителей всех силовых ведомств, в том числе прокуроров субъектов Российской Федерации.

В связи с предложенными поправками в Конституцию РФ президент призвал провести референдум, на котором будет видно мнение каждого субъекта

Российской Федерации.