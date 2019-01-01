«Понятно, что у нас не всё получится» Депутаты и чиновники считают, что запрет на продажу снюсов детям может быть неэффективен из-за ограничений федерального законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 15 января, в Заксобрании прошло рабочее совещание по обсуждению законопроекта об ограничении продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей (снюсов).

Татьяна Миролюбова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам:

— Никотин — это сильнейший яд. Если в сигарете содержится до 1,5 мгр никотина, то в «пэке» — от 20 до 60 мгр. Вред здоровью несовершеннолетних от смесей больше, чем от табачных изделий.

Так как продажа этого вещества не урегулирована краевым и федеральным законодательством, правительство региона решило устранить этот законодательный пробел. Продажу смесей несовершеннолетним хотят запретить, добавив слова «никотиносодержащие смеси» в закон о запрете вейпов, который Заксобрание приняло в 2019 году.

Миролюбова также добавила, что законопроект на январской «пленарке» сразу примут в двух чтениях, поэтому времени на его доработку не будет.

Контрольные закупки

И.о. министра территориальной безопасности Игорь Гончаров рассказал, как будут выявлять незаконную продажу после принятия законопроекта. Он пояснил, что эта нагрузка ляжет на общественные организации, а протоколы будут составлять муниципальные служащие, а не сотрудники полиции. Депутат Юрий Борисовец напомнил, что при принятии закона о вейпах планировалось возложить обязанности по составлению протоколов на полицию: «Даже сроки принятия закона переносили, чтобы подписать с МВД соглашение». Многие депутаты согласились с коллегой.

Игорь Гончаров, и.о. министра территориальной безопасности:

— Полиция составляет протоколы только по составам, которые закреплены в кодексе об административных правонарушениях — в федеральном законодательстве. Мы здесь вводим нормы, которые регулируются нашим региональным законодательством. Потому они эти полномочия взять не смогли.

Чтобы выявлять факты незаконной продажи смесей, минтер и полиция начали активно взаимодействовать с общественными организациями. Также внутри госпрограммы «Безопасный регион» край изыскал средства, чтобы обеспечивать контрольные мероприятия транспортом и связью. «В январе-начале февраля мы внесём изменения в программу и начнем расходовать эти средства», — сообщил Гончаров.

Дарья Эйсфельд поинтересовалась, почему в регионе планируется установить запрет на продажу смесей только детям, тогда как ряд субъектов распространил эту меру и на взрослых. По словам Игоря Гончарова, при введении полного запрета возможно длительное прохождение законопроекта.

Игорь Гончаров:

— Нужно начинать работу уже сейчас. И когда на уровне федерации появится полный запрет на продажу вейпов и никотиносодержащей продукции, у нас будет инструмент, по которому мы будем выявлять нарушения и направлять материалы для принятия процессуального решения. Пока мы бы хотели наработать практику по несовершеннолетним.

С учётом того, что выявление фактов продажи смесей будет аналогично работе с вейпами, депутат Олег Постников спросил, сколько протоколов об административных правонарушениях уже составлено за продажу вейпов.Эти цифры минтер готов озвучить в конце января.

Игорь Гончаров:

— У меня большое подозрение, что их будет очень мало или не будет вообще, потому что в Перми выявлением не занимаются. Реализация закона пойдёт, когда мы с уровня края запустим алгоритм, объясним методику и начнём давать средства на контрольные закупки. Поэтому в феврале мы хотим провести обучение административных муниципальных комиссий либо направить методику.

По мнению Олега Постникова, закон о смесях рискует стать таким же неэффективным, как и о вейпах.

Что делать школам?

Главный нарколог Пермского края Лариса Юркова озвучила ещё одну проблему, связанную с продажей смесей старшеклассниками младшим школьникам: «Формируются отношения и поведение «наркоторговцев» и «потребителей». При этом Гончаров уточнил, что в законопроекте говорится лишь о «розничной продаже», поэтому распространение закона на школы нужно обсуждать с полицией. Совещание уже назначено на 17 января.

В связи с этим Татьяна Миролюбова предложила исключить из законопроекта слово «розничная», сконцентрировавшись на продажах вообще.

Депутат Дарья Эйсфельд со ссылкой на родителей школьников отметила, контрпропаганда, которая ведётся педагогами, зачастую похожа на агитацию и вызывает дополнительный интерес.

Игорь Гончаров:

— Контрпропаганда всегда отстаёт от явления, против которого идёт. Пока мы не начнём наказывать за оборот никотинсодержащих смесей, в школах доступность этих веществ будет очень высокая. Поэтому единственное, что можно пока противопоставить — это запретительные меры, которые мы вводим. Если мы ограничим продажу розницы для несовершеннолетних, то мы сузим рынок в самих школах.

Ответственность продавцов и производителей

По данным руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Виталия Костарева, с 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года ведомство проверило 3,4 тыс. объектов, реализующих табачную продукцию и аксессуары для курения. За нарушение требований к маркировке продукции арестовано 597 упаковок никотиносодержащей смеси, содержащих в среднем 20-24 порции.

Исходя из информации на арестованных «шайбах», смеси производят 23 изготовителя. Один изготовитель находится в Швеции, а остальные — в России.

Виталий Костарев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

— При проверке российских производителей выясняется, что в большинстве случаев — это фантомы. Например, 9 января поступила информация от Роспотребнадзора по Курганской области о том, что в Полазне находится производство никотиносодержащей продукции. Совместно с МВД мы выехали по указанному адресу — это была квартира. Но оказалось, что в ней с 2004 года проживает совершенно иной человек, а не указанный предприниматель, и никаких связей с ним нет. Поэтому можно сказать, что пока производство смесей на территории региона не выявлено. Однако информация об указанном предпринимателе направлена в прокуратуру Пермского края, СУ СКР, ГУ МВД для дальнейшей проверки.

Кроме этого, краевой Роспотребнадзор выявил 52 сайта, продающих смеси, и направила три иска в суд для их блокировки. Однако, по словам Виталия Костарева, из-за сложности процедуры эти сайты заблокируют ещё не скоро. В связи с этим Виталий Костарев предложил выйти в Госдуму с предложением упростить процедуру блокировки сайтов Роскомнадзором, как это было сделано в отношении наркоторговли и порнографии.

Игорь Гончаров:

— Главная задача — не составлять протоколы и штрафовать, а создать обстановку, в которой бизнес увидит, что этим заниматься нельзя. Такая же ситуация была, когда вводили правила продажи алкоголя. Пока не начали проводить контрольные закупки, продавали и ночью.

По мнению уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, важно изменить нравы. Поэтому он предложил рекомендовать крупным объединениям бизнеса («Деловая Россия» или «Опора России») проводить с поставщиками никотиносодержащей продукцию разъяснительную работу.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

— Чтобы их ответственность тоже чувствовалась. Возможно, люди не хотят отказываться от сверхприбыли, но без нравственной оценки и только законодательным запретом, я думаю, нам будет сложно эту проблему решить.

Неблагодарная работа

Павел Миков заявил, что поддерживает инициативу губернатора, но видит риски в исполнимости закона, связанные с федеральным законодательством.

Павел Миков:

— В основном, распространение смесей осуществляется подростками в образовательных организациях. Но к административной ответственности можно привлекать граждан с 16 лет. Смеси будут продавать 14- и 15-летние. И мы не сможем их привлечь к ответственности.

Если же попытаться привлечь к ответственности родителей таких школьников, то максимальная санкция — это штраф за ненадлежащее воспитание в размере от 100 до 500 руб.

Татьяна Миролюбова:

— Наша задача — сказать бизнесу, что продавать смеси детям невыгодно. Может, установим для граждан не 3-5 тыс. руб. штрафа, а больше? Надо сделать так, чтобы штраф сделал невыгодной продажу. Почему бы не установить штраф в размере 100 тыс. или 150 тыс. руб.? Почему мы боимся таких цифр?

Однако директор правого департамента администрации губернатора Дмитрий Носов сообщил, что федеральное законодательство запрещает регионам устанавливать размер штрафа для физических лиц выше 5 тыс. руб. за любые правонарушения.

Так как «на федеральном уровне вопрос не решен, а проблема существует», многие депутаты предложили выйти с инициативой в Госдуму о внесении изменений в федеральное законодательство. Однако Игорь Гончаров напомнил, что сейчас в Госдуме в первом чтении рассматривается законопроект, который должен решить полностью запретить продажу этих смесей. «Поэтому я считаю, что выходить с поправками на федеральный уровень — избыточно», — заявил чиновник.

В итоге Юрий Борисовец отметил, что депутаты и краевое правительство в очередной раз занимается «неблагодарным делом» — пытаются решить федеральную проблему своим законодательством.

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Понятно, что у нас не всё получится. Но, тем не менее, краевой закон принимать надо, и надо сделать всё, что в наших силах, в том числе, и на федеральном уровне. Не надо смотреть на то, что находится или не находится в работе в Госдуме, так как оно может находиться в работе годами.

В результате было принято решение о доработке законопроекта в рамках ближайшего заседания комитета по промышленности, экономической политике и налогам с учётом прозвучавших предложений.