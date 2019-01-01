Андрей Денисенко политтехнолог «Добро пожаловать в Эру Большого Трансферта» Как изменится политическая жизнь в регионах после послания президента Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие два года политическая система РФ пройдёт через самую масштабную перестройку за всё время существования страны. По итогам изменений, которые обязательно будут поддержаны на всенародном референдуме, система власти в России будет представлять собой синтез французской модели с вкраплениями американских принципов и восточноазиатских оттенков.

Что это означает для Пермского края? Многое. Во-первых, вырастет роль субъектов в целом. Хотя Владимир Путин и подчеркнул, что «в российских регионах не должно быть доморощенной законности», статус регионов автоматически усилится.

Государственная дума возвращает себе звание полноценного субъекта федеральной власти, который не просто штампует законы под диктовку администрации президента, но самостоятельно формирует правительство. И по факту становится источником и законодательной, и исполнительной власти. А это значит, что ценность (и цена) депутатского мандата только что многократно выросла. Нас ждут действительно конкурентные выборы в Государственную думу в 2021 году. Это автоматически повышает и роль политических партий (а значит, и их региональных отделений).

То же самое касается Совета Федерации, который перестаёт быть местом ссылки на почётную пенсию. Контроль над силовиками и судейским корпусом — мощное усиление. Так что за кресла сенаторов в регионах тоже должны развернуться настоящие битвы.

Существенно возрастает роль губернаторского корпуса. Это уже не рабство на галерах под прицелом силовиков, это вполне себе властная субъектность. Но вместе со статусом растёт и ответственность, о чём Путин тоже напомнил: «Нельзя так работать». Учитывая, что будет разработан и прописан новый статус Госсовета, губернаторский корпус может получить новые неожиданные полномочия.

Подводя итог: нас ждёт давно забытое состояние политической конкуренции на всех уровнях, от муниципального (местную власть решено достать из пыли забвения и встроить в вертикаль власти для повышения «прозрачности и эффективности») до федерального. Неминуемы взлёты новых политических фигур и трагические падения давно знакомых персонажей с итоговым обновлением состава большинства органов власти.

Очевидно, что уже в сентябре 2020 года нужно ждать референдума по всем озвученным поправкам в Конституцию (хотя Элла Памфилова говорит, что будет выбрана другая форма обсуждения). А в 2021 году — высококонкурентных выборов в Государственную думу. И, вполне вероятно, в 2021 же году могут состояться досрочные выборы Президента РФ.

Как совершенно точно отметил политолог Михаил Виноградов, «элита внезапно вспоминает, что раньше её называли политической элитой».

В общем, добро пожаловать в Эру Большого Трансферта. Будет интересно.